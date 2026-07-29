Cine e mai slabă: România sau Bulgaria? Oglinda disputei e și Craiova vs Levski. În ultimul deceniu, cele două țări au fost colege de suferință în mediocritate
Craiova vs. Levski, România vs. Bulgaria (fotomontaj GOLAZO.ro)
Superliga

Cine e mai slabă: România sau Bulgaria? Oglinda disputei e și Craiova vs Levski. În ultimul deceniu, cele două țări au fost colege de suferință în mediocritate

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 29.07.2026, ora 13:47
alt-text Actualizat: 29.07.2026, ora 14:47
  • Universitatea Craiova, campioana României, versus Levski Sofia, campioana Bulgariei, e meciul care se joacă astăzi, în returul turului 2 preliminar din Champions League.
  • Ultima dispută a campioanelor a fost în urmă cu 12 ani, când Steaua a fost eliminată de Ludogoreț, după loviturile de departajare.
  • România și Bulgaria au oscilat între locurile 20-30 în topul coeficienților în ultimul deceniu, după ce acum 20 de ani se aflau amândouă între primele 15 țări.
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Doar una dintre campioanele României și Bulgariei va rămâne în joc, după ziua de astăzi, pentru a visa să fie pe tabloul principal din UEFA Champions League și, implicit, să-și readucă țara la masa bogaților.

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Cine e mai slabă: România sau Bulgaria?

Universitatea Craiova - Levski Sofia, returul din turul 2 preliminar UCL, se joacă în această seară, în Bănie, de la 20:30. În tur: 1-0 pentru bulgari.

E duelul unor țări care încet, dar sigur, s-au îndepărtat de această competiție și au ajuns să lege mulți ani fără prezență

  • România n-a mai avut echipă în UCL din 2013, când Steaua a eliminat-o pe Legia Varșovia în play-off
  • Bulgaria a fost ultima dată în UCL tocmai acum un deceniu, în 2016, prin Ludogoreț, care a eliminat-o pe Viktoria Plzen în play-off
2,52
e cota pe care Craiova o are, la casa de pariuri Betano, pentru a se califica în turul 3 UCL astăzi, favorita dublei fiind acum Levski, care are o cotă de numai 1,53

Începând din 2017-2018, nici Bulgaria n-a mai atins Champions League, România oricum nu o mai făcuse din 2013.

În schimb, în acest interval, țările precum Cehia, Austria, Ungaria, Croația, Serbia, chiar Republica Moldova au accesat faza principală din cea mai importantă competiție europeană intercluburi.

De fapt, România și Bulgaria s-au prăbușit la braț în ultimii 10 ani, perioadă în care locurile ocupate în clasamentul coeficienților a fost doar între 20 și 30, adică în mediocritate.

Clasările celor două țări în topul coeficienților echipelor de club

AN ROMÂNIA (loc) BULGARIA (loc)
201720 24
2018 29 28
20192827
202025 24
202125 24
202226 27
20232627
202425 29
202525 30
202621 28

Căderea e una imensă, mai ales raportat la ceea ce însemnau aceste țări acum 20 de ani.

În același top, dar în anul 2006, România era foarte, foarte sus, pe poziția a 7-a, în timp ce Bulgaria închidea top 15!

În ultimul deceniu, cele două țări, în disputa lor directă, își împart în mod egal sezoanele, din punct de vedere al punctelor acumulate.

Bulgaria s-a impus în 5 sezoane, România în cealaltă jumătate. Cum noi am fost ceva mai buni în ultimii 5 ani, de aici și faptul că acum avem un avans de 7 locuri față de ei.

Ultima dată când campioanele celor două țări s-au aflat față în față în Champions League a fost în 2014.

Chiar în play-off și a fost o dispută dramatică: Steaua și Ludogoreț au fost de departajate de seria penalty-urilor, la care s-au impus bulgarii, cu Moți evoluând ca portar, după ce goalkeeper-ul lui Ludogoreț fusese eliminat în prelungiri.

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