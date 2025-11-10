A decis bine Politic? Cum răspunde fotbalistul de la FCSB criticilor și comparației cu Alex Musi: „Nu-mi place să trăiesc cu regrete”

Hermannstadt - FCSB 3-3. Dennis Politic (25 de ani) a oferit câteva reacții după remiza cu formația lui Marius Măldărășanu.

Pe lângă pe analiza partidei, Politic a comentat și criticile primite pentru evoluțiile sale, mai ales în comparație cu Alexandru Musi, care a mers în locul său la Dinamo.

Ajuns în vară de la Dinamo, într-un schimb care a inclus un milion de euro plus Alexandru Musi, Politic a reușit abia acum primul gol în tricoul celor de la FCSB, în Liga 1.

Hermannstadt - FCSB 3-3 . Dennis Politic: „Încerc să nu pun la suflet”

Întrebat cum se simte să fie rezervă la FCSB, după ce la Dinamo bifa meci după meci, dar și cum îl afectează criticile și comparația cu Alexandru Musi, Politic a transmis:

„Da, vă dați seama că mi-aș dori să joc mult mai mult și încerc să fac totul cât de bine pot de fiecare dată când intru ca să îmi câștig minutele, să spun așa.

Și da, este competiție, este cel mai bun club din România și, consider eu, avem jucătorii cei mai valoroși. Deci, unde este competiție este și rotație.

Vă dați seama că aud chestiile astea. Încerc să nu le pun la suflet. Eu încerc să-mi văd doar de treaba mea. Încerc, cum am spus, să dau maximul la fiecare antrenament. Încerc să rămân sănătos și, atâta timp cât sunt pe teren, încerc să demonstrez.

Eu în continuare spun că am luat decizia bună (n.r. - să vină la FCSB). Nu regret absolut deloc alegerea pe care am făcut-o. Și nu îmi place să trăiesc cu regrete, în general, în viață. Și încerc să fac tot ce ține de mine. Ce nu pot eu controla... Nu este treaba mea ceea ce se vorbește în presă”, a spus Politic, după meci.

Dennis Politic, despre meciul cu Hermannstadt

Atacantul a marcat golul egalizator în prelungiri, însă este dezamăgit de rezultat.

„Da, este dezamăgitor să plecăm doar cu un punct de aici. Personal cred că meritam mai mult și îmi pare rău că nu reușim să obținem victoria.

Chiar aveam mare încredere la începutul acestui meci și am venit foarte montați să plecăm cu cele trei puncte și cred că am avut destul de multe șanse să închidem jocul, ca să spun așa.

Nu știu ce va urma (n.r. - pentru el, personal). Înseamnă un gol, înseamnă o bucurie, după cum am spus. Fiecare gol este o bucurie și mă bucur că înseamnă și un punct pentru echipă și nu am pierdut”, a mai adăugat Politic.

VIDEO. Golul lui Politic salvează un punct în prelungiri pentru FCSB, cu penultima clasată

