Jucătorii lui Cristi Chivu (45 de ani) au sărbătorit din nou pe ritmuri românești, după succesul obținut în Cupa Italiei.

La scurt timp după ce au ridicat trofeul, fotbaliștii nerazzurrilor au dansat pe „Made in Romania”

Nerazzurrii au rezolvat finala încă din prima repriză, după autogolul lui Adam Marusic (minutul 14) și golul marcat de Lautaro Martinez (minutul 35). Succesul din Cupa Italiei vine la doar câteva zile după ce Inter a cucerit matematic și titlul în Serie A.

După meci, în vestiarul lui Inter a răsunat melodia lui Ionuț Cercel, devenită deja un fel de coloană sonoră a momentelor de bucurie ale campioanei Italiei.

Jucătorii lui Inter au făcut, la un moment dat, și un cerc care a semănat cu o mică horă.

Momentul din vestiar nu este o premieră. După victoria cu Parma, scor 2-0, care i-a adus lui Inter titlul de campioană, jucătorii l-au stropit cu apă pe Cristi Chivu și au dansat tot pe „Made in Romania”.

Alegerea melodiei se potrivește vestiarului lui Inter din mai multe motive.

În primul rând, prin legătura cu Cristian Chivu, antrenorul român al echipei.

În același timp, mesajul piesei „Nu contează cine ești sau ce limbă vorbești” se potrivește bine cu povestea lui Inter.

Clubul a fost fondat în 1908, după o ruptură de AC Milan, tocmai din dorința de a accepta și jucători străini, nu doar italieni, de unde și numele de „Internazionale”, conform football-italia.net.

Hakan Calhanoglu este cel care a propulsat în fotbalul european melodia cântată de Ionuț Cercel.

Din acel moment, pe multe alte stadioane s-a auzit melodia „Made in Romania”, dar la Inter a devenit tradiție ca jucătorii să petreacă pe piesa din România.

