„Mi-au violat sufletul!” Selecționerul Franței contestă documentarul despre scandalul grevei de la Mondial: „Coș de gunoi plin de ură”
Raymond Domenech, selecționerul Franței la CM 2010, citind declarația de grevă și protest a internaționalilor, în cantonamentul de la Knysna, Africa de Sud. Foto: Imago
alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 14.05.2026, ora 12:23
alt-text Actualizat: 14.05.2026, ora 12:23
  • Raymond Domenech, antrenorul naționalei Franței în timpul conflictului intern major de la CM 2010, protestează împotriva realizatorilor filmului. Contestă crearea personajului negativ în jurul său. 

Raymond Domenech (74 de ani) a fost selecționerul Franței între 2004 și 2010, vicecampion mondial în 2006, dar și centrul vulcanic al unui scandal care a dezintegrat „Les Bleus” la CM 2010. 

Documentarul lansat miercuri de Netflix, „Autocarul, albaștrii în grevă”, dezvăluie realitatea brutală care a minat naționala în cantonamentul de la Knysna, Africa de Sud.

Domenech: „Acuzație violentă. Părtinire grețoasă”

Antrenorul le-a oferit realizatorilor jurnalul său, gândurile scrise pe laptop atunci, în mijlocul furtunii. Și descrierile lui agresive, insultele la adresa jucătorilor, pe care i-a numit idioți sau autiști și despre care spunea că îi urăște, au apărut exact cum erau. Violente!

După ce a văzut filmul, Domenech s-a înfuriat, protestând, susținând că s-ar fi așteptat la altceva, inclusiv la modelarea reacțiilor lui. Ceea ce nu s-a întâmplat.

Totul e direct, aspru, tăios. Reflectă imaginea războiului civil care a sfâșiat echipa Franței la acel Mondial.

„Șaisprezece ani mai târziu, acest documentar a fost o acuzație violentă împotriva mea. Un film total părtinitor, o părtinire grețoasă”, a atacat tehnicianul într-un mesaj pe X, redat și de RMC Sport.

Ceea ce se dorea a fi terapie a devenit un coș de gunoi plin de ură. Raymond Domenech, fost selecționer al Franței

Domenech: „Un furt al emoțiilor mele”

S-a plâns că i s-a refuzat dreptul de a vedea documentarul înainte de lansare, cum pretinde că i s-a promis.

„Nu aș fi aprobat niciodată o astfel de versiune, pentru că nu reflectă nici ceea ce am spus (alegeți cele mai suculente fragmente, tăiați, editați, aranjați și aveți un film senzaționalist al cărui unic scop este să declanșeze scandal pentru a obține audiență și pentru a discredita un om), nici cine sunt”, a afirmat el. 

Sunt rănit și trădat. Simt că mi-au violat sufletul. Un furt al emoțiilor mele. Raymond Domenech, fost selecționer al Franței

„Rebel, provocator, dar nu rău, arogant”

Nu a apreciat modul cum au fost prezentate amintirile extrase din jurnalul său.

Patrice Evra, căpitanul Franței la acel Mondial, în mijlocul jucătorilor, înainte de a părăsi terenul la cantonamentul albaștrilor din Africa de Sud. Declanșarea grevei. Foto: Imago
„Toți cei care au ținut un jurnal la un moment dat în viață știu cât de dure pot fi uneori gândurile scrise față de ceilalți (și față de sine), că nu sunt menite să fie transmise așa cum sunt și, mai presus de toate, că permit, în acel moment, să mențină în viață o femeie sau un bărbat, copleșiți din toate părțile, prăbușiți sub greutatea unei presiuni extraordinar de violente”.

Pot fi rebel uneori, provocator adesea, dar nu sunt nici lipsit de respect, nici rău, nici arogant. Vreau să mă disociez cu toată forța de acest documentar ale cărui vulgaritate și senzaționalism sunt egalate doar de lipsa de etică. Nu onorează nici fotbalul, nici jurnalismul. Raymond Domenech, fost selecționer al Franței

Ribery a reacționat: „Mamma Mia, Domenech!”

Unul dintre jucătorii francezi cei mai importanți ai acelei selecționate, Franck Ribery, acum în vârstă de 43 de ani, a fost primul care a reacționat împotriva lui Domenech.

O postare ironică, pe InstaStory: „Mamma Mia, Domenech”. Folosind un emoticon al gestului clasic făcut de italieni cu degetele, când sunt nemulțumiți.

„Te iubesc mult”. Și alt emoji, râzând în hohote.

„Doar că… Păstrez povestea adevărată pentru mai târziu”. Și alte emoticoane. Sugerează că va lansa și el un film documentar, inclusiv despre episodul Knysna.

A încheiat: „Hai, ciao, bello!”. „La revedere, frumosule”.

Ribery a fost „cârtița” de la care a plecat scandalul? Insulta lui Anelka

Domenech a sugerat în acest documentar că Ribery ar fi fost „cârtița” din vestiar, care a dezvăluit ce s-a petrecut în vestiar la pauza meciului Franța - Mexic (0-2).

Totul a început de la o discuție cu Ribery la zona mixtă, la sfârșitul meciului. Franck ar fi spus: «La naiba, antrenorul s-a certat la pauză cu Nico, lucrurile s-au încins». De acolo, jurnaliștii au început să investigheze. I-au sunat pe frați, pe agenți, pe toate contactele pe care le aveau cu jucătorii... Și așa s-a creat toată povestea. Raymond Domenech, în documentar

L’Equipe a titrat atunci pe copertă chiar insulta lui Nicolas Anelka la adresa selecționerului: „Du-te dracului, nenorocit jegos!”, în cea mai blândă traducere. Mai violentă, „Să te f…, fiu de curvă mizerabil!”. Iar cotidianul francez nu a mai pus puncte de suspensie. A dat titlul 100%: „Va te faire enculer, sale fils de pute!”.

O înjurătură negată și de Domenech, și de Patrice Evra, căpitanul Franței la CM 2010. Dar L’Equipe a fost achitat de tribunal în 2011, după acuzațiile lui Anelka. Și atacantul nu a mai făcut apel.

