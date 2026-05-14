Bucureștiul s-a sufocat! În ultimul deceniu, Capitala e strivită de Provincie. Între 1994 și 2004, trioul Steaua-Dinamo-Rapid avea peste 96%
Capitala e strivită de Provincie FOTO Montaj GOLAZO.ro
Superliga

Bucureștiul s-a sufocat! În ultimul deceniu, Capitala e strivită de Provincie. Între 1994 și 2004, trioul Steaua-Dinamo-Rapid avea peste 96%

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 14.05.2026, ora 15:47
alt-text Actualizat: 14.05.2026, ora 15:47
  • Universitatea Craiova a câștigat miercuri Cupa României. E al 24-lea trofeu, din 29 puse în joc în ultimii 10 ani, care ajunge în posesia unei echipe din afara Capitalei
  • În primii 10 ani, de când a apărut și Supercupa (1994, cluburile din București au luat 26 dintre cele 27 de trofee puse în joc

Pe vremuri, trioul Steaua - Dinamo - Rapid avea monopol în privința trofeelor câștigate în cele 3 competiții interne: campionat, Cupa și Supercupa României. Vremurile însă s-au schimbat radical față de ceea ce exista la jumătatea și finalul anilor 90, chiar și la începutul anilor 2000.

Mbappe, atacat de extremiști! Căpitanul Franței se teme de ascensiunea dreptei radicale. Contrat de Le Pen și Bardella. Ironii cu PSG și Real
Citește și
Mbappe, atacat de extremiști! Căpitanul Franței se teme de ascensiunea dreptei radicale. Contrat de Le Pen și Bardella. Ironii cu PSG și Real
Citește mai mult
Mbappe, atacat de extremiști! Căpitanul Franței se teme de ascensiunea dreptei radicale. Contrat de Le Pen și Bardella. Ironii cu PSG și Real

Miercuri, finala Cupei României din acest sezon a fost definitorie pentru trendul ultimelor două decenii. Și anume: Bucureștiul și-a pierdut mai întâi supremația absolută, după care a ajuns până în punctul în care e cu adevărat strivită de Provincie.

Ultimul act al Cupei a fost disputat de două echipe din afara Bucureștiului. A fost al 6-lea ultim act al Cupei în care au fost prezente exclusiv formații din afara Capitalei.

Universitatea Craiova s-a impus în fața Universității Cluj, iar trofeul respectiv se adaugă volumului deja foarte mare de trofee câștigate de provincie în ultimii 10 ani. Din cele 29 deja decernate, nu mai puțin de 24 sunt ale unor formații care nu sunt din București.

Repartizarea trofeelor (titlu, Cupa, Supercupa) în ultimul deceniu (2016-2026)

  • CFR Cluj - 8
  • FCSB - 5
  • Universitatea Craiova - 4
  • Farul - 4
  • Sepsi - 4
  • Voluntari - 2
  • Astra - 1
  • Corvinul - 1

Raportul București vs. Provincie e unul șocant:

  • 17,3% - București
  • 82,7% - Provincie

Procentajul va fi și mai dezechilibrat după ce va fi decis și titlul actualului sezon. Care e o afacere exclusiv de provincie. Campioană va fi Craiova sau U Cluj, ceea ce înseamnă că raportul ultimului deceniu va trece de 83% în favoarea provinciei: 25 de trofee antamate din cele 30 puse în joc.

20
de ani au trecut de la ultimul titlu disputat cu adevărat până la final de două echipe din București: FCSB versus Rapid în 2005-2006, campioană devenind FCSB în chiar ultima etapă

Acest scor al procentelor contrastează puternic cu ceea ce s-a înregistrat în primul deceniu de după ce a fost înființată Supercupa României.

Prima ediție s-a jucat în startul sezonului 1994-1995 și a fost câștigată de Steaua. Între 1994 și 2004, din cele 27 de trofee puse în joc, 3 Supercupe nu s-au disputat (atunci exista regula că dacă un club face eventul nu se mai joacă Supercupa), nu mai puțin de 26 au fost cucerite de granzii Bucureștiului.

Repartizarea trofeelor în primul deceniu, după apariția Supercupei României

  • Steaua - 12
  • Dinamo - 7
  • Rapid  - 7
  • Petrolul - 1

Procentajul București vs Provincie era unul neverosimil: 96,3% la doar 3,7%.

Atunci, singurul trofeu pierdut de Capitală a fost adjudecat de Petrolul, după finala Cupei României cu Rapid, din 1995, decisă la loviturile de departajare.

Între aceste perioade au existat 12 ani, 2006-2016, în care duelul Capitală - Provincie a fost perfect egal. 34 de trofee: 17 câștigate de cluburile din București și 17 de cele din afara Capitalei.

Cum a arătat ultimul deceniu disputat 100% în comunism

Ultimele 10 sezoane interne care s-au desfășurat în totalitate în regimul Ceaușescu au început în vara lui 1979 și s-au terminat în iunie 1989.

În acest interval, cele 19 trofee disputate, mai puțin Cupa din 1988, finala fiind suspendată după ce Steaua s-a retras de pe teren, au fost luate în proporție de 74% de București, De fapt, de doar două echipe: Steaua (8), Dinamo (6). Provincia a punctat tot prin doar două cluburi: Universitatea Craiova (4) și Poli Timișoara (1).

Citește și

Chivu l-a pus în „lanț” pe Conte! Mesajul dur al galeriei Interului.  Paralelă cu faimosul joc GTA 5 și lovitură pentru marele rival
Campionate
13:26
Chivu l-a pus în „lanț” pe Conte! Mesajul dur al galeriei Interului. Paralelă cu faimosul joc GTA 5 și lovitură pentru marele rival
Citește mai mult
Chivu l-a pus în „lanț” pe Conte! Mesajul dur al galeriei Interului.  Paralelă cu faimosul joc GTA 5 și lovitură pentru marele rival
O surpriză și o delegare „bombă” Vassaras trimite la finala campionatului un central fără ecuson FIFA și un VAR acuzat că a făcut jocurile Craiovei
Superliga
12:47
O surpriză și o delegare „bombă” Vassaras trimite la finala campionatului un central fără ecuson FIFA și un VAR acuzat că a făcut jocurile Craiovei
Citește mai mult
O surpriză și o delegare „bombă” Vassaras trimite la finala campionatului un central fără ecuson FIFA și un VAR acuzat că a făcut jocurile Craiovei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”
Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”
Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”
rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova steaua bucuresti Cupa Romaniei Supercupa Romaniei liga 1 bucuresti fcsb
Știrile zilei din sport
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Superliga
13:28
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Citește mai mult
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Vin italienii în România Oameni de afaceri apropiați de Napoli vor să investească într-un club din Liga 1: „Le-a plăcut atmosfera” » Primele detalii
Superliga
12:53
Vin italienii în România Oameni de afaceri apropiați de Napoli vor să investească într-un club din Liga 1: „Le-a plăcut atmosfera” » Primele detalii
Citește mai mult
Vin italienii în România Oameni de afaceri apropiați de Napoli vor să investească într-un club din Liga 1: „Le-a plăcut atmosfera” » Primele detalii
Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta
Alte sporturi
12:45
Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta
Citește mai mult
Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Superliga
12:02
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Citește mai mult
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:23
„E absolut greșit” Radu Naum a intervenit, după ce Varga l-a adus în discuție pe Dan Petrescu: „Știm situația lui reală. Nu e moral!”
„E absolut greșit” Radu Naum a intervenit, după ce Varga l-a adus în discuție pe Dan Petrescu: „Știm situația lui reală. Nu e moral!”
15:59
Cristian Geambașu Legea 18 și veselia
Cristian Geambașu Legea 18 și veselia
16:53
Bogdan Andone, mesaj bizar Antrenorul de la FC Argeș, înainte de meciul cu Rapid: „Suntem cei mai proști de aici”
Bogdan Andone, mesaj bizar Antrenorul de la FC Argeș, înainte de meciul cu Rapid: „Suntem cei mai proști de aici”
15:42
Istvan Kovacs, retrogradat! Decizia surprinzătoare luată de Kyros Vassaras în etapa în care se joacă finala pentru titlu și cele pentru evitarea retrogradării
Istvan Kovacs, retrogradat! Decizia surprinzătoare luată de Kyros Vassaras în etapa în care se joacă finala pentru titlu și cele pentru evitarea retrogradării
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Campionate
10:27
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Citește mai mult
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Obsesia lui Becali Patronul FCSB insistă pentru Charalambous, deși cipriotul l-a refuzat de două ori. Mihai Stoica: „Nu a depins de mine”
Superliga
09:44
Obsesia lui Becali Patronul FCSB insistă pentru Charalambous, deși cipriotul l-a refuzat de două ori. Mihai Stoica: „Nu a depins de mine”
Citește mai mult
Obsesia lui Becali Patronul FCSB insistă pentru Charalambous, deși cipriotul l-a refuzat de două ori. Mihai Stoica: „Nu a depins de mine”
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
Formula 1
11:34
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
Citește mai mult
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
FOTO | "Work from home", probabil cea mai potrivită definiție pentru prea multe șantiere din București. Mulțumim domnului care a surprins esența de pe Bd. Ferdinand!
B365
14.05
FOTO | "Work from home", probabil cea mai potrivită definiție pentru prea multe șantiere din București. Mulțumim domnului care a surprins esența de pe Bd. Ferdinand!
Citește mai mult
FOTO | "Work from home", probabil cea mai potrivită definiție pentru prea multe șantiere din București. Mulțumim domnului care a surprins esența de pe Bd. Ferdinand!

Echipe/Competiții

fcsb 36 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 34 rapid 22 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share