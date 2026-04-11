„Încasări foarte slabe" Câți bani ar putea pierde FCSB dacă ratează cupele europene: „Asta trebuie să facem"
FCSB FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Încasări foarte slabe" Câți bani ar putea pierde FCSB dacă ratează cupele europene: „Asta trebuie să facem"

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 11.04.2026, ora 18:45
  • După ce în anul 2025 a avut un raport financiar foarte bun, ca urmare a performanțelor reușite în cupele europene, în 2026 lucrurile ar putea sta complet diferit.
  • Câți bani ar putea pierde campioana en-titre din Liga 1 dacă nu reușește să se califice în cupele europene, în rândurile de mai jos.
  • FCSB - Oțelul Galați se joacă azi, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre pierderea pe care o va înregistra gruparea bucureșteană, dacă nu va obține calificarea în cupele europene.

În plus, conducătorul „roș-albaștrilor” a spus și care este soluția pentru ca gruparea bucureșteană să limiteze pierderile financiare.

Citește și
Reacție de echipă mare VIDEO FCSB se dezlănțuie cu Oțelul și obține o victorie clară în play-out! Toate golurile s-au marcat în prima repriză
Citește mai mult
Reacție de echipă mare  VIDEO FCSB se dezlănțuie cu Oțelul și obține o victorie clară în play-out! Toate golurile s-au marcat în prima repriză

Mihai Stoica, despre pierderile înregistrate de FCSB: „Bani foarte mulți”

„Anul 2025 înseamnă calificarea din play-off în optimile Europa League, care a adus o sumă foarte importantă, plus sumele atribuite de UEFA rezultatelor din faza principală a Europa League în ediţia în curs.

Nu am făcut calcule. Dacă nu prindem cupele europene nu e chiar 8-10 milioane de euro pierderea. Foarte mulţi bani de acolo se regăsesc şi în premierile jucătorilor, în contractele lor.

Anul ăsta au fost încasări foarte slabe faţă de anul trecut (n.r. la bilete). Ne-am dus mult în încasări pentru că în meciul cu Manchester United s-au bătut toate recordurile. Am luat în jur de două milioane de euro. E puţin mai complicat.

Am vândut pachete, trebuie să iei şi sumele din pachete. Din peste trei milioane cât s-au încasat pentru ediţia trecută din Europa League, peste jumătate au fost cu Manchester United.

Se întâmplă o dată la 10 ani să joci cu un colos, se rătăcesc rar în Europa League. Minusul ar fi undeva acolo (n.r. la 5-6 milioane de euro), sunt bani foarte mulţi”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Sunt foarte mulţi suporteri din provincie sau din diaspora să vadă meciurile din cupele europene, dar atunci a fost ceva special. Foarte mulţi au venit să vadă Manchester United. Mihai Stoica, președinte CA al FCSB

Mihai Stoica: „Asta trebuie să facem”

Conducătorul de la FCSB consideră că singura variantă prin care echipa să limiteze pierderile financiare este prezența în fazele principale ale cupelor europene:

„Nu se gândea la bani Gigi Becali când spunea de retragere. Nu banii sunt problema la el, câteva milioane sunt o glumă pentru el. Nu i-ar plăcea să… noi acum ne uităm la meciurile de play-off cum se luptă alţii pentru titlu.

Înotăm în apele tulburi ale play-out-ului. E o miză foarte importantă să ne calificăm în faza principală din cupele europene. Aşa, să fim acolo, doar să ne păstrăm recordul.

Nicio echipă românească nu va putea fi peste 20 de ani în cupele europene, dar nu e suficient să mergi. Am jucat într-un an în turul doi cu Karagandy şi ne-au scos. Ne-am făcut de râs, n-am luat nimic. Dar a rămas că am jucat în cupele europene.

Trebuie să ajungi în fazele principale şi sunt multe obstacole. Primul obstacol e semifinala barajului, unde întâlneşti o altă echipă din play-out.

Botoşani sau Farul… Pentru asta trebuie să le depăşeşti. Sau măcar pe una dintre ele. Şi mai sunt multe etape de jucat”.

FOTO. Imagini de la FC Botoșani - FCSB, scor 3-2

FC Botosani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (8).jpg
FC Botosani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (8).jpg

Galerie foto (13 imagini)

FC Botosani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (1).jpg FC Botosani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (2).jpg FC Botosani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (3).jpg FC Botosani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (4).jpg FC Botosani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (5).jpg
+13 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Liga 2
17:33
Sud Steaua, scandări abjecte Ultrașii celor de la CSA l-au implicat pe Mircea Lucescu în războiul lor cu FCSB
Citește mai mult
Sud Steaua, scandări abjecte Ultrașii celor de la CSA l-au implicat pe Mircea Lucescu în războiul lor cu FCSB
Campionate
16:56
„Gigi Becali m-a convins” Mircea Lucescu și șase povești esențiale care au transformat fotbalul ucrainean
Citește mai mult
„Gigi Becali m-a convins” Mircea Lucescu și șase povești esențiale care au transformat fotbalul ucrainean

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

LIVE Alegeri cruciale în Ungaria: Prezența bate record după record / Cozi la secțiile din străinătate, val de voturi prin corespondență / Oamenii lui Orban susțin că votul masiv e în avantajul lor
LIVE Alegeri cruciale în Ungaria: Prezența bate record după record / Cozi la secțiile din străinătate, val de voturi prin corespondență / Oamenii lui Orban susțin că votul masiv e în avantajul lor
Mihai Stoica liga 1 FINANCIAR fcsb
Știrile zilei din sport
Superliga
09:55
Becali intervine peste Rădoi Patronul FCSB s-a săturat: „Nu are cum să fie pe teren!” » Contre cu Pintilii + cum a reacționat Mirel la conferință
Citește mai mult
Becali intervine peste Rădoi  Patronul FCSB s-a săturat: „Nu are cum să fie pe teren!” » Contre cu Pintilii + cum a reacționat Mirel la conferință
Diverse
10:12
Adrian Ilie, probleme cu legea Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Citește mai mult
Adrian Ilie, probleme cu legea  Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Superliga
09:29
Nicolescu, funcție nouă Schimbări în conducerea lui Dinamo: „Mult mai flexibilă” » Cine e noul președinte al Consiliului de Administrație
Citește mai mult
Nicolescu, funcție nouă Schimbări în conducerea lui Dinamo: „Mult mai flexibilă” » Cine e noul președinte al Consiliului de Administrație
Superliga
11.04
Lui Rădoi i-a ieșit schimbarea VIDEO Atacantul U21 de la FCSB a marcat cu Oțelul și s-a dus direct la antrenor: ce a urmat
Citește mai mult
Lui Rădoi i-a ieșit schimbarea  VIDEO Atacantul U21 de la FCSB a marcat cu Oțelul și  s-a dus direct la antrenor: ce a urmat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:09
Răzvan Lucescu, în lacrimi pe aeroport VIDEO. Copleșit din nou de emoții: „Aș avea un sfat pentru voi, dacă îmi pot permite asta”
18:59
Sorana Cîrstea, campioană la Linz Triumf în Austria după un parcurs perfect alături de Shuai Zhang 
18:20
„Nu te gândești Cât de slabi sunt?” Panduru intervine după ce Becali l-a făcut praf pe Chiricheș: „Da, e normal!”
19:30
Dezastru pentru Drăgușin Tottenham pierde din nou și e pe loc de retrogradare! Decizia lui De Zerbi în privința românului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Top stiri
Campionate
11.04
Stadionul de 270 mil. € arată fabulos Una dintre cele mai mari structuri de oțel din lume! Naționala îl va inaugura cu Italia
Citește mai mult
Stadionul de 270 mil. € arată fabulos Una dintre cele mai mari structuri de oțel din lume! Naționala îl va inaugura cu Italia
Campionate
11.04
„La zile de naștere ești invitat, la înmormântări mergi singur” Rinat Ahmetov, declarații după deplasarea la București, pentru a-și lua adio de la Lucescu
Citește mai mult
„La zile de naștere ești invitat, la înmormântări mergi singur” Rinat Ahmetov, declarații după deplasarea la București, pentru a-și lua adio de la Lucescu
Liga 2
11.04
Sud Steaua, scandări abjecte Ultrașii celor de la CSA l-au implicat pe Mircea Lucescu în războiul lor cu FCSB
Citește mai mult
Sud Steaua, scandări abjecte Ultrașii celor de la CSA l-au implicat pe Mircea Lucescu în războiul lor cu FCSB
B365
09.04
VIDEO | Moment de infarct, cu un pieton care sare efectiv în fața unei mașini care merge cam tare prin traficul din București. Un reflex salvator și-un dublu noroc
Citește mai mult
VIDEO | Moment de infarct, cu un pieton care sare efectiv în fața unei mașini care merge cam tare prin traficul din București. Un reflex salvator și-un dublu noroc

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 16 rapid 22 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
12.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share