Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză”

FCSB strânge rândurile după înfrângerea de la Botoșani, 2-3, iar președintele clubului, Mihai Stoica, spune că azi a avut loc o discuție foarte productivă între conducere, staff tehnic și jucători

Mihai Stoica: „Eu am început să lucrez cu Mirel Rădoi când Octavian Popescu și Pantea nu erau născuți”

„Abia azi mi-am revenit după înfrângerea de la Botoșani. Am avut o zi plină. Au fost discuții bine articulate cu jucătorii, cea mai sănătoasă discuție de când sunt eu în fotbal. Inițiată de Rădoi. Cu jucătorii, stafful tehnic, in corpore, și eu. Am plecat foarte bine la antrenament de acolo.

Eu sunt înconjurat de oameni tineri. Tineri pentru mine. Azi am fost șocat, eu nu-mi pregătesc vreun discurs de obicei, îmi vin pe moment niște chestii. Eu am început să lucrez cu Mirel Rădoi când Octavian Popescu și Pantea nu erau născuți, în 2002. Cum aș putea eu să… nici măcar tată-fiu nu mai sunt discuțiile acum, sunt bunic-nepot.

Unii înțeleg, alții nu. Dar nu am întâlnit niciodată… jucătorii se sperie, nu prea vor să vorbească, preferă să tacă. De data asta am avut o surpriză.

Probabil și prezența lui Rădoi i-a făcut să-și schimbe comportamentul. Au vorbit au spus ce au avut de spus, ce au avut de reproșat. Am plecat toți satisfăcuți, chiar și cei care greșiseră, unde sunt și eu, clar și eu am greșit în dese rânduri.

Au și jucătorii ce să reproșeze. Pentru prima dată s-a spus lucrurilor pe nume. De obicei aveam discuții când mergea treaba prost, dar era monolog. Acum a fost un dialog, care sper să aibă repercusiuni pozitive.

Jucătorul care a avut azi un discurs impecabil, impresionant a fost Darius Olaru, care de obicei nu vorbea. Impresionant ca profunzime, în niciun caz subiectiv, ceea ce pe mine chiar m-a bucurat”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Următorul meci al lui FCSB e pe Arena Națională, cu Oțelul, sâmbătă de la 20:00

Roș-albaștrii sunt pe locul 2 în play-out

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport