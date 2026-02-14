Mario Felgueiras (39 de ani), directorul sportiv al Craiovei, a vorbit despre situația lui Mihnea Rădulescu (20 de ani).

Craiovei, a vorbit despre situația lui Mihnea Rădulescu (20 de ani). Tânărul fotbalist a suferit, anul trecut, o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng.

Totul s-a întâmplat în partida cu FCSB, pierdută de Craiova, 0-1, de pe 5 octombrie anul trecut, în etapa 12 din Liga 1.

În minutul 11 al meciului, Mihnea Rădulescu a acuzat probleme la genunchi, fără să fi fost faultat, și a fost înlocuit cu David Matei.

Mario Felgueiras, despre Mihnea Rădulescu: „Eu nu prea îmi pun speranțe”

Mario Felgueiras, directorul sportiv al Craiovei, a venit cu noi detalii despre situația lui Mihnea Rădulescu, care încă se recuperează, după ce a fost operat în Italia.

„Mihnea se antrenează acum. A început alergările. A ieșit pe teren, însă încă este devreme. Eu nu prea îmi pun speranțe că îl vom mai folosi sezonul acesta.

Este un copil în care avem mari speranțe și trebuie să îl ajutăm. A avut parte de o accidentare foarte complicată. Nu vrem să punem presiune pe el absolut deloc”, a declarat Mario Felgueiras, conform fanatik.ro.

12 meciuri și 2 goluri a reușit Mihnea Rădulescu în acest sezon

Mihnea Rădulescu a fost transferat de la Petrolul în vara anului trecut, Craiova plătind 400.000 de euro pentru mutarea jucătorului.

Craiova este lider în Liga 1, cu 50 de puncte acumulate după 26 de etape.

Pentru echipa antrenată de Filipe Coelho urmează duelul cu FCSB de duminică, de la ora 20:00. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

VIDEO Florin Tănase, un penalty transformat și altul ratat în FCSB - U Craiova 1-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport