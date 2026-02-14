„Ne-am uitat în regulament” La ce sancțiuni se așteaptă conducerea lui Dinamo, după incidentele cu suporterii vs Ștefan Baiaram și Istvan Kovacs

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a precizat ce sancțiuni ar putea primi clubul după incidentele din meciul cu U Craiova (1-1), din etapa #26.

În finalul partidei, în momentul când Ștefan Baiaram ieșea de pe teren, jucătorul Craiovei a fost scuipat de un fan advers. Atacantul a reacționat la rândul său și l-a scuipat pe acel suporter.

Înainte de acest moment, Istvan Kovacs, arbitrul meciului, fusese lovit de un obiect aruncat din tribună, de dimensiunea unui telefon.

Andrei Nicolescu: „Cu siguranță vom fi amendați”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a precizat ce sancțiuni ar putea primi „câinii” după incidentele din meciul cu Universitatea Craiova, de pe 9 februarie.

„ Noi ne-am uitat în regulament, asta cu suspendarea nu cred că se aplică, dar cu siguranță vom fi amendați.

Și noi trebuia să fim puțin mai atenți cu stewarzii acolo, cu oamenii care sunt la marginea tunelului. Sau trebuia să tragem tunelul mai în față.

E clar că avem și noi o vină și vom fi amendați.

Nu e o chestiune pe care să o tratăm în zona în care noi nu am avut vină, am avut o vină și trebuia să gestionăm mai bine asta. Nu se încadrează la o suspendare a terenului”, a spus Nicolescu, conform fanatik.ro.

FOTO. Momentul în care Baiaram a scuipat un fan după Dinamo - U Craiova 1-1

Întrebat despre suporterul care l-a scuipat pe Ștefan Baiaram, Andrei Nicolescu a spus: „Sper că Jandarmeria să-l fi identificat și să ia măsurile împotriva lui”.

După două zile de la incidentele derby-ului, Comisia de Disciplină a FRF l-a suspendat pe Ștefan Baiaram două etape.

Atacantul Craiovei a lipsit deja în meciul din Cupă cu FCSB (2-2) și va rata și partida de duminică, de la ora 20:00, tot împotriva campioanei României.

Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

VIDEO. Golul marcat de Soro în Dinamo - Craiova 1-1

Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!”

După meci, atacantul oltenilor a spus că știe că nu trebuia să reacționeze, dar nu regretă gestul pe care l-a făcut.

„Am fost foarte înjurat de cei de la Tribuna 2. Aceștia sunt fanii dinamoviști... M-au jignit! Sunt român, joc pentru naționala României, nu înțeleg de ce atâta răutate. Când m-am dus spre tunel am reacționat.

Un suporter m-a scuipat, nu știu ce căuta în zona aia. Se vede pe imagini că am fost scuipat. Nu trebuia să reacționez, dar nu regret”, a spus Ștefan Baiaram.

