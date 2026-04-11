„Încasări foarte slabe” Câți bani ar putea pierde FCSB dacă ratează cupele europene: „Asta trebuie să facem”

După ce în anul 2025 a avut un raport financiar foarte bun, ca urmare a performanțelor reușite în cupele europene, în 2026 lucrurile ar putea sta complet diferit.

Câți bani ar putea pierde campioana en-titre din Liga 1 dacă nu reușește să se califice în cupele europene, în rândurile de mai jos.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre pierderea pe care o va înregistra gruparea bucureșteană, dacă nu va obține calificarea în cupele europene.

În plus, conducătorul „roș-albaștrilor” a spus și care este soluția pentru ca gruparea bucureșteană să limiteze pierderile financiare.

Mihai Stoica, despre pierderile înregistrate de FCSB: „Bani foarte mulți”

„Anul 2025 înseamnă calificarea din play-off în optimile Europa League, care a adus o sumă foarte importantă, plus sumele atribuite de UEFA rezultatelor din faza principală a Europa League în ediţia în curs.

Nu am făcut calcule. Dacă nu prindem cupele europene nu e chiar 8-10 milioane de euro pierderea. Foarte mulţi bani de acolo se regăsesc şi în premierile jucătorilor, în contractele lor.

Anul ăsta au fost încasări foarte slabe faţă de anul trecut (n.r. la bilete). Ne-am dus mult în încasări pentru că în meciul cu Manchester United s-au bătut toate recordurile. Am luat în jur de două milioane de euro. E puţin mai complicat.

Am vândut pachete, trebuie să iei şi sumele din pachete. Din peste trei milioane cât s-au încasat pentru ediţia trecută din Europa League, peste jumătate au fost cu Manchester United.

Se întâmplă o dată la 10 ani să joci cu un colos, se rătăcesc rar în Europa League. Minusul ar fi undeva acolo (n.r. la 5-6 milioane de euro), sunt bani foarte mulţi” , a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Sunt foarte mulţi suporteri din provincie sau din diaspora să vadă meciurile din cupele europene, dar atunci a fost ceva special. Foarte mulţi au venit să vadă Manchester United. Mihai Stoica, președinte CA al FCSB

Mihai Stoica: „Asta trebuie să facem”

Conducătorul de la FCSB consideră că singura variantă prin care echipa să limiteze pierderile financiare este prezența în fazele principale ale cupelor europene:

„Nu se gândea la bani Gigi Becali când spunea de retragere. Nu banii sunt problema la el, câteva milioane sunt o glumă pentru el. Nu i-ar plăcea să… noi acum ne uităm la meciurile de play-off cum se luptă alţii pentru titlu.

Înotăm în apele tulburi ale play-out-ului. E o miză foarte importantă să ne calificăm în faza principală din cupele europene. Aşa, să fim acolo, doar să ne păstrăm recordul.

Nicio echipă românească nu va putea fi peste 20 de ani în cupele europene, dar nu e suficient să mergi. Am jucat într-un an în turul doi cu Karagandy şi ne-au scos. Ne-am făcut de râs, n-am luat nimic. Dar a rămas că am jucat în cupele europene.

Trebuie să ajungi în fazele principale şi sunt multe obstacole. Primul obstacol e semifinala barajului, unde întâlneşti o altă echipă din play-out.

Botoşani sau Farul… Pentru asta trebuie să le depăşeşti. Sau măcar pe una dintre ele. Şi mai sunt multe etape de jucat”.

