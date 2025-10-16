FCSB vrea un fundaș din străinătate Detalii despre căutările campioanei: „Așa am înțeles”
Sorin Paraschiv
FCSB vrea un fundaș din străinătate Detalii despre căutările campioanei: „Așa am înțeles”

Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video)
Publicat: 16.10.2025, ora 14:11
Actualizat: 16.10.2025, ora 14:11
  • Sorin Paraschiv (44 de ani) așteaptă un derby încrâncenat duminică, la Dinamo - Rapid.
  • Fostul mijlocaș crede și în fosta sa echipă, FCSB, pe care o vede în continuare în lupta pentru titlu.
  • Paraschiv știe și că FCSB deja caută soluții pentru a acoperi absența de durată a lui Mihai Popescu.

Sorin Paraschiv a analizat confruntarea de duminică dintre Dinamo și Rapid, unul dintre cele mai așteptate meciuri din această etapă a Ligii 1.

Sorin Paraschiv: „Rapid e o surpriză, la fel și Dinamo”

Fostul mijlocaș e de părere că duelul de pe Arena Națională amintește de farmecul de altădată al rivalităților din fotbalul românesc.

„Dinamo și Rapid au început bine. Va fi un meci tare, ambele țintesc sus, se bat la titlu. Rapid e o surpriză. La fel și Dinamo, ținând cont de ce s-a întâmplat în ultimii ani. E foarte bine că sunt iar în fruntea fotbalului românesc. Se bat cum o făceau altădată”.

Paraschiv crede că duelul nu are o favorită clară, întrucât ambele echipe au alternat momentele bune cu evoluții oscilante:

Nu vă pot spune o câștigătoare. Nu vă pot spune că e o favorită. Sunt cam acolo ambele. Nu au avut o linie constantă, au pierdut și meciuri surprinzătoare. Dar s-au menținut în fruntea Ligii 1”.

Fostul mijlocaș a remarcat și faptul că startul ezitant al altor echipe cu pretenții a echilibrat campionatul: „Și celelalte echipe au început greu, mă refer la FCSB și CFR. Campionatul e unul imprevizibil. La noi oricine poate pierde cu oricine”.

Sorin Paraschiv: „FCSB are un meci ușor cu Metaloglobus”

Paraschiv a vorbit și despre FCSB, fosta sa echipă, care urmează să întâlnească Metaloglobus într-un meci ce pare, cel puțin pe hârtie, accesibil pentru echipa lui Elias Charalambous:

„Pare că FCSB va avea un meci ușor cu Metaloglobus. N-au început bine campionatul, au pierdut multe meciuri, unele la scor. Pare un meci ușor la prima vedere. Cred că FCSB va lua cele 3 puncte”.

Chiar dacă Mihai Popescu se alătură unei liste lungi de accidentați, Paraschiv este convins că FCSB are resurse suficiente în lot pentru a face față absențelor din apărare. În plus știe că echipa campioană caută deja fotbaliști pentru a-i aduce în iarnă:

Fără Mihai Popescu? Dawa revine curând, FCSB are un lot numeric bun, valoros. Cred că au soluții să acopere. Deja caută fundaș prin străinătate, am înțeles. Chiricheș și Baba sunt soluții acolo”.

VIDEO. Sorin Paraschiv, despre FCSB: „Caută înlocuitor pentru Mihai Popescu”

dinamo rapid Sorin Paraschiv Mihai Popescu fcsb
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
