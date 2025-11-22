FRF a rupt tăcerea! Federația explică ce s-a întâmplat cu Alexandru Musi la naționala U21

Federația Română de Fotbal a oferit precizări despre situația medicală a lui Alexandru Musi (21 de ani).

Zeljko Kopic a dat de înțeles că fotbalistul nu va putea juca în meciul dintre Dinamo și FC Botoșani.

Din cauza problemelor medicale, Musi nu a jucat în meciurile României U21 cu reprezentativele similare din Finlanda și Spania, ambele pierdute cu 0-2.

Cum a evoluat situația medicală a lui Alexandru Musi înainte de România U21 - Finlanda U21 0-2

Federația Română de Fotbal a oferit precizări referitoare la situația medicală a lui Musi.

Mijlocașul „câinilor” ar fi anunțat conducerea tehnică, încă de la reunirea lotului, despre problemele medicale pe care le avea. Totuși, starea sa s-a îmbunătățit și acesta s-a antrenat normal.

Cu o zi înaintea plecării la Turku, Alexandru Musi a acuzat probleme medicale și a fost menajat de staff-ul „micilor tricolori”.

Deși analizele nu au arătat existența vreunei probleme medicale, mijlocașul a anunțat, cu o seară înaintea meciului cu Finlanda U21 0-2, despre disconfortul resimțit.

Odată cu revenirea în țară, fotbalistul a fost supus unui nou set de investigații medicale, ce nu au confirmat existența vreunei leziuni.

Comunicatul emis de FRF despre starea medicală a lui Alexandru Musi:

„Având în vedere informațiile apărute în mass-media cu privire la situația medicală a jucătorului Alexandru Musi la lotul naționalei U21, stafful echipei naționale consideră necesar să facă următoarele precizări:

Jucătorul a acuzat probleme medicale încă de la reunirea lotului, motiv pentru care a fost supus la trei controale medicale, fără ca în urma acestora să fie confirmată vreo leziune;

Până cu o zi înaintea plecării în Finlanda, Musi s-a antrenat normal alături de restul echipei. Cu o zi înainte de plecare, jucătorul a acuzat un disconfort, motiv pentru care a efectuat o ecografie și a urmat un tratament specific. Investigațiile nu au evidențiat nicio problemă medicală;

Din precauție, miercuri dimineață, înaintea deplasării, jucătorul nu a participat la antrenament, continuând tratamentul. Ajuns în Finlanda, acesta nu a efectuat antrenamentul oficial, fiind menajat și monitorizat permanent de stafful medical.

Pe durata șederii în Finlanda, până la revenirea în țară, jucătorul a acuzat o stare de încărcare, motiv pentru care a urmat un program de tratament cu infiltrații, sub supravegherea echipei medicale;

După revenirea în România, jucătorul s-a antrenat normal, fără a acuza probleme în desfășurarea pregătirii. A efectuat investigații suplimentare și a continuat tratamentul, iar rezultatele au fost în continuare în limite normale, fără evidențierea vreunei leziuni ;

; Ulterior, a participat la antrenamentul oficial. Cu toate acestea, în cursul serii, la hotel, jucătorul a informat stafful că nu se simte în măsură să evolueze, afirmând că resimte din nou un disconfort;

Toate informațiile medicale confirmă cele de mai sus”, se arată în comunicatul publicat de FRF pe site-ul oficial.

Musi s-a mai ales cu o accidentare și după acțiunea anterioară a naționalei U21, în octombrie, la partida cu Cipru U21.

Programul României U21 în preliminariile CE:

România - Cipru 2-0

- Cipru 2-0 Finlanda - România 2-0

2-0 România - Spania 0-2

- Spania 0-2 27 martie 2026: Kosovo - România

31 martie 2026: România - San Marino

25 septembrie 2026: Cipru - România

30 septembrie 2026: România - Finlanda

6 octombrie 2026: Spania - România

