„Rar întâlnești așa ceva” Valeriu Iftime, uluit de gestul făcut de Florin Tănase la Botoșani: „Îl voi avea la inimă toată viața”

Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a ținut să-l felicite pe Florin Tănase (31 de ani) pentru gestul făcut de jucător în partida de vineri.

FCSB a fost învinsă de FC Botoșani în meciul din etapa #3 a play-out-ului, scor 3-2, însă succesul nu a eclipsat momentul de fair-play oferit de mijlocașul campioanei.

Valeriu Iftime: „Dacă aș putea, pe loc i-aș da un premiu de fair-play ”

În minutul 60 al partidei, Enriko Papa a avut o intrare prin alunecare asupra lui Tănase, care i-a semnalat imediat arbitrului că adversarul nu l-a faultat, acesta scăpând de cel de-al doilea cartonaș galben.

„Da, aveți informația corectă. Florin Tănase de la FCSB l-a scăpat de eliminare pe Enriko Papa de la mine din echipă. Eu am aflat de acest lucru după meci de la jucătorul meu.

Pe această cale vreau să îi mulțumesc public lui Florin Tănase că a fost un jucător, dar în primul rând a fost un om de mare, mare caracter. Rar mai întâlnești un asemenea adversar. A pus fair-play-ul înainte de interesul echipei sale.

Papa de la mine a făcut o alunecare, care în prima fază a părut un atac foarte grosolan. Însă Florin Tănase s-a ridicat de pe gazon și i-a spus imediat arbitrului că Papa nu l-a atins.

Din tribune mie mi-a fost foarte teamă că arbitrul o să îi dea și pe cel de-al doilea cartonaș galben și implicit pe cel roșu, dar uitați ce caracter a putut să aibă Florin Tănase”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit prosport.ro.

GOLAZO.ro l-a contactat ulterior pe Florin Tănase, care a confirmat declarațiile lui Iftime.

După explicațiile oferite, patronul de la Botoșani a ținut să sublinieze cât de mult îl apreciază pe Tănase.

„Îl asigur de tot respectul meu, iar el va rămâne pentru totdeauna fotbalistul de la FCSB pe care eu îl voi avea toată viața la inimă.

Putea să se văicărească și să se facă un adevărat circ pe gazon, că Papa l-a rupt, dar nu a fost așa. Dacă aș putea, pe loc i-aș da un premiu de fair-play. Rar mai găsești fotbaliști pe teren ca acest băiat”, a mai spus Iftime.

FOTO. FC Botoșani - FCSB 3-2

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 UTA Arad 3 28 8 FCSB 3 27 9 Botoșani 3 27 10 Oțelul 3 24 11 Farul 3 23 12 Csikszereda 2 20 13 Unirea Slobozia 3 19 14 Petrolul Ploiești 2 16* 15 Hermannstadt 3 15* 16 Metaloglobus 3 10 *️ - beneficiază de rotunjire *️ - beneficiază de rotunjire

