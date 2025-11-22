FRF a rupt tăcerea! Federația explică ce s-a întâmplat cu Alexandru Musi la naționala U21

- Federația Română de Fotbal a oferit precizări despre situația medicală a lui Alexandru Musi (21 de ani).
- Zeljko Kopic a dat de înțeles că fotbalistul nu va putea juca în meciul dintre Dinamo și FC Botoșani.
Din cauza problemelor medicale, Musi nu a jucat în meciurile României U21 cu reprezentativele similare din Finlanda și Spania, ambele pierdute cu 0-2.
Cum a evoluat situația medicală a lui Alexandru Musi înainte de România U21 - Finlanda U21 0-2
Federația Română de Fotbal a oferit precizări referitoare la situația medicală a lui Musi.
Mijlocașul „câinilor” ar fi anunțat conducerea tehnică, încă de la reunirea lotului, despre problemele medicale pe care le avea. Totuși, starea sa s-a îmbunătățit și acesta s-a antrenat normal.
Cu o zi înaintea plecării la Turku, Alexandru Musi a acuzat probleme medicale și a fost menajat de staff-ul „micilor tricolori”.
Deși analizele nu au arătat existența vreunei probleme medicale, mijlocașul a anunțat, cu o seară înaintea meciului cu Finlanda U21 0-2, despre disconfortul resimțit.
Odată cu revenirea în țară, fotbalistul a fost supus unui nou set de investigații medicale, ce nu au confirmat existența vreunei leziuni.
Comunicatul emis de FRF despre starea medicală a lui Alexandru Musi:
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media cu privire la situația medicală a jucătorului Alexandru Musi la lotul naționalei U21, stafful echipei naționale consideră necesar să facă următoarele precizări:
- Jucătorul a acuzat probleme medicale încă de la reunirea lotului, motiv pentru care a fost supus la trei controale medicale, fără ca în urma acestora să fie confirmată vreo leziune;
- Până cu o zi înaintea plecării în Finlanda, Musi s-a antrenat normal alături de restul echipei. Cu o zi înainte de plecare, jucătorul a acuzat un disconfort, motiv pentru care a efectuat o ecografie și a urmat un tratament specific. Investigațiile nu au evidențiat nicio problemă medicală;
- Din precauție, miercuri dimineață, înaintea deplasării, jucătorul nu a participat la antrenament, continuând tratamentul. Ajuns în Finlanda, acesta nu a efectuat antrenamentul oficial, fiind menajat și monitorizat permanent de stafful medical.
- Pe durata șederii în Finlanda, până la revenirea în țară, jucătorul a acuzat o stare de încărcare, motiv pentru care a urmat un program de tratament cu infiltrații, sub supravegherea echipei medicale;
- După revenirea în România, jucătorul s-a antrenat normal, fără a acuza probleme în desfășurarea pregătirii. A efectuat investigații suplimentare și a continuat tratamentul, iar rezultatele au fost în continuare în limite normale, fără evidențierea vreunei leziuni;
- Ulterior, a participat la antrenamentul oficial. Cu toate acestea, în cursul serii, la hotel, jucătorul a informat stafful că nu se simte în măsură să evolueze, afirmând că resimte din nou un disconfort;
Toate informațiile medicale confirmă cele de mai sus”, se arată în comunicatul publicat de FRF pe site-ul oficial.
Musi s-a mai ales cu o accidentare și după acțiunea anterioară a naționalei U21, în octombrie, la partida cu Cipru U21.
Galerie foto (17 imagini)
Programul României U21 în preliminariile CE:
- România - Cipru 2-0
- Finlanda - România 2-0
- România - Spania 0-2
- 27 martie 2026: Kosovo - România
- 31 martie 2026: România - San Marino
- 25 septembrie 2026: Cipru - România
- 30 septembrie 2026: România - Finlanda
- 6 octombrie 2026: Spania - România