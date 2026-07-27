Fuzionează Sepsi și Csikszereda? Anunțul făcut de Laszlo Dioszegi după ce guvernul maghiar a tăiat finanțarea celor două cluburi
Laszlo Dioszegi / Foto: sportpictures.eu
Superliga

Fuzionează Sepsi și Csikszereda? Anunțul făcut de Laszlo Dioszegi după ce guvernul maghiar a tăiat finanțarea celor două cluburi

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.07.2026, ora 19:01
alt-text Actualizat: 27.07.2026, ora 19:08
  • Laszlo Dioszegi (54 de ani), patronul celor de la Sepsi, a vorbit despre o posibilă fuziune cu Csikszereda, după ce ambele cluburi s-au plâns că au rămas fără finanțare din partea guvernului de la Budapesta.
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După schimbarea regimului politic în Ungaria și înfrângerea lui Viktor Orban, noul premier, Peter Magyar, a anunțat că nu mai susține alocarea unor sume importante către diaspora maghiară.

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Laszlo Dioszegi, despre o posibilă fuziune între Sepsi și Csikszereda: „Fiecare club va merge pe drumul său”

Patronul celor de la Sepsi a anunțat că nu se pune probleme ca cele două cluburi să fuzioneze, în ciuda dificultăților financiare cu care se confruntă.

„Nu se pune problema ca noi, cei de la Sepsi, să facem vreodată o fuziune cu Csikszereda, indiferent că vom mai primi sau nu ajutor financiar de la Guvernul din Ungaria.

Fiecare club va merge pe drumul său. Ne vom căuta separat sursele de finanțare.

Eu știu că între suporterii celor două echipe de la noi din zonă nu este aceeași rivalitate ca între fanii de la Timișoara și Arad sau ca între suporterii celor două echipe din Craiova și Cluj, însă nu se pune problema de a face aici, în zona noastră, o singură echipă, deși sunt în jur de 65 de kilometri între noi și cei din Ciuc”, a declarat Laszlo Dioszegi, citat de prosport.ro.

Laszlo Dioszegi și Viktor Orban Laszlo Dioszegi și Viktor Orban
Laszlo Dioszegi și Viktor Orban

Laszlo Dioszegi: „Nu am de unde să aduc de acasă pentru academie și prima echipă 5-6 milioane de euro pe sezon”

Dioszegi a anunțat că așteaptă investitori și a dezvăluit suma pe care o scoate din buzunar într-un sezon pentru a menține echipa în Liga 1.

„Eu sunt convins că lângă mine vor mai veni și alți oameni de afaceri ca să mă ajute și să susținem împreună financiar echipa. Am spus clar că eu unul nu o mai pot ține prea mult timp la nivel de prima ligă.

Eu nu am de unde să aduc de acasă pentru academie și prima echipă 5-6 milioane de euro pe sezon. Dar, chiar și așa este exclus să ne gândim la o fuziune. Nici nu s-a pus problema de așa ceva”, a concluzionat Dioszegi.

12 milioane de euro
au primit Sepsi și Csikszereda de la statul maghiar, cumulat, doar în 2025

Ce a declarat Zoltan Szondy

Președintele de la Csikszereda a tras și el un semnal de alarmă și a făcut un apel public către noul premier al Ungariei, Peter Magyar, cu privire la nevoia de finanțare din partea Budapestei.

„Din 2014, am plătit în fiecare an cel puțin un milion de euro sub formă de impozite. Le-am spus autorităților locale că, dacă ne-ar acorda o subvenție de 900.000 de euro, tot le-ar rămâne 100.000 de euro. Însă, dacă clubul s-ar desființa, nimeni nu ar avea nimic de câștigat.

Nu suntem într-o atmosferă apocaliptică. Am mai avut și înainte perioade mai dificile, când a trebuit să rezolvăm problema finanțării echipei de seniori. De ani de zile ne bazăm pe sprijinul comunității, și așa va fi și în viitor.

Înainte de luna aprilie, am primit o ofertă de parteneriat de la un antreprenor din Balcani, la care m-am și gândit. Trebuie să știți că noi, împreună cu FK, am vrut și vrem să demonstrăm ceva.

Avem o academie foarte profesionistă. Conform unei evaluări oficiale, valoarea clubului este de 20 de milioane de euro, fără a lua în calcul jucătorii și terenurile.

Am trimis acasă foarte mulți jucători. Cei care stăteau în tribune și urmăreau meciul alături de mine. Cei care sunt atât de slabi încât nici măcar nu încap în lotul de meci, nu au ce căuta aici. În locul lor, câțiva jucători din academia clubului vor primi șansa de a-și dovedi valoarea.

Lucrăm pentru a găsi soluțiile potrivite. Nu suntem pesimiști, dar vedem și că, pe termen lung, viitorul clubului poate fi asigurat doar prin eforturi comune”, a transmis Zoltan Szondy.

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