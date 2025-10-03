„Vina e la Becali!” Un fost jucător de la FCSB atacă patronul după înfrângerea cu Young Boys: „Eu asta nu pot să înțeleg!”

FCSB - Young Boys 0-2. Florin Lovin (43 de ani), fost jucător la FCSB, l-a criticat pe patronul echipei, Gigi Becali (67 de ani).

Florin Lovin a jucat pentru gruparea bucureșteană în perioada 2005-2009.

FCSB - Young Boys 0-2 . Florin Lovin: „Vina e la Becali. Face din echipă propriul teren de joacă”

După înfrângerea de pe Arena Națională, campioana rămâne cu trei puncte acumulate în Europa League, datorită victoriei obținute în fața celor de la Go Ahead Eagles, scor 1-0.

„Cel mai rău lucru pentru jucătorii FCSB-ului în această perioadă este că s-a trecut de la 3 schimbări la 5 schimbări. Mă uit la fotbal destul de mult, văd foarte multe meciuri, şi europene. Eu nu cred că există vreo echipă în Europa care, meci de meci, să schimbe 3 jucători la pauză.

Nu ai cum să respecţi un plan tactic. Tu ca un antrenor îţi faci un plan tactic, iar la jumătatea meciului este dat peste cap. Intră alt jucător, cu alte sarcini, cu alte calităţi. Rotaţia asta nu pot să o înţeleg. Fotbalul este făcut să îl joci 90 de minute.

Eu nu sunt de acord sub nicio formă cu sistemul ăsta de rotaţie. Cred că jucătorii pot juca fără nicio problemă din 3 în 3 zile. Nu cred că e o relaxare. FCSB e clar că nu e echipa de anul trecut, e clar că intervenţiile patronului fac rău echipei.

Apărarea pare că nu îşi găseşte orizontul”, a declarat Lovin, conform primasport.ro.

Vina cea mai mare aparţine lui Gigi Becali, care face din FCSB propriul loc de joacă. Nu ai cum. Nu se poate să faci meci de meci aceleaşi greşeli, jucătorii să nu aibă ritm, să îi scoţi, să îi bagi. Lasă acei jucători câteva meciuri la rând să joace. Sunt variante, dar trebuie să joace pe rând câteva meciuri, apoi îi schimbi. Nu ai cum să faci performanţă aşa Florin Lovin

În afară de FCSB, Lovin a mai trecut pe la FCM Bacău, TSV 1860 Munchen, AO Kerykyra, SV Kapfenberg, SV Mattersburg, Oțelul Galați, Concordia Chiajna și Astra Giurgiu.

Acesta a fost primul succes al lui Young Boys în faza principală de Europa League 2025-2026.

Joel Monteiro a reușit să marcheze de două ori în poarta lui Târnovanu, în minutele 11 și 35.

VIDEO: Concluziile lui Elias Charalambous, după meciul cu Young Boys

