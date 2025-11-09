„Rezultat mincinos”  Rădoi, extrem de supărat după înfrângerea cu UTA: „Deja sunt prea multe meciuri” + Contre cu reporterii de la stadion

U CRAIOVA - UTA ARAD 1-2. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a comentat evoluția echipei sale după înfrângerea cu formația antrenată de Adrian Mihalcea (49 de ani).

Tehnicianul Universității Craiova a fost extrem de supărat la finalul partidei de pe „Ion Oblemenco”, fiind foarte deranjat inclusiv de întrebările ziariștilor.

U CRAIOVA - UTA ARAD. Mirel Rădoi, la finalul partidei: „Un rezultat mincinos”

Antrenorul Craiovei este de părere că rezultatul final nu reflectă realitatea din teren.

„Se pare că trebuie să facem un zid la mijlocul terenului, să nu mai lăsăm jucătorii să bată cornere, să tragă la poartă...

Din păcate, am avut din nou ghinion, dar deja sunt prea multe meciuri în care ratăm cu seninătate și primim goluri foarte ușor.

E deja frustrant când pierzi acasă, cu atât mai mult că este abia a doua înfrângere, dar n-ai ce să faci, trebuie să accepți, chiar dacă este un rezultat mincinos. Vrei nu vrei, aceasta este realitatea.

Eu am încercat să vă explic (n.r. reporterilor) anumite motive pentru seria proastă din campionat. Probabil, dacă o țineți așa în următoarele 7 etape, vom avea 7 victorii.

V-am explicat că urmează o perioadă în care încercăm să minimalizăm accidentările, dar vom încerca să avem din nou victorii și să revenim pe primul loc”, a declarat Mirel Rădoi, la Prima Sport.

Întrebat despre scăderea de formă a lui Assad Al-Hamlawi, Rădoi a declarat:

„Ca orice jucător, are și perioade mai slabe. Adversarii fac analize, văd ce tip de jucător este Assad și încearcă să-l blocheze, automat devine mai greu.

E un jucător de calitate și sunt convins că nu va rămâne doar cu golurile de până acum”.

Antrenorul Craiovei s-a arătat extrem de deranjat atunci când a fost întrebat despre pauza pentru echipele naționale: „Dacă am pierdut înseamnă că ne prinde pauza? Nu vă înțeleg întrebările...dacă vreți să mă luați la mișto...”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport