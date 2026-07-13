„Știe care e adevăratul record” Cel mai mare trișor din sport, reacție arogantă înainte de un moment istoric: „Toți o să auzim asta, dar nici el nu crede!”
Ciclism

„Știe care e adevăratul record” Cel mai mare trișor din sport, reacție arogantă înainte de un moment istoric: „Toți o să auzim asta, dar nici el nu crede!”

alt-text Publicat: 13.07.2026, ora 19:20
alt-text Actualizat: 13.07.2026, ora 19:20
  • Lance Armstrong (54 de ani) a vorbit despre noul succes inevitabil al lui Tadej Pogacar (27 de ani) în Turul Franței. Ar fi al cincilea și ar egala astfel recordul oficial al competiției.
  • Cel mai mare trișor din epoca modernă a sportului, rămas fără cele 7 triumfuri obținute la Paris, între 1999 și 2005, în urma unui imens scandal de dopaj, americanul se consideră în continuare deținătorul recordului.
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Tadej Pogacar domină autoritar ediția din acest an a Turului Franței, unde pare desprins în învingător, deși mai sunt 2 săptămâni din competiție!

Slovenul ar pune mâna pe cel de-al cincilea trofeu la Paris, egalând recordul deținut de 4 nume uriașe ale sportului, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault și Miguel Indurain.

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Cel mai mare trișor din sport, reacție arogantă înainte de un moment istoric: „Toți o să auzim asta, dar nici el nu crede!”

Până în 2012, recordul era de 7 victorii și îi aparținea lui Lance Armstrong. Americanul a rămas însă fără toate marile succese din carieră după o anchetă de lungă durată a USADA, Agenția Anti-Doping din Statele Unite.

Dar Lance se consideră în continuare cel mai bun ciclist din istorie. La podcastul Themove, în timp ce dezbătea dacă Pogacar va alege sau nu să-și ia un an de pauză dacă va câștiga Turul Franței în acest an, americanul a respins ideea și a susținut că slovenul vrea să depășească recordul „real”.

„O să câștige pentru a cincea oară Turul Franței. Și vom auzi la final că Tadej Pogacar a egalat recordul all-time de victorii și că a intrat într-un grup select de 5. Dar știți ceva? Nici el nu crede asta. Nu crede deloc. Știe care e recordul.

Așa că nu își va lua un an de pauză. Și chiar sper că o să-l doboare. Nu contează, și eu sunt sportiv și știu că toate recordurile sunt făcute să fie doborâte. Tadej Pogacar știe care este recordul și nu va sta pe bară”, a spus Lance Armstrong.

A recunoscut că s-a dopat într-un interviu cu Oprah

În 2012, la șapte ani de la ultimul tur câștigat, Armstrong a fost pus sub acuzare de USADA pentru dopaj , trafic de substanțe interzise și organizarea unei rețele de dopaj. Agenția se baza pe probele de sânge obținute în 2009 și 2010, când fostul ciclist a ales să revină în circuit, dar și pe mărturii de la martori și foști colegi de echipă.

Armstrong, care respinsese ani la rând orice acuzație de dopaj și îi dăduse în judecată pe cei care l-au acuzat, nu a făcut apel. Imediat i-au fost șterse toate rezultatele obținute din august 1998 și până la finalul carierei. Au dispărut cele 7 triumfuri istorice din Turul Franței. De asemenea, a fost interzis pe viață din toate sporturile care funcționează sub regulile WADA, Agenția Mondială Anti-Doping.

Și-a pierdut instant toți sponsorii care îl susținuseră ani la rând.

În cele din urmă, americanul a recunoscut că s-a dopat într-un interviu eveniment acordat lui Oprah Winfrey la începutul lui 2013.

A confirmat cu nonșalanță fiecare acuzație gravă, EPO, testosteron, transfuzii, hormoni de creștere. Scuza? „Nu poți să câștigi 7 tururi fără dopaj!”.

Întrebat de BBC în 2015 ce ar face dacă s-ar putea întoarce în timp, în 1995, înainte de a apela la substanțe interzise, Armstrong a spus că „probabil aș face-o din nou!”.

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