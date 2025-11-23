Impresionat de Neagoe Claudiu Tudor, încântat de remiza cu FCSB și strategia antrenorului: „Am fi semnat pentru un egal” + Laude pentru Sălceanu

FCSB - Petrolul 1-1. Claudiu Tudor (40 de ani), președintele „lupilor”, s-a declarat mulțumit de rezultat, dar mai ales de parcursul echipei sub comanda lui Eugen Neagoe.

Petrolul a ajuns la 6 meciuri consecutive fără eșec în Liga 1, majoritatea fiind rezultate de egalitate, și a urcat pe locul 12.

FCSB - Petrolul 1-1 . Claudiu Tudor: „Semnam cu ochii închiși pentru un egal”

„Aș fi ipocrit să zic că nu suntem mulțumiți, suntem chiar foarte mulțumiți. Dacă ne punea să semnăm înainte de meci, semnăm cu ochii închiși pentru un egal.

Sincer, la pauză discuția dintre noi a fost că bine că e doar 1-0, pentru că știam că mai rău de atât nu puteam să jucăm și știm că putem să o facem mai bine.

După ocazia lui Ricardinho am început să simțim că se poate, Eugen a fost foarte inspirat, și a schimbat modul în 4, am riscat, am avut situații și noi, și ei. FCSB este mai bună pe hârtie din toate punctele de vedere, campioană, cel mai bun lot.

Dacă la meciul tur nu meritam să pierdem, azi am reușit să luăm un punct foarte important ca moral, care ne certifică că suntem pe un drum bun și că alegerea lui Eugen Neagoe a fost un plus până astăzi.

Un parcurs bun, Eugen este echilibrat, cu o victorie cu Metaloglobus ajungem unde credem noi că ne este locul după începutul slab de sezon”, a declarat Claudiu Tudor, potrivit gsp.ro.

Claudiu Tudor: „Sălceanu poate ajunge, în viitor, la echipa națională”

Președintele „lupilor” l-a lăudat și pe tânărul Robert Sălceanu, autorul unui supergol care a adus un punct pentru echipă.

„Sălceanu este un jucător care în viitor poate fi la echipa națională, nu imediat, trebuie să se impună la tineret, îl urmărim de 6 ani, mergeam la Mogoșoaia, e grupa de 2004.

Ne-am dorit foarte mult să-l luăm, a ales Farul, și-a dat seama că are șanse să joace la noi, a reușit să plece de acolo, e un băiat serios și sunt convins că poate avea o carieră foarte, foarte frumoasă, un copil serios, puternic, care muncește, va avea un viitor frumos”, a mai spus Tudor.

În plus, oficialul „găzarilor” a vorbit și despre „Ordinul Novak”, care a trecut miercuri de Camera Deputaților și care va impune cluburilor să aibă cel puțin 40% jucători români pe teren, din sezonul viitor.

Am două păreri, nici nu știu cum să zic, dacă mă întrebați personal despre ideea de a îngrădi locul la muncă cuiva, nu sunt de acord. Pe de altă parte, pentru sportul românesc și pentru Petrolul, noi nu putem să cumpărăm jucători pe bani de afară, Petrolul se uită și alege jucători, până la urmă pentru noi este o lege bună, sper ca prețurile jucătorilor români să nu crească, să se umfle. Asta e problema, să avem jucători români pe prețuri mari, aia va fi o problemă delicată și o să vedem cum o să rezolvăm. Claudiu Tudor, președinte Petrolul

VIDEO. Golul marcat de Sălceanu în FCSB - Petrolul 1-1

