Cât încasează oltenii Suma pe care o va primi Universitatea Craiova de la FRF, după ce a câștigat Cupa României

U CLUJ - U CRAIOVA 0-0 (5-6 d.p.). Succesul din finală le-a adus oltenilor un premiu important din partea Federației Române de Fotbal.

Universitatea Craiova a avut mai mult control asupra jocului, însă marile ocazii au lipsit la ambele porți. Oltenii s-au impus, în cele din urmă, la loviturile de departajare, iar veniturile obținute din parcursul în Cupa României depășesc 300.000 de euro.

Suma primită de Universitatea Craiova de la FRF după finala cu U Cluj

Succesul din finală le-a adus oltenilor și un premiu important din partea Federației Române de Fotbal. Pentru câștigarea trofeului, Universitatea Craiova va încasa 240.000 de euro, cea mai mare parte din suma obținută de club pe parcursul competiției.

În total, Craiova a ajuns la 314.000 de euro din premiile oferite de FRF în această ediție a Cupei României.

Pe lângă cei 240.000 de euro primiți pentru câștigarea finalei, oltenii au mai încasat 50.000 de euro pentru calificarea în semifinale și 28.000 de euro pentru punctele obținute în faza grupelor, unde fiecare punct a fost recompensat cu 4.000 de euro, conform gsp.ro.

La această sumă se adaugă și veniturile din biletele vândute la meciurile disputate pe teren propriu în competiție, cu FCSB, în faza grupelor, și cu CFR Cluj, în sferturile de finală.

De cealaltă parte, U Cluj, finalista învinsă, a primit 10.000 de euro, potrivit sursei citate. La fel ca Universitatea Craiova, ardelenii au mai încasat 50.000 de euro pentru calificarea în semifinale și 28.000 de euro pentru punctele obținute în faza grupelor.

Filipe Coelho: „Meritam să câștigăm în 90 de minute”

După succesul care le-a adus atât trofeul, cât și un premiu financiar important, Filipe Coelho și-a lăudat jucătorii și a vorbit despre următorul obiectiv al echipei, meciul din campionat.

„Merităm acest trofeu. Toți oamenii din oraș, toți cei din club meritau asta. Așa cum am spus și înainte de meci, atunci când ajungi într-o finală, o echipă câștigă, iar cealaltă pierde.

În opinia mea, meritam să câștigăm în 90 de minute, fără să ajungem în prelungiri și la penalty-uri.

Am simțit pe tot parcursul șederii mele aici că lumea ne-a fost alături.

Cel mai important acum este că îmi văd jucătorii fericiți, alături de familiile lor. Sunt norocos că pot lucra cu acești băieți și sunt foarte mândru de ei”, a spus Coelho la Prima Sport.

