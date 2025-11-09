HERMANNSTADT - FCSB 3-3. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei, a vorbit despre restul de sezon dar și despre schimbările făcute la meciul cu Hermannstadt.

Patronul FCSB este de părere că sezonul este compromis, deoarece nu este mulțumit de jocul prestat de echipă.

HERMANNSTADT - FCSB: Gigi Becali, despre schimbări și viitorul echipei: „ N-am greșit azi, dar echipa nu joacă”

„Eu zic că n-am greșit schimbările azi. Dacă ai 1-0 și în loc să distrugi adversarul tu dai mingi în spate și te distrezi...

Uită-te la Dinamo, 4-0 cu adversar mult mai greu decât Hermannstadt. Rapid, 2-0. Zima, goluri la mișto...ce să fac eu acum?

(n.r. dacă e devreme să spună că sezonul e compromis) În mod normal, eu aș fi spus că nu e, dar când văd...Dacă azi câștigam relaxat, 3-0, 4-0, nu era problemă, dar din moment ce este indisciplina asta...

Echipa nu joacă! Olaru dă toate mingile la adversar... așa ceva nu se poate. Asta e situația, echipa nu joacă”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

VIDEO Golul lui Politic salvează un punct în prelungiri pentru FCSB, cu penultima clasată

