Dani Coman (47 de ani), președintele lui FC Argeș, a vorbit despre sancțiunea primită din partea Comisiei de Disciplină a FRF.

În urmă cu două luni, Dani Coman a avut un derapaj la adresa arbitrului Radu Petrescu, iar ulterior s-a ales cu o sesizare din partea FRF pentru incitare la violență.

În urma ședinței Comisiei de Disciplină de săptămâna trecută, s-a decis ca Dani Coman să fie suspendat pentru o lună și să primească o amendă de 10.000 de lei.

Dani Coman, nemulțumit după suspendarea primită: „E frustrant. Nu poți să vorbești cu jucătorii”

„O să stau în tribună și nu am voie să dau interviuri în incinta stadionului. Nu aș putea spune că-mi pare bine.

Nici eu nu cred că meritam o suspendare atât de mare. Au fost lucruri mai grave spuse. Nu a fost un îndemn la violență, eu nu am dat nume.

Nu a fost o chestie simplă, dar e frustrant să nu poți să vorbești cu jucătorii. E neplăcut, dar îmi asum greșelile pe care le-am făcut.

Asta nu înseamnă că nu-mi voi apăra echipa. Nu știu dacă cu aceleași cuvinte sau nu, e greu de spus. Suntem oameni”, a spus Dani Coman, conform digisport.ro.

FOTO: Momentul în care Radu Petrescu a fluierat înaintea golului marcat de Sierra

Punctele din regulament în baza cărora a fost stabilită sancțiunea:

50.2 Fapta unei persoane de a incita/îndemna, în mod public, la un comportament violent sau la ură, se sancţionează cu suspendare de la 10 la 16 jocuri dacă fapta a fost săvârşită de un jucător sau antrenor şi suspendare de la 4 la 6 luni dacă fapta a fost săvârşită de un oficial.

52.5 Declarațiile făcute de persoanele arătate la art. 4.1, lit. a) - g), care sunt de natură să prejudicieze în orice mod imaginea fotbalului cum ar fi, dar fără a se limita la: corectitudinea desfășurării jocurilor de fotbal, cele privind prestația arbitrilor, încălcarea unor prevederi regulamentare, activitatea unor persoane care intră sub incidența prezentului regulament, plata unor sume de bani pentru stimularea partenerilor de competiție sau altele asemenea și care nu sunt dovedite, se sancționează la prima abatere cu măsura suspendării de la 8 la 16 jocuri pentru jucători sau antrenori și de la 6 la 12 luni pentru oficiali și penalitate sportivă de la 5.000 lei la 300.000 de lei, iar clubul de care aparţine această persoană va fi sancţionat cu scăderea a 3 puncte din cele obţinute în campionatul în care participă echipa de categorie superioară. În caz de recidivă, penalitatea sportivă se va dubla.

Declarațiile făcute de Dani Coman după Petrolul - FC Argeș 2-1

„Petrolul n-a reușit să ne bată. A reușit Radu Petrescu să ne învingă astăzi. Asta e marea problema. Nu că n-am jucat noi ceea ce a trebuit. Problema a fost că și-a bătut joc de noi și de munca noastră și nu e prima oară.

S-a întâmplat și la meciul cu UTA, am tăcut, n-am zis nimic. Și azi ne mirăm de ce se mai întâmplă ce s-a întâmplat cu Ganea, când l-a luat de gât pe arbitru.

Păi, știți ce merită ăștia? Că n-am făcut-o niciodată și tot timpul le-am luat apărarea, i-am protejat. Păi, merită bătuți și călcați în picioare, că își bat joc de munca noastră.

Măcar să ne spună: N-aveți voie în play-off și gata, ne oprim! Gata, jucăm în play-out, și gata! Dar măcar să ne spuneți să știm! Dar nu-și poate bate joc de noi.

Și-au bătut joc Chivulete cu UTA acasă. Ăsta își bate joc acum de noi. Păi, ce facem noi aici? Ce suntem? Bătaia lor de joc?

Păi, câte etape trebuie să-i dea suspendare lui Petrescu după meciul ăsta? Că trebuie să-l suspende pe viață. Că și-a bătut joc de munca unor jucători, a unor familii”, declara Dani Coman, la momentul respectiv.

