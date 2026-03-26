 „Sunt dezamăgit" Zeljko Kopic, nemulțumit de convocările făcute pentru meciul cu Turcia: „Opruț este cel mai bun fundaș"
Zeljko Kopic
Nationala

„Sunt dezamăgit” Zeljko Kopic, nemulțumit de convocările făcute pentru meciul cu Turcia: „Opruț este cel mai bun fundaș”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.03.2026, ora 13:20
alt-text Actualizat: 26.03.2026, ora 13:20
  • Dinamovistul Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, este dezamăgit că fundașul stânga Raul Opruț nu a fost convocat de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani).
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Antrenorul lui Dinamo a plecat la Istanbul pentru a urmări evoluția „tricolorilor” în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din 2026.

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, nemulțumit de convocările pentru meciul cu Turcia

Chiar dacă Raul Opruț a bifat 36 de apariții în tricoul lui Dinamo în acest sezon și este un jucător de bază al „câinilor”, Mircea Lucescu a ales să nu se bazeze pe serviciile sale.

„Sunt dezamăgit că Raul Opruț nu a fost convocat la echipa națională. Dar Mircea Lucescu știe de ce are nevoie în acest meci.

În ceea ce mă privește, din punctul meu de vedere, Opruț este cel mai bun fundaș stânga din România. Și defensiv, și ofensiv.

Am discutat cu Raul, a acceptat situația, va continua să muncească pentru a reveni la națională”, a spus Kopic, conform gsp.ro.

  • Pentru partida cu Turcia, selecționerul a convocat Kevin Ciubotaru, fundașul celor de la Hermannstadt, penultima clasată din Liga 1.
  • Totuși, Ciubotaru nu a prins lotul de 23 de jucători, Lucescu preferând în următorii jucători: Andrei Rațiu, Deian Sorescu, Radu Drăgușin, Andrei Burcă, Virgil Ghiță, Andrei Coubiș, Nicușor Bancu

FOTO: Antrenamentul României înainte de barajul cu Turcia

Galerie foto (23 imagini)

România, antrenament oficial înainte de barajul cu Turcia. FOTO Raed Krishan (1).jpg România, antrenament oficial înainte de barajul cu Turcia. FOTO Raed Krishan (2).jpg România, antrenament oficial înainte de barajul cu Turcia. FOTO Raed Krishan (3).jpg România, antrenament oficial înainte de barajul cu Turcia. FOTO Raed Krishan (4).jpg România, antrenament oficial înainte de barajul cu Turcia. FOTO Raed Krishan (5).jpg
+23 Foto
labels.photo-gallery

Kopic a declarat că România are șanse reale dacă va aborda meciul cu încredere și concentrare maximă:

„În astfel de partide decisive fiecare detaliu este important. România trebuie să înceapă meciul cu maximum de încredere, iar fiecare fotbalist, toată echipa, trebuie să arate că este gata de luptă până la ultima picătură de energie și gata să joace un fotbal bun.

Doar cu o performanță puternică, doar cu concentrare maximă la tot ceea ce se întâmplă pe teren, doar așa poate avea România șanse.

Suporterii turci vor încerca să-și împingă propriii jucători la limite extreme, iar acesta este un alt motiv ca naționala voastră să aibă răspunsul.

Adică o conexiune puternică între fotbaliști, un nivel ridicat de agresivitate, disciplină tactică și cum să produci pericol în fața porții adverse”, a mai spus antrenorul croat.

În materie de surprize, sunt sigur că domnul Lucescu poate fi crucial. Să nu uităm că știe absolut tot despre echipa Turciei, dar și despre fiecare oponent în parte, este foarte important. Sunt ferm convins că domnul Lucescu și staff-ul său au pregătit acest duel în profunzime, la cel mai mic detaliu, mental și tactic, iar echipa României va arăta un fotbal bun pe teren. Nu e vorba să flatez, e ceea ce simt și ceea ce știu. Zeljko Kopic
  • Echipa probabilă a României: Radu (Aioani) - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu - Vl. Dragomir - Man, R. Marin, I. Hagi, Mihăilă - Bîrligea

Dacă vor trece de selecționata antrenată de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor înfrunta câștigătoarea duelului Slovacia - Kosovo, în meciul decisiv pentru calificare, tot în deplasare, pe 31 martie.

turcia echipa nationala a romaniei mircea lucescu zeljko kopic raul oprut
Top stiri
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
Superliga
18:25
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Un mare transfer pentru noi”
Citește mai mult
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
„Avem o datorie uriașă”  Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”
Nationala
16:09
„Avem o datorie uriașă” Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”
Citește mai mult
„Avem o datorie uriașă”  Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”
Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!”
Nationala
14:00
Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!”
Citește mai mult
Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!”
VIDEO | Drăgălășenii în cuplul Nicușor Dan - Mirabela Grădinaru: Domnul președinte mi-a trimis un mesaj după intervenția din SUA, a reiterat faptul că-s curajoasă
B365
26.03
VIDEO | Drăgălășenii în cuplul Nicușor Dan - Mirabela Grădinaru: Domnul președinte mi-a trimis un mesaj după intervenția din SUA, a reiterat faptul că-s curajoasă
Citește mai mult
VIDEO | Drăgălășenii în cuplul Nicușor Dan - Mirabela Grădinaru: Domnul președinte mi-a trimis un mesaj după intervenția din SUA, a reiterat faptul că-s curajoasă

Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 15 rapid 10 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share