Vrea să crească „lunetiști” Ce își dorește Claudiu Niculescu dincolo de lupta cu Slobozia: „Asta visez". Marea lui calitate ca jucător

Claudiu Niculescu, 49 de ani, un expert al loviturilor libere în cariera de jucător, se gândește să creeze specialiști de faze fixe. O școală de executanți de lovituri libere.

Claudiu Niculescu încearcă să salveze Unirea Slobozia, să evite retrogradarea.

Dar antrenorul în vârstă de 49 de ani se lovește de altă problemă. Chiar dacă, pe teren, își poate împlini misiunea, clubul galben-albastru nu a primit licența pentru sezonul viitor de Liga 1.

Riscă să retrogradeze indiferent de rezultate. TAS e ultima speranță.

„E extrem de greu. Jucătorii se gândesc la asta”, s-a plâns tehnicianul. E mai dificil pentru el să-i motiveze decât să-i pregătească.

Niculescu vrea să modeleze specialiști în lovituri libere

Dincolo de ce i se întâmplă acum la Slobozia, fostul atacant se gândește la ce ar putea face pentru fotbal în viitor.

Expert al loviturilor libere în cariera de jucător, Niculescu vrea să-și valorifice cunoștințele și să-i învețe pe alții ce știe el, să le explice cum a ajuns să înscrie multe goluri din faze fixe, să le spună secretele.

Niculescu, în tricoul lui Dinamo, executând o lovitură liberă pe stadionul Steaua, în derbyul Ligii 1. Foto: Sport Pictures

Mai scurt, speră să crească alți specialiști în asemenea momente ale jocului.

156 de goluri a înscris Claudiu Niculescu în 326 de meciuri în Liga 1, între 1998 și 2012. 97 de reușite numai pentru Dinamo, în 191 de partide

Niculescu: „Ține de exercițiu, de calitate nativă îmbunătățită de exercițiu”

„A trecut ceva timp de când eram «lunetist». S-a cam aburit luneta”, a zâmbit Niculescu luni noapte, la conferința din Ghencea, după FCSB - Unirea 0-0, în play-out-ul Ligii 1.

Întrebat dacă mai există specialiști în lovituri libere în campionatul nostru, a răspuns: „Sunt executanți buni. Diferența între ce făceam eu și ce se întâmplă acum era constanța golurilor din lovituri libere”.

Specialist în lovituri libere, Niculescu transforma fără probleme și penaltyuri. Foto: Imago

Fostul atacant, care a evoluat șase ani în trei perioade la Dinamo (2001-2002, 2003-2007 și 2009-2010), detaliază: „Ține de exercițiu, de calitate nativă îmbunătățită de exercițiu”.

Școla Claudiu Niculescu de experți în faze fixe: „ M-a apucat nostalgia”

Niculescu dezvăluie că plănuiește să deschidă o școală de executanți de lovituri libere.

„Asta visez. Îmi doresc, mă gândesc, sper să am timp… Aș antrena și copii, și juniori, și adulți”.

M-a apucat nostalgia. Și aici, pe Steaua, am marcat din lovituri libere și cu Craiova, și cu Dinamo. Mi-ar plăcea la un moment dat să învăț copii, adolescenți… Claudiu Niculescu, antrenor Unirea Slobozia

