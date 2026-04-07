Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză"
FCSB strânge rândurile după înfrângerea de la Botoșani, 2-3
Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză”

Publicat: 07.04.2026, ora 20:37
Actualizat: 07.04.2026, ora 20:48
  • FCSB strânge rândurile după înfrângerea de la Botoșani, 2-3, iar președintele clubului, Mihai Stoica, spune că azi a avut loc o discuție foarte productivă între conducere, staff tehnic și jucători
Transfer surpriză la Dinamo Fiul unui fost fotbalist al „câinilor” ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare”: „2-3 clase peste tatăl său”
Transfer surpriză la Dinamo Fiul unui fost fotbalist al „câinilor” ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare”: „2-3 clase peste tatăl său”

Mihai Stoica: „Eu am început să lucrez cu Mirel Rădoi când Octavian Popescu și Pantea nu erau născuți”

„Abia azi mi-am revenit după înfrângerea de la Botoșani. Am avut o zi plină. Au fost discuții bine articulate cu jucătorii, cea mai sănătoasă discuție de când sunt eu în fotbal. Inițiată de Rădoi. Cu jucătorii, stafful tehnic, in corpore, și eu. Am plecat foarte bine la antrenament de acolo.

Eu sunt înconjurat de oameni tineri. Tineri pentru mine. Azi am fost șocat, eu nu-mi pregătesc vreun discurs de obicei, îmi vin pe moment niște chestii. Eu am început să lucrez cu Mirel Rădoi când Octavian Popescu și Pantea nu erau născuți, în 2002. Cum aș putea eu să… nici măcar tată-fiu nu mai sunt discuțiile acum, sunt bunic-nepot.

Unii înțeleg, alții nu. Dar nu am întâlnit niciodată… jucătorii se sperie, nu prea vor să vorbească, preferă să tacă. De data asta am avut o surpriză.

Probabil și prezența lui Rădoi i-a făcut să-și schimbe comportamentul. Au vorbit au spus ce au avut de spus, ce au avut de reproșat. Am plecat toți satisfăcuți, chiar și cei care greșiseră, unde sunt și eu, clar și eu am greșit în dese rânduri.

FC Botosani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (8).jpg
FC Botosani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (8).jpg

labels.photo-gallery

Au și jucătorii ce să reproșeze. Pentru prima dată s-a spus lucrurilor pe nume. De obicei aveam discuții când mergea treaba prost, dar era monolog. Acum a fost un dialog, care sper să aibă repercusiuni pozitive.

Jucătorul care a avut azi un discurs impecabil, impresionant a fost Darius Olaru, care de obicei nu vorbea. Impresionant ca profunzime, în niciun caz subiectiv, ceea ce pe mine chiar m-a bucurat”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

  • Următorul meci al lui FCSB e pe Arena Națională, cu Oțelul, sâmbătă de la 20:00
  • Roș-albaștrii sunt pe locul 2 în play-out

Avocatul FCSB, anunț de ultimă oră Ce se întâmplă cu procesul de aproape 37 de milioane de euro cu Steaua: „Am depus cerere”
Avocatul FCSB, anunț de ultimă oră  Ce se întâmplă cu procesul de aproape 37 de milioane de euro cu Steaua:  „Am depus cerere”
Au făcut salutul nazist la meci Ce măsuri a luat clubul, după ce un spectator i-a filmat: „Le-am trimis clipul și numerele exacte ale locurilor”
Au făcut salutul nazist la meci  Ce măsuri a luat clubul, după ce un spectator i-a filmat: „Le-am trimis clipul și numerele exacte ale locurilor”

Efect imediat după anunțul lui Trump. Prețul petrolului, scădere istorică
Efect imediat după anunțul lui Trump. Prețul petrolului, scădere istorică
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
Transfer surpriză la Dinamo Fiul unui fost fotbalist al „câinilor” ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare”: „2-3 clase peste tatăl său”
Transfer surpriză la Dinamo Fiul unui fost fotbalist al „câinilor” ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare”: „2-3 clase peste tatăl său”
Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză”
Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză”
Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză”
Real Madrid, învinsă pe Bernabeu Bayern și Arsenal, victorii la limită în sferturile de finală din Liga Campionilor
Real Madrid, învinsă pe Bernabeu Bayern și Arsenal,  victorii la limită în sferturile de finală din Liga Campionilor
„Golul nu va putea fi umplut niciodată” Ianis Hagi despre Mircea Lucescu: „Cu inima grea scriu aceste rânduri…”
„Unul dintre adevărații creatori ai jocului” UEFA și FIFA, emoționant, după dispariția lui Mircea Lucescu
„Îmi aducea mâncare, mă proteja”  Diego Simeone,  amintiri cu Mircea Lucescu: „Mereu modest”
„Nu avea ce să caute la Istanbul” L-a avertizat pe Lucescu înainte de baraj: „I-am zis că nu arată bine, dar mi-a spus: «Lasă că trece, îmi revin eu»”
Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui”, chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui” , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
FOTO | Nisipoasa și Salubrității, două străzi cu nume straniu predestinate, pline de gropi și de alte capcane pentru șoferi. Răspunsul Brigăzii Rutiere la sesizările unui bucureștean
FOTO | Nisipoasa și Salubrității, două străzi cu nume straniu predestinate, pline de gropi și de alte capcane pentru șoferi. Răspunsul Brigăzii Rutiere la sesizările unui bucureștean

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
