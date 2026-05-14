Bucureștiul s-a sufocat! În ultimul deceniu, Capitala e strivită de Provincie. Între 1994 și 2004, trioul Steaua-Dinamo-Rapid avea peste 96%

Universitatea Craiova a câștigat miercuri Cupa României. E al 24-lea trofeu, din 29 puse în joc în ultimii 10 ani, care ajunge în posesia unei echipe din afara Capitalei

În primii 10 ani, de când a apărut și Supercupa (1994, cluburile din București au luat 26 dintre cele 27 de trofee puse în joc

Pe vremuri, trioul Steaua - Dinamo - Rapid avea monopol în privința trofeelor câștigate în cele 3 competiții interne: campionat, Cupa și Supercupa României. Vremurile însă s-au schimbat radical față de ceea ce exista la jumătatea și finalul anilor 90, chiar și la începutul anilor 2000.

Miercuri, finala Cupei României din acest sezon a fost definitorie pentru trendul ultimelor două decenii. Și anume: Bucureștiul și-a pierdut mai întâi supremația absolută, după care a ajuns până în punctul în care e cu adevărat strivită de Provincie.

Ultimul act al Cupei a fost disputat de două echipe din afara Bucureștiului. A fost al 6-lea ultim act al Cupei în care au fost prezente exclusiv formații din afara Capitalei.

Universitatea Craiova s-a impus în fața Universității Cluj, iar trofeul respectiv se adaugă volumului deja foarte mare de trofee câștigate de provincie în ultimii 10 ani. Din cele 29 deja decernate, nu mai puțin de 24 sunt ale unor formații care nu sunt din București.

Repartizarea trofeelor (titlu, Cupa, Supercupa) în ultimul deceniu (2016-2026)

CFR Cluj - 8

FCSB - 5

Universitatea Craiova - 4

Farul - 4

Sepsi - 4

Voluntari - 2

Astra - 1

Corvinul - 1

Raportul București vs. Provincie e unul șocant:

17,3% - București

82,7% - Provincie

Procentajul va fi și mai dezechilibrat după ce va fi decis și titlul actualului sezon. Care e o afacere exclusiv de provincie. Campioană va fi Craiova sau U Cluj, ceea ce înseamnă că raportul ultimului deceniu va trece de 83% în favoarea provinciei: 25 de trofee antamate din cele 30 puse în joc.

20 de ani au trecut de la ultimul titlu disputat cu adevărat până la final de două echipe din București: FCSB versus Rapid în 2005-2006, campioană devenind FCSB în chiar ultima etapă

Acest scor al procentelor contrastează puternic cu ceea ce s-a înregistrat în primul deceniu de după ce a fost înființată Supercupa României.

Prima ediție s-a jucat în startul sezonului 1994-1995 și a fost câștigată de Steaua. Între 1994 și 2004, din cele 27 de trofee puse în joc, 3 Supercupe nu s-au disputat (atunci exista regula că dacă un club face eventul nu se mai joacă Supercupa), nu mai puțin de 26 au fost cucerite de granzii Bucureștiului.

Repartizarea trofeelor în primul deceniu, după apariția Supercupei României

Steaua - 12

Dinamo - 7

Rapid - 7

Petrolul - 1

Procentajul București vs Provincie era unul neverosimil: 96,3% la doar 3,7%.

Atunci, singurul trofeu pierdut de Capitală a fost adjudecat de Petrolul, după finala Cupei României cu Rapid, din 1995, decisă la loviturile de departajare.

Între aceste perioade au existat 12 ani, 2006-2016, în care duelul Capitală - Provincie a fost perfect egal. 34 de trofee: 17 câștigate de cluburile din București și 17 de cele din afara Capitalei.

Cum a arătat ultimul deceniu disputat 100% în comunism

Ultimele 10 sezoane interne care s-au desfășurat în totalitate în regimul Ceaușescu au început în vara lui 1979 și s-au terminat în iunie 1989.

În acest interval, cele 19 trofee disputate, mai puțin Cupa din 1988, finala fiind suspendată după ce Steaua s-a retras de pe teren, au fost luate în proporție de 74% de București, De fapt, de doar două echipe: Steaua (8), Dinamo (6). Provincia a punctat tot prin doar două cluburi: Universitatea Craiova (4) și Poli Timișoara (1).

