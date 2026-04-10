„Până nu înțelegem asta...” Mirel Rădoi, după ce Becali a anunțat că ia în calcul să se retragă din fotbal: „E supărat...”

Mirel Rădoi (45 de ani), antrenorul de la FCSB, a vorbit despre finanțatorul Gigi Becali (67 de ani), cel care a dat de înțeles că s-ar putea retrage din fotbal, după înfrângerea cu FC Botoșani, scor 2-3.

Mirel Rădoi înțelege supărarea lui Becali și face un apel la suflarea roș-albastră să strângă rândurile pentru a reîncepe să câștige.

Mirel Rădoi: „Până nu înțelegem asta...”

Întrebat despre posibila retragerea a lui Gigi Becali, Mirel Rădoi a declarat:

„Cred că cei mai supărați sunteți voi acum, dacă e să... Și noi, ca și voi, dar și suporterii, toți suntem oameni. Cum ei suferă și când nu sunt rezultate nu vin la stadion, așa și nașu' e supărat că echipa nu are rezultate și vrea s-o vândă.

E normal, dar e important ce reușim să aducem bun la nivel de echipă. Dacă vom cădea în capcana de a analiza doar jucătorii, antrenorii, patronul sau suporterii, evident că nu vom îmbunătăți lucrurile.

Până nu înțelegem că fiecare avem ceva de adus în locul în care lucrăm va fi greu să rezolvăm lucrurile, pentru că noi la asta ne gândim, să fie lucrurile din nou cum au fost în ultimii doi ani și jumătate, pentru că altfel vor trece anii foarte ușor fără să avem un joc spectaculos sau performanțe”, a declarat Mirel Rădoi.

După primele trei etape disputate în play-out, FCSB ocupă locul 8, la un punct distanță de UTA Arad.

