Mesaj din peluză VIDEO FCSB este sub presiune înaintea ultimelor două etape » Ce le-au transmis fanii despre play-out

FCSB - Metaloglobus 4-1. Suporterii din peluză le-au transmis jucătorilor un mesaj de încredere.

Campioana României poate să câștige și ultimele două meciuri, însă calificarea în play-off nu este asigurată, depinzând de jocul rezultatelor.

Fanii le-au spus că vor rămâne alături de echipă și în cazul în care va rata play-off-ul.

Roș-albaștrii riscă să rateze în premieră calificarea în lupta pentru titlu de la introducerea sistemului cu play-off/play-out. FCSB ocupă locul 7, cu 43 de puncte, după 28 de meciuri.

FCSB a scos maximum din acest meci și și-a îmbunătățit golaverajul cu trei goluri.

Ultimele două etape se anunță infernale pentru „roș-albaștri”, care sunt obligați să câștige ambele meciuri, iar orice pas greșit îi trimite direct în play-out.

Gheorghe Mustață, liderul galeriei roș-albaștrilor, le-a transmis elevilor lui Elias Charalambous că fanii nu îi vor părăsi, indiferent de deznodământ.

„Vom fi lângă voi și în play-out, orice s-ar întâmpla noi vom fi aici, alături de voi. Asta este, mergem înainte”, a spus Mustață.

La meciul cu Metaloglobus au asistat 2.456 de spectatori.

Partia a început într-un ritm alert, iar FCSB a deschis scorul în minutul 6, prin Daniel Bîrligea. Bucuria roș-albaștrilor a durat însă puțin: oaspeții au egalat imediat, în minutul 7, prin Dragoș Huiban.

În minutul 26, FCSB a revenit în avantaj, prin reușita lui Darius Olaru. Miculescu a majorat diferența în minutul 51 (3-1). Cisotti a închis tabela, în minutul 79.

Pentru FCSB urmează duelul cu UTA, pe 1 martie, iar pe 7 martie o va întâlni U Cluj.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 28 56 2 Dinamo⤴️ 28 52 3 Rapid⤴️ 28 52 4 U Cluj 28 48 5 CFR Cluj 28 47 6 FC Argeș 28 46 7 FCSB 28 43 8 FC Botoșani 28 42 9 UTA Arad 28 42 10 Oțelul Galați 28 41 11 Farul 28 37 12 Petrolul⤵️ 28 28 13 Csikszereda⤵️ 28 28 14 Unirea Slobozia⤵️ 28 24 15 Hermannstadt⤵️ 28 17 16 Metaloglobus⤵️ 28 11 ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

