Mbappe, atacat de extremiști! Căpitanul Franței se teme de ascensiunea dreptei radicale. Contrat de Le Pen și Bardella. Ironii cu PSG și Real
Kylian Mbappe, căpitanul selecționatei Franței, privind îngrijorat viitorul țării sale. Foto: Imago
Campionate

Mbappe, atacat de extremiști! Căpitanul Franței se teme de ascensiunea dreptei radicale. Contrat de Le Pen și Bardella. Ironii cu PSG și Real

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 14.05.2026, ora 15:17
alt-text Actualizat: 14.05.2026, ora 15:18
  • Kylian Mbappe a lansat încă un avertisment legat de primejdia Adunării Naționale la alegerile prezidențiale franceze din 2027.
  • Atacantul lui Real Madrid a primit imediat replica lui Marine Le Pen și Jordan Bardella, cei care conduc partidul de dreapta.

Kylian Mbappe (27 de ani), căpitanul naționalei Franței, se implică în politică, avertizează asupra pericolului ascensiunii dreptei, la fel ca David Popovici la noi. 

„Mi-au violat sufletul!” Selecționerul Franței contestă documentarul despre scandalul grevei de la Mondial: „Coș de gunoi plin de ură”
Citește și
„Mi-au violat sufletul!” Selecționerul Franței contestă documentarul despre scandalul grevei de la Mondial: „Coș de gunoi plin de ură”
Citește mai mult
„Mi-au violat sufletul!” Selecționerul Franței contestă documentarul despre scandalul grevei de la Mondial: „Coș de gunoi plin de ură”

Mbappe: „Știu ce consecințe pot fi dacă asemenea oameni ajung la putere!”

Crescut la Bondy, în suburbiile din nord-estul Parisului, cu origini algeriene și cameruneze, atacantul lui Real Madrid a accentuat și în interviul apărut recent în Vanity Fair:

„Știu ce înseamnă și ce consecințe pot fi pentru țara mea dacă asemenea oameni ajung la putere”, a declarat el.

În aprilie 2027, vor fi alegerile prezidențiale, și Adunarea Națională (RN), partidul de extremă dreapta al lui Marine Le Pen (57 de ani), îl va avea foarte probabil candidat pe Jordan Bardella (30 de ani), președintele RN.

Le Pen așteaptă încă apelul din 7 iulie pentru a descoperi dacă i se ridică interdicția de a candida la președinție, impusă după scandalul deturnării fondurilor publice.

Mbappe, în 2024, despre Adunarea Națională: „Catastrofal”

Nu era prima oară când jucătorul vorbea de primejdia Adunării Naționale. În 2024, la alegerile parlamentare anticipate din Franța, vedea succesul RN drept „catastrofal”.

Acum, Mbappe mai spune: „Nu contează dacă ești fotbalist, ești în primul rând cetățean. Nu suntem deconectați de lume, nu suntem deconectați de ce se întâmplă în țara noastră.

Oamenii cred uneori că acest tip de probleme nu ne afectează, pentru că avem bani, pentru că suntem faimoși. Dar și fotbaliștii au un cuvânt de spus”.

Suntem cetățeni și nu putem sta spunând că totul va fi bine și apoi să mergem să jucăm. Trebuie să luptăm împotriva acestei idei că un fotbalist ar trebui să se mulțumească doar să joace și să tacă. Kylian Mbappe, căpitanul Franței

Bardella, sarcastic: „Și eu știu ce se întâmplă când Mbappe părăsește PSG”

În urmă cu ani, Bardella i-a replicat dur: „E jenant să vezi sportivi cu buzunarele pline dând lecții unor oameni care nu pot face față cheltuielilor sau care nu se mai simt în siguranță”.

În 2026, Bardella comentează sarcastic pe X, potrivit RMC Sport:

„Și eu știu ce se întâmplă când Kylian Mbappe părăsește PSG: clubul câștigă Liga Campionilor (Și poate o va face a doua oară în curând)”.

Aluzie la traseul carierei lui Mbappe. În 2024, după șapte ani pe Parc des Princes, s-a transferat la Real Madrid. De atunci, PSG a cucerit Champions în 2025 și e astăzi încă o dată în finala CL.

Reacția lui Le Pen: „Când Mbappe spune că nu vom câștiga alegerile, mă liniștește”

Le Pen a folosit aceeași poveste pentru replica malițioasă împotriva vârfului francez.

„Când spune că nu vom câștiga alegerile, mă liniștește, pentru că a plecat de la PSG la Real Madrid zicând că o făcea pentru a câștiga Liga Campionilor. Între timp, a câștigat PSG”, a declarat ea pentru RTL.

