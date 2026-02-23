Mesaj din peluză VIDEO FCSB este sub presiune înaintea ultimelor două etape » Ce le-au transmis fanii despre play-out

- FCSB - Metaloglobus 4-1. Suporterii din peluză le-au transmis jucătorilor un mesaj de încredere.
- Campioana României poate să câștige și ultimele două meciuri, însă calificarea în play-off nu este asigurată, depinzând de jocul rezultatelor.
- Fanii le-au spus că vor rămâne alături de echipă și în cazul în care va rata play-off-ul.
Roș-albaștrii riscă să rateze în premieră calificarea în lupta pentru titlu de la introducerea sistemului cu play-off/play-out. FCSB ocupă locul 7, cu 43 de puncte, după 28 de meciuri.
FCSB - Metaloglobus 4-1. Mesaj din peluză: „Vom fi lângă voi și în play-out”
FCSB a scos maximum din acest meci și și-a îmbunătățit golaverajul cu trei goluri.
Ultimele două etape se anunță infernale pentru „roș-albaștri”, care sunt obligați să câștige ambele meciuri, iar orice pas greșit îi trimite direct în play-out.
Gheorghe Mustață, liderul galeriei roș-albaștrilor, le-a transmis elevilor lui Elias Charalambous că fanii nu îi vor părăsi, indiferent de deznodământ.
„Vom fi lângă voi și în play-out, orice s-ar întâmpla noi vom fi aici, alături de voi. Asta este, mergem înainte”, a spus Mustață.
La meciul cu Metaloglobus au asistat 2.456 de spectatori.
Partia a început într-un ritm alert, iar FCSB a deschis scorul în minutul 6, prin Daniel Bîrligea. Bucuria roș-albaștrilor a durat însă puțin: oaspeții au egalat imediat, în minutul 7, prin Dragoș Huiban.
În minutul 26, FCSB a revenit în avantaj, prin reușita lui Darius Olaru. Miculescu a majorat diferența în minutul 51 (3-1). Cisotti a închis tabela, în minutul 79.
Pentru FCSB urmează duelul cu UTA, pe 1 martie, iar pe 7 martie o va întâlni U Cluj.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova⤴️
|28
|56
|2
|Dinamo⤴️
|28
|52
|3
|Rapid⤴️
|28
|52
|4
|U Cluj
|28
|48
|5
|CFR Cluj
|28
|47
|6
|FC Argeș
|28
|46
|7
|FCSB
|28
|43
|8
|FC Botoșani
|28
|42
|9
|UTA Arad
|28
|42
|10
|Oțelul Galați
|28
|41
|11
|Farul
|28
|37
|12
|Petrolul⤵️
|28
|28
|13
|Csikszereda⤵️
|28
|28
|14
|Unirea Slobozia⤵️
|28
|24
|15
|Hermannstadt⤵️
|28
|17
|16
|Metaloglobus⤵️
|28
|11