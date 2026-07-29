FCSB, copy-paste după o remontada Eșecul cu Auda, copie după un alt eșec, acasă, în Europa, dar anulat cu calificare spectaculoasă la retur

Auda - FCSB se joacă joi, de la ora 19:00, în manșa secundă a turul 2 din Conference League. Echipa care pierde e out definitiv în acest sezon european.

Situația roș-albaștrilor de acum seamănă izbitor cu cea de acum 4 ani, când au reușit o răsturnare spectaculoasă și o calificare în grupele Conference League.

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FCSB e cu spatele la zid mâine, la Riga, în returul cu Auda. Letonii s-au impus joia trecută, în Ghencea, scor 3-2, iar FCSB e obligată să câștige pentru a spera că va merge în faza următoare.

Trupa antrenată de Marius Baciu are însă un exemplu în istoria foarte recentă a echipei, care a trecut printr-o situație aproape identică, iar rezultatul final a fost unul pozitiv: s-a reușit calificarea.

FCSB, copy-paste după o remontada

În august 2022, tot în Conference League, FCSB avea dubla cu Viking, din Norvegia. Se juca în play-off. Turul a fost, ca și acum, la București, dar s-a jucat pe Arena Națională. FCSB a pierdut, scor 1-2. Joia trecută a fost 2-3.

Dar nu doar scorul aseamănă cele două duble, ci mai ales cifrele din cele două meciuri tur, care arată, în ciuda eșecului, o dominare totală a roș-albaștrilor și o tabelă care a arătat ceva total nedrept.

CIFRELE MECIULUI FCSB - VIKING 1-2, din august 2022

Posesie : 56% - 44%

: 56% - 44% Șuturi la poartă: 25-6

25-6 Șuturi pe poartă: 10-3

10-3 Cornere: 9-1

9-1 Scor final: 1-2

CIFRELE MECIULUI FCSB - AUDA 2-3, din iulie 2026

Posesie : 55% - 45%

: 55% - 45% Șuturi la poartă: 20-12

20-12 Șuturi pe poartă: 11-5

11-5 Cornere : 6-2

: 6-2 Scor final: 2-3

Acum 4 ani, returul s-a jucat în Norvegia, la Stavanger, pe un teren sintetic. Antrenată de Nicolae Dică, FCSB a reușit să întoarcă rezultatul din tur și chiar să se califice în 90 de minute. A câștigat, scor 3-1, iar dubla i-a fost favorabilă, 4-3 la general!

Din echipa de start de aunci, FCSB va avea mâine seară, în Letonia, nu mai puțin de 4 nume: Târnovanu, Dawa, Radunovic și Octavian Popescu.

Miculescu a fost titular în 2022, dar pentru returul cu Auda va lipsi, din cauza faptului că încă nu e apt 100% după problemele medicale pe care le-a avut în această vară.

Cum a arătat primul 11 la returul cu Viking:

Târnovanu - Pantea, Dawa, Tamm, Radunovic - Edjouma, Oct. Popescu - Cordea, Miculescu, Fl. Coman - B. Rusu

În schimb, în ciuda faptului că a accesat grupele Conference în 2022-2023, parcursul ulterior al FCSB-ului a fost unul dezamăgitor.

N-a bifat nici o victorie într-o grupă cu West Ham United, Anderlecht și Silkeborg, dar a suportat 4 eșecuri, dintre care de două ori 0-5 cu danezii, la care s-a adăugat și un golaveraj general la final de 3-18.

1,95 e cota pe care o are FCSB pentru a se califica acum în turul 3 din Conference League, favorită a devenit însă Auda, cotă 1,78

Acum, FCSB e abia în turul 2, iar dacă va trece de letoni, va întâlni în turul 3 învingătoarea din dubla Aluminij (Slovenia) - Dinamo Tirana (Albania), în tur a fost 1-1.

În eventualitatea în care ar atinge play-off-ul, FCSB ar putea da peste nume extrem de grele precum Getafe, Beșiktaș, dar și peste adversare accesibile, cum ar fi Zrinjski (Bosnia), Zalgiris (Lituania), Shkendija (Macedonia), Riga (Letonia), HJK (Finlanda), Noah (Armenia), Sheriff Tiraspol (Republica Moldova).

Și în 2012, FCSB a răsturnat un eșec de acasă

Nu doar dubla cu Viking e sursă de inspirație pentru dubla din prezent, cu Auda. În 2012, în preliminariile Europa League, FCSB a dat peste Spartak Trnava.

Turul s-a jucat pe Arena Națională și, în ciuda unei dominări generale a roș-albaștrilor, slovacii s-au impus grație unui gol marcat după o eroare a lui Tătărușanu.

Returul a fost o simplă formalitate pentru FCSB: a câștigat cu 3-0, goluri Rocha, Rusescu, Nikolici și s-a calificat în play-off, unde a eliminat-o pe Ekranas.

Primul 11 din acel retur cu Trnava:

Stanca - Georgievski, Gardoș, Chiricheș, Pârvulescu - Bourceanu, Pintilii - Chipciu, Rusescu, M. Costea - Adi Rocha

În 2012-2013, cu Reghecampf antrenor, FCSB a avut un sezon european senzațional: s-a mers până în optimile de finală, după ce s-a trecut și peste o dublă cu Ajax.

În optimi, FCSB a pierdut greu calificarea în fața lui Chelsea: 1-0 pe Arena Națională, 1-3 în retur, Chelsea având să câștige competiția, 2-1 în finală cu Benfica.

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