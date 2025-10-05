Screciu Îl critică pe Kovacs Fundașul Craiovei, convins că nu a fost penalty pentru FCSB: ce i-a zis Mihai Popescu pe teren + Cicâldău își cere scuze

FCSB - U CRAIOVA 1-0. Vladimir Screciu (25 de ani) a oferit o primă reacție după eșecul de pe Arena Națională.

Fundașul oltenilor e convins că nu a fost penalty la contactul dintre el și Stoian, unde Kovacs a luat decizia după ce a revăzut faza la VAR.

Screciu, eliminat și joi în eșecul cu Rakow din Conference League, a fost autorul faultului care a dus la golul marcat de Florin Tănase în derby-ul de duminică.

FCSB - Craiova 1-0 . Vladimir Screciu: „Aveam alte așteptări de la arbitraj”

Fundașul oltenilor a venit supărat la interviu, unde a criticat deciziile arbitrului Istvan Kovacs.

„Din punctul meu de vedere, nu a fost penalty. Am revăzut faza de 10 ori cu colegii mei, nu știu unde a fost penalty. Dacă a ceva, a fost la piciorul stâng, cu siguranță a fost în afara terenului. Dacă a fost ceva acolo, un contact minim.

Dar, pentru mine, chiar nu a fost penalty, nu mi-am explicat acea fază. După, imediat, a dat penalty la faza cu Romanchuk, imediat penalty.

Tot timpul noi am luat imediat galbene, pe cei de la FCSB i-a iertat de o grămadă de ori, nu mi-a explicat. Chiar aveam alte așteptări de la meciul ăsta, referitor la cum s-a arbitrat”, a spus Screciu la Digi Sport.

În timpul meciului vorbeam cu Mihai Popescu și îmi zicea «Mamă, chiar nu mă așteptam să nu iau galben la câte faulturi am făcut!». Și la noi galben, galben Vladimir Screciu

Alexandru Cicâldău: „Îmi asum și mă voi revanșa”

Eliminat în repriza secundă, într-un moment important pentru echipă, Cicâldău și-a cerut scuze pentru cartonașul roșu primit.

„Îmi cer scuze în fața colegilor, al staff-ului și al suporterilor. Era un meci echilibrat, dar din păcate am greșit. Îmi asum și promit că pe viitor mă voi revanșa. Pana la cartonașul meu s-a jucat un fotbal bun, am avut și ocazii.

Per total a fost un joc echilibrat, deși noi am avut niște ocazii foarte mari. Eu mă simt bine când joc din 3 în 3 zile, nu cred că asta a făcut diferența. Diferența a fost făcută de faptul că n-am marcat.

E supărare, mai ales personal pentru că e prima dată în carieră când mi se întâmplă asta. Trebuie să analizam ce am făcut greșit și să muncim în continuare”, a spus Cicâldău.

VIDEO Florin Tănase, un penalty transformat și altul ratat în FCSB - U Craiova 1-0

