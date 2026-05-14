Kylian Mbappe a lansat încă un avertisment legat de primejdia Adunării Naționale la alegerile prezidențiale franceze din 2027.

Atacantul lui Real Madrid a primit imediat replica lui Marine Le Pen și Jordan Bardella, cei care conduc partidul de dreapta.

Kylian Mbappe (27 de ani), căpitanul naționalei Franței, se implică în politică, avertizează asupra pericolului ascensiunii dreptei, la fel ca David Popovici la noi.

Mbappe: „Știu ce consecințe pot fi dacă asemenea oameni ajung la putere!”

Crescut la Bondy, în suburbiile din nord-estul Parisului, cu origini algeriene și cameruneze, atacantul lui Real Madrid a accentuat și în interviul apărut recent în Vanity Fair:

„Știu ce înseamnă și ce consecințe pot fi pentru țara mea dacă asemenea oameni ajung la putere”, a declarat el.

He was crowned football’s future king when he was just a teenager, but for Kylian Mbappé, these are now more turbulent times.



The captain of France has weathered attacks on his identity while serving as his nation’s chief diplomat. He’s endured criticism of his game while… pic.twitter.com/jblJROXYIj — VANITY FAIR (@VanityFair) May 12, 2026

În aprilie 2027, vor fi alegerile prezidențiale, și Adunarea Națională (RN), partidul de extremă dreapta al lui Marine Le Pen (57 de ani), îl va avea foarte probabil candidat pe Jordan Bardella (30 de ani), președintele RN.

Le Pen așteaptă încă apelul din 7 iulie pentru a descoperi dacă i se ridică interdicția de a candida la președinție, impusă după scandalul deturnării fondurilor publice.

Mbappe, în 2024, despre Adunarea Națională: „Catastrofal”

Nu era prima oară când jucătorul vorbea de primejdia Adunării Naționale. În 2024, la alegerile parlamentare anticipate din Franța, vedea succesul RN drept „catastrofal”.

Acum, Mbappe mai spune: „Nu contează dacă ești fotbalist, ești în primul rând cetățean. Nu suntem deconectați de lume, nu suntem deconectați de ce se întâmplă în țara noastră.

Oamenii cred uneori că acest tip de probleme nu ne afectează, pentru că avem bani, pentru că suntem faimoși. Dar și fotbaliștii au un cuvânt de spus”.

Suntem cetățeni și nu putem sta spunând că totul va fi bine și apoi să mergem să jucăm. Trebuie să luptăm împotriva acestei idei că un fotbalist ar trebui să se mulțumească doar să joace și să tacă. Kylian Mbappe, căpitanul Franței

Bardella, sarcastic: „Și eu știu ce se întâmplă când Mbappe părăsește PSG”

În urmă cu ani, Bardella i-a replicat dur: „E jenant să vezi sportivi cu buzunarele pline dând lecții unor oameni care nu pot face față cheltuielilor sau care nu se mai simt în siguranță”.

În 2026, Bardella comentează sarcastic pe X, potrivit RMC Sport:

„Și eu știu ce se întâmplă când Kylian Mbappe părăsește PSG: clubul câștigă Liga Campionilor (Și poate o va face a doua oară în curând)”.

Et moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des Champions ! (Et peut-être bientôt une deuxième fois.) https://t.co/IkZOH1aMy3 — Jordan Bardella (@J_Bardella) May 12, 2026

Aluzie la traseul carierei lui Mbappe. În 2024, după șapte ani pe Parc des Princes, s-a transferat la Real Madrid. De atunci, PSG a cucerit Champions în 2025 și e astăzi încă o dată în finala CL.

Reacția lui Le Pen: „Când Mbappe spune că nu vom câștiga alegerile, mă liniștește”

Le Pen a folosit aceeași poveste pentru replica malițioasă împotriva vârfului francez.

„Când spune că nu vom câștiga alegerile, mă liniștește, pentru că a plecat de la PSG la Real Madrid zicând că o făcea pentru a câștiga Liga Campionilor. Între timp, a câștigat PSG”, a declarat ea pentru RTL.

Quand Kylian Mbappé dit qu'il ne veut pas qu'on gagne les élections, ça me rassure. Il est parti du PSG pour aller au Real Madrid, en disant que c'était pour gagner la Ligue des champions. Entre temps, le PSG a gagné.



Il peut prendre ses positions, mais les Français sont assez… pic.twitter.com/tLvQmeCFPs — Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 13, 2026

„Când Mbappe afirmă: «Nu vreau ca RN să câștige alegerile» sau «RN nu va câștiga alegerile», să continue, e foarte bine”.

Este o problemă faptul că liderul echipei naționale a Franței a devenit activist politic. Totuși, oamenii care iubesc fotbalul sunt încă liberi să decidă pe cine vor să voteze fără a fi influențați de domnul Mbappé. Marine Le Pen, partidul Adunarea Națională

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport