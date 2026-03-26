Dinamovistul Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, este dezamăgit că fundașul stânga Raul Opruț nu a fost convocat de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani).

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Antrenorul lui Dinamo a plecat la Istanbul pentru a urmări evoluția „tricolorilor” în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din 2026.

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, nemulțumit de convocările pentru meciul cu Turcia

Chiar dacă Raul Opruț a bifat 36 de apariții în tricoul lui Dinamo în acest sezon și este un jucător de bază al „câinilor”, Mircea Lucescu a ales să nu se bazeze pe serviciile sale.

„Sunt dezamăgit că Raul Opruț nu a fost convocat la echipa națională. Dar Mircea Lucescu știe de ce are nevoie în acest meci.

În ceea ce mă privește, din punctul meu de vedere, Opruț este cel mai bun fundaș stânga din România. Și defensiv, și ofensiv.

Am discutat cu Raul, a acceptat situația, va continua să muncească pentru a reveni la națională”, a spus Kopic, conform gsp.ro.

Pentru partida cu Turcia, selecționerul a convocat Kevin Ciubotaru, fundașul celor de la Hermannstadt, penultima clasată din Liga 1.

Totuși, Ciubotaru nu a prins lotul de 23 de jucători, Lucescu preferând în următorii jucători: Andrei Rațiu, Deian Sorescu, Radu Drăgușin, Andrei Burcă, Virgil Ghiță, Andrei Coubiș, Nicușor Bancu

FOTO: Antrenamentul României înainte de barajul cu Turcia

Kopic a declarat că România are șanse reale dacă va aborda meciul cu încredere și concentrare maximă:

„În astfel de partide decisive fiecare detaliu este important. România trebuie să înceapă meciul cu maximum de încredere, iar fiecare fotbalist, toată echipa, trebuie să arate că este gata de luptă până la ultima picătură de energie și gata să joace un fotbal bun.

Doar cu o performanță puternică, doar cu concentrare maximă la tot ceea ce se întâmplă pe teren, doar așa poate avea România șanse.

Suporterii turci vor încerca să-și împingă propriii jucători la limite extreme, iar acesta este un alt motiv ca naționala voastră să aibă răspunsul.

Adică o conexiune puternică între fotbaliști, un nivel ridicat de agresivitate, disciplină tactică și cum să produci pericol în fața porții adverse”, a mai spus antrenorul croat.

În materie de surprize, sunt sigur că domnul Lucescu poate fi crucial. Să nu uităm că știe absolut tot despre echipa Turciei, dar și despre fiecare oponent în parte, este foarte important. Sunt ferm convins că domnul Lucescu și staff-ul său au pregătit acest duel în profunzime, la cel mai mic detaliu, mental și tactic, iar echipa României va arăta un fotbal bun pe teren. Nu e vorba să flatez, e ceea ce simt și ceea ce știu. Zeljko Kopic

Echipa probabilă a României: Radu (Aioani) - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu - Vl. Dragomir - Man, R. Marin, I. Hagi, Mihăilă - Bîrligea

Dacă vor trece de selecționata antrenată de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor înfrunta câștigătoarea duelului Slovacia - Kosovo, în meciul decisiv pentru calificare, tot în deplasare, pe 31 martie.

VIDEO. Așteptările pe care le au suporterii înaintea meciului pentru calificarea la CM 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport