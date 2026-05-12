Vrea să crească „lunetiști” Ce își dorește Claudiu Niculescu dincolo de lupta cu Slobozia: „Asta visez". Marea lui calitate ca jucător
Claudiu Niculescu, luni, pe arena din Ghencea. Foto: Raed Krishan
Campionate

Vrea să crească „lunetiști” Ce își dorește Claudiu Niculescu dincolo de lupta cu Slobozia: „Asta visez". Marea lui calitate ca jucător

alt-text Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 12.05.2026, ora 15:20
alt-text Actualizat: 12.05.2026, ora 15:20
  • Claudiu Niculescu, 49 de ani, un expert al loviturilor libere în cariera de jucător, se gândește să creeze specialiști de faze fixe. O școală de executanți de lovituri libere.

Claudiu Niculescu încearcă să salveze Unirea Slobozia, să evite retrogradarea.

Dar antrenorul în vârstă de 49 de ani se lovește de altă problemă. Chiar dacă, pe teren, își poate împlini misiunea, clubul galben-albastru nu a primit licența pentru sezonul viitor de Liga 1.

„A știut să elimine toxinele” Cristian Chivu, descris de Christian Vieri: „Nu-i e teamă să treacă orice jucător pe bancă!”
Citește și
„A știut să elimine toxinele” Cristian Chivu, descris de Christian Vieri: „Nu-i e teamă să treacă orice jucător pe bancă!”
Citește mai mult
„A știut să elimine toxinele” Cristian Chivu, descris de Christian Vieri: „Nu-i e teamă să treacă orice jucător pe bancă!”

Riscă să retrogradeze indiferent de rezultate. TAS e ultima speranță.

„E extrem de greu. Jucătorii se gândesc la asta”, s-a plâns tehnicianul. E mai dificil pentru el să-i motiveze decât să-i pregătească.

Niculescu vrea să modeleze specialiști în lovituri libere

Dincolo de ce i se întâmplă acum la Slobozia, fostul atacant se gândește la ce ar putea face pentru fotbal în viitor.

Expert al loviturilor libere în cariera de jucător, Niculescu vrea să-și valorifice cunoștințele și să-i învețe pe alții ce știe el, să le explice cum a ajuns să înscrie multe goluri din faze fixe, să le spună secretele.

Niculescu, în tricoul lui Dinamo, executând o lovitură liberă pe stadionul Steaua, în derbyul Ligii 1. Foto: Sport Pictures Niculescu, în tricoul lui Dinamo, executând o lovitură liberă pe stadionul Steaua, în derbyul Ligii 1. Foto: Sport Pictures
Niculescu, în tricoul lui Dinamo, executând o lovitură liberă pe stadionul Steaua, în derbyul Ligii 1. Foto: Sport Pictures

Mai scurt, speră să crească alți specialiști în asemenea momente ale jocului.

156 de goluri
a înscris Claudiu Niculescu în 326 de meciuri în Liga 1, între 1998 și 2012. 97 de reușite numai pentru Dinamo, în 191 de partide

Niculescu: „Ține de exercițiu, de calitate nativă îmbunătățită de exercițiu”

„A trecut ceva timp de când eram «lunetist». S-a cam aburit luneta”, a zâmbit Niculescu luni noapte, la conferința din Ghencea, după FCSB - Unirea 0-0, în play-out-ul Ligii 1.

Întrebat dacă mai există specialiști în lovituri libere în campionatul nostru, a răspuns: „Sunt executanți buni. Diferența între ce făceam eu și ce se întâmplă acum era constanța golurilor din lovituri libere”.

Specialist în lovituri libere, Niculescu transforma fără probleme și penaltyuri. Foto: Imago Specialist în lovituri libere, Niculescu transforma fără probleme și penaltyuri. Foto: Imago
Specialist în lovituri libere, Niculescu transforma fără probleme și penaltyuri. Foto: Imago

Fostul atacant, care a evoluat șase ani în trei perioade la Dinamo (2001-2002, 2003-2007 și 2009-2010), detaliază: „Ține de exercițiu, de calitate nativă îmbunătățită de exercițiu”.

Școla Claudiu Niculescu de experți în faze fixe: „M-a apucat nostalgia”

Niculescu dezvăluie că plănuiește să deschidă o școală de executanți de lovituri libere.

„Asta visez. Îmi doresc, mă gândesc, sper să am timp… Aș antrena și copii, și juniori, și adulți”.

M-a apucat nostalgia. Și aici, pe Steaua, am marcat din lovituri libere și cu Craiova, și cu Dinamo. Mi-ar plăcea la un moment dat să învăț copii, adolescenți… Claudiu Niculescu, antrenor Unirea Slobozia

Citește și

Nemaivăzut în Champions! Arbitrul delegat nonstop în acest sezon de Ligă, inclusiv la finală. „Central” pentru Arsenal. Kovacs, lăsat în urmă
Liga Campionilor
11:50
Nemaivăzut în Champions! Arbitrul delegat nonstop în acest sezon de Ligă, inclusiv la finală. „Central” pentru Arsenal. Kovacs, lăsat în urmă
Citește mai mult
Nemaivăzut în Champions! Arbitrul delegat nonstop în acest sezon de Ligă, inclusiv la finală. „Central” pentru Arsenal. Kovacs, lăsat în urmă
Alertă teroristă maximă la CM Ce s-ar putea întâmpla la Mondial, cine ar putea ataca și care e punctul vulnerabil al securității SUA: „Gaz peste foc”
Campionatul Mondial
10:59
Alertă teroristă maximă la CM Ce s-ar putea întâmpla la Mondial, cine ar putea ataca și care e punctul vulnerabil al securității SUA: „Gaz peste foc”
Citește mai mult
Alertă teroristă maximă la CM Ce s-ar putea întâmpla la Mondial, cine ar putea ataca și care e punctul vulnerabil al securității SUA: „Gaz peste foc”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce s-a întâmplat după eliminarea gratuităților pentru hibride în parcările Primăriei Capitalei / Cât a crescut numărul abonamentelor
Ce s-a întâmplat după eliminarea gratuităților pentru hibride în parcările Primăriei Capitalei / Cât a crescut numărul abonamentelor
Ce s-a întâmplat după eliminarea gratuităților pentru hibride în parcările Primăriei Capitalei / Cât a crescut numărul abonamentelor
antrenor lovituri libere Claudiu Niculescu liga 1 Unirea Slobozia specialist
Știrile zilei din sport
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Tenis
12.05
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Citește mai mult
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta:  0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Campionate
12.05
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta: 0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Citește mai mult
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta:  0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
Campionate
12.05
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
Citește mai mult
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
„Nu e niciun secret”  Antrenorul Soranei Cîrstea, despre calificarea româncei în semifinale la Roma » Cum a oprit-o pe Ostapenko
Tenis
12.05
„Nu e niciun secret” Antrenorul Soranei Cîrstea, despre calificarea româncei în semifinale la Roma » Cum a oprit-o pe Ostapenko
Citește mai mult
„Nu e niciun secret”  Antrenorul Soranei Cîrstea, despre calificarea româncei în semifinale la Roma » Cum a oprit-o pe Ostapenko
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:50
„Perez, un geniu al comunicării” Fostul arbitru FIFA îl acuză pe președintele lui Real Madrid: „Dictează narațiunea, deviază atenția de la problemele clubului”
„Perez, un geniu al comunicării” Fostul arbitru FIFA îl acuză pe președintele lui Real Madrid: „Dictează narațiunea, deviază atenția de la problemele clubului”
10:59
Și-a îngropat echipa FOTO: Al-Nassr putea să câștige titlul în meciul cu Al-Hilal, dar portarul a gafat uluitor în ultima secundă! » Cristiano, dărâmat!
Și-a îngropat echipa  FOTO: Al-Nassr putea să câștige titlul în meciul cu Al-Hilal, dar portarul a gafat uluitor în ultima secundă! » Cristiano, dărâmat!
10:43
Dezaprobă gestul lui Yamal Hansi Flick nu l-a menajat pe superstarul de la Barcelona: „Am vorbit cu Lamine, nu mi-a plăcut ce a făcut”
Dezaprobă gestul lui Yamal Hansi Flick nu l-a menajat pe superstarul de la Barcelona: „Am vorbit cu Lamine, nu mi-a plăcut ce a făcut”
11:18
Nistor, nemulțumit Veteranul lui U Cluj, înainte de finala Cupei României: „Primordial e asta”
Nistor, nemulțumit Veteranul lui U Cluj, înainte de finala Cupei României: „Primordial e asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Top stiri
„Au pariat pe Real Madrid” Reacția clubului după ce 4 jucători au fost suspendați de FRF » Contracte suspendate
Liga 2
12.05
„Au pariat pe Real Madrid” Reacția clubului după ce 4 jucători au fost suspendați de FRF » Contracte suspendate
Citește mai mult
„Au pariat pe Real Madrid” Reacția clubului după ce 4 jucători au fost suspendați de FRF » Contracte suspendate
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
Superliga
12.05
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
Citește mai mult
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
„Erau frustrați”  VIDEO. Alexandru Albu nu i-a iertat pe jucătorii de la FCSB: „Asta ne spuneau. Vorbesc cam mult”
Superliga
12.05
„Erau frustrați” VIDEO. Alexandru Albu nu i-a iertat pe jucătorii de la FCSB: „Asta ne spuneau. Vorbesc cam mult”
Citește mai mult
„Erau frustrați”  VIDEO. Alexandru Albu nu i-a iertat pe jucătorii de la FCSB: „Asta ne spuneau. Vorbesc cam mult”
FOTO | Gluma cu Metallica la bere și micii de la Terasa Obor. Cum se realizează veselie, marketing și entuziasm, excutând prestidigitație cu AI
B365
12.05
FOTO | Gluma cu Metallica la bere și micii de la Terasa Obor. Cum se realizează veselie, marketing și entuziasm, excutând prestidigitație cu AI
Citește mai mult
FOTO | Gluma cu Metallica la bere și micii de la Terasa Obor. Cum se realizează veselie, marketing și entuziasm, excutând prestidigitație cu AI

Echipe/Competiții

fcsb 30 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 25 rapid 18 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
13.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share