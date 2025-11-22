FRF a rupt tăcerea! Federația explică ce s-a întâmplat cu Alexandru Musi la naționala U21 +17 foto
Alexandru Musi FOTO: SportPictures
Nationala

FRF a rupt tăcerea! Federația explică ce s-a întâmplat cu Alexandru Musi la naționala U21

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 22.11.2025, ora 18:37
alt-text Actualizat: 22.11.2025, ora 20:07
  • Federația Română de Fotbal a oferit precizări despre situația medicală a lui Alexandru Musi (21 de ani).
  • Zeljko Kopic a dat de înțeles că fotbalistul nu va putea juca în meciul dintre Dinamo și FC Botoșani.

Din cauza problemelor medicale, Musi nu a jucat în meciurile României U21 cu reprezentativele similare din Finlanda și Spania, ambele pierdute cu 0-2.

Cum a evoluat situația medicală a lui Alexandru Musi înainte de România U21 - Finlanda U21 0-2

Federația Română de Fotbal a oferit precizări referitoare la situația medicală a lui Musi.

Mijlocașul „câinilor” ar fi anunțat conducerea tehnică, încă de la reunirea lotului, despre problemele medicale pe care le avea. Totuși, starea sa s-a îmbunătățit și acesta s-a antrenat normal.

Cu o zi înaintea plecării la Turku, Alexandru Musi a acuzat probleme medicale și a fost menajat de staff-ul „micilor tricolori”.

Deși analizele nu au arătat existența vreunei probleme medicale, mijlocașul a anunțat, cu o seară înaintea meciului cu Finlanda U21 0-2, despre disconfortul resimțit.

Odată cu revenirea în țară, fotbalistul a fost supus unui nou set de investigații medicale, ce nu au confirmat existența vreunei leziuni.

Comunicatul emis de FRF despre starea medicală a lui Alexandru Musi:

„Având în vedere informațiile apărute în mass-media cu privire la situația medicală a jucătorului Alexandru Musi la lotul naționalei U21, stafful echipei naționale consideră necesar să facă următoarele precizări:

  • Jucătorul a acuzat probleme medicale încă de la reunirea lotului, motiv pentru care a fost supus la trei controale medicale, fără ca în urma acestora să fie confirmată vreo leziune;
  • Până cu o zi înaintea plecării în Finlanda, Musi s-a antrenat normal alături de restul echipei. Cu o zi înainte de plecare, jucătorul a acuzat un disconfort, motiv pentru care a efectuat o ecografie și a urmat un tratament specific. Investigațiile nu au evidențiat nicio problemă medicală;
  • Din precauție, miercuri dimineață, înaintea deplasării, jucătorul nu a participat la antrenament, continuând tratamentul. Ajuns în Finlanda, acesta nu a efectuat antrenamentul oficial, fiind menajat și monitorizat permanent de stafful medical.
  • Pe durata șederii în Finlanda, până la revenirea în țară, jucătorul a acuzat o stare de încărcare, motiv pentru care a urmat un program de tratament cu infiltrații, sub supravegherea echipei medicale;
  • După revenirea în România, jucătorul s-a antrenat normal, fără a acuza probleme în desfășurarea pregătirii. A efectuat investigații suplimentare și a continuat tratamentul, iar rezultatele au fost în continuare în limite normale, fără evidențierea vreunei leziuni;
  • Ulterior, a participat la antrenamentul oficial. Cu toate acestea, în cursul serii, la hotel, jucătorul a informat stafful că nu se simte în măsură să evolueze, afirmând că resimte din nou un disconfort;

Toate informațiile medicale confirmă cele de mai sus”, se arată în comunicatul publicat de FRF pe site-ul oficial.

Musi s-a mai ales cu o accidentare și după acțiunea anterioară a naționalei U21, în octombrie, la partida cu Cipru U21.

Accidentare Alexandru Musi
Accidentare Alexandru Musi

Galerie foto (17 imagini)

Accidentare Alexandru Musi Accidentare Alexandru Musi Accidentare Alexandru Musi Accidentare Alexandru Musi Accidentare Alexandru Musi
+17 Foto
labels.photo-gallery

Programul României U21 în preliminariile CE:

  • România - Cipru 2-0
  • Finlanda - România 2-0
  • România - Spania 0-2
  • 27 martie 2026: Kosovo - România
  • 31 martie 2026: România - San Marino
  • 25 septembrie 2026: Cipru - România
  • 30 septembrie 2026: România - Finlanda
  • 6 octombrie 2026: Spania - România

accidentare FRF finlanda romania u21 Alexandru Musi
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share