„Când Mbappe afirmă: «Nu vreau ca RN să câștige alegerile» sau «RN nu va câștiga alegerile», să continue, e foarte bine”.

Este o problemă faptul că liderul echipei naționale a Franței a devenit activist politic. Totuși, oamenii care iubesc fotbalul sunt încă liberi să decidă pe cine vor să voteze fără a fi influențați de domnul Mbappé. Marine Le Pen, partidul Adunarea Națională

Citește și

Chivu l-a pus în „lanț” pe Conte! Mesajul dur al galeriei Interului.  Paralelă cu faimosul joc GTA 5 și lovitură pentru marele rival
Campionate
13:26
Chivu l-a pus în „lanț” pe Conte! Mesajul dur al galeriei Interului. Paralelă cu faimosul joc GTA 5 și lovitură pentru marele rival
Citește mai mult
Chivu l-a pus în „lanț” pe Conte! Mesajul dur al galeriei Interului.  Paralelă cu faimosul joc GTA 5 și lovitură pentru marele rival
Dopaj: 11 ani suspendare! Ce truc făcea căpitanul naționalei pentru a evita sistemul antidoping
Rugby
09:00
Dopaj: 11 ani suspendare! Ce truc făcea căpitanul naționalei pentru a evita sistemul antidoping
Citește mai mult
Dopaj: 11 ani suspendare! Ce truc făcea căpitanul naționalei pentru a evita sistemul antidoping

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”
Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”
Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”
franta kylian mbappe alegeri Marine Le Pen extrema dreapta Jordan Bardella Adunarea Națională
Știrile zilei din sport
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Superliga
13:28
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Citește mai mult
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Vin italienii în România Oameni de afaceri apropiați de Napoli vor să investească într-un club din Liga 1: „Le-a plăcut atmosfera” » Primele detalii
Superliga
12:53
Vin italienii în România Oameni de afaceri apropiați de Napoli vor să investească într-un club din Liga 1: „Le-a plăcut atmosfera” » Primele detalii
Citește mai mult
Vin italienii în România Oameni de afaceri apropiați de Napoli vor să investească într-un club din Liga 1: „Le-a plăcut atmosfera” » Primele detalii
Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta
Alte sporturi
12:45
Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta
Citește mai mult
Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Superliga
12:02
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Citește mai mult
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:23
„E absolut greșit” Radu Naum a intervenit, după ce Varga l-a adus în discuție pe Dan Petrescu: „Știm situația lui reală. Nu e moral!”
„E absolut greșit” Radu Naum a intervenit, după ce Varga l-a adus în discuție pe Dan Petrescu: „Știm situația lui reală. Nu e moral!”
15:59
Cristian Geambașu Legea 18 și veselia
Cristian Geambașu Legea 18 și veselia
16:53
Bogdan Andone, mesaj bizar Antrenorul de la FC Argeș, înainte de meciul cu Rapid: „Suntem cei mai proști de aici”
Bogdan Andone, mesaj bizar Antrenorul de la FC Argeș, înainte de meciul cu Rapid: „Suntem cei mai proști de aici”
15:42
Istvan Kovacs, retrogradat! Decizia surprinzătoare luată de Kyros Vassaras în etapa în care se joacă finala pentru titlu și cele pentru evitarea retrogradării
Istvan Kovacs, retrogradat! Decizia surprinzătoare luată de Kyros Vassaras în etapa în care se joacă finala pentru titlu și cele pentru evitarea retrogradării
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Campionate
10:27
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Citește mai mult
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Obsesia lui Becali Patronul FCSB insistă pentru Charalambous, deși cipriotul l-a refuzat de două ori. Mihai Stoica: „Nu a depins de mine”
Superliga
09:44
Obsesia lui Becali Patronul FCSB insistă pentru Charalambous, deși cipriotul l-a refuzat de două ori. Mihai Stoica: „Nu a depins de mine”
Citește mai mult
Obsesia lui Becali Patronul FCSB insistă pentru Charalambous, deși cipriotul l-a refuzat de două ori. Mihai Stoica: „Nu a depins de mine”
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
Formula 1
11:34
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
Citește mai mult
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
FOTO | "Work from home", probabil cea mai potrivită definiție pentru prea multe șantiere din București. Mulțumim domnului care a surprins esența de pe Bd. Ferdinand!
B365
14.05
FOTO | "Work from home", probabil cea mai potrivită definiție pentru prea multe șantiere din București. Mulțumim domnului care a surprins esența de pe Bd. Ferdinand!
Citește mai mult
FOTO | "Work from home", probabil cea mai potrivită definiție pentru prea multe șantiere din București. Mulțumim domnului care a surprins esența de pe Bd. Ferdinand!

Echipe/Competiții

fcsb 36 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 34 rapid 22 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share