„I-am dat mesaj lui Dzeko” Dimarco despre imaginile criticate de bosniaci: „Cum am putea fi  aroganți, dacă nu am mai fost la Mondial de 12 ani?”

Italia va juca pentru un loc la CM 2026 în finala barajului, cu Bosnia, în deplasare

Bosnia - Italia se joacă marți, 31 martie, cu calificarea pe masă, de la 21:45

Bosniacii s-au enervat când au văzut cum au reacționat „azzurrii” când au aflat că voi juca împotriva lor și i-au acuzat de aroganță și lipsă de respect.

Acum, Federico Dimarco a comentat imaginile în care a fost surprins bucurându-se alături de colegi la finalul meciului Țara Galilor - Bosnia 1-1 (2-4 d. pen.).

Federico Dimarco: „Imediat după aceea i-am trimis un mesaj lui Dzeko”

„Am decis să vin și să vorbesc, pentru că am vrut să spun ceva foarte important: eu am avut întotdeauna un respect profund pentru orice club și orice echipă națională.

A fost un gest simplu, instinctiv, în fața penalty-urilor, ca între prieteni, al meu și al celorlalți coechipieri ai mei.

Imediat după aceea i-am trimis un mesaj lui Edin Dzeko, suntem în relații excelente, am jucat împreună și ne-am văzut chiar și în vacanță: l-am felicitat, el m-a felicitat și mi-a spus «Fie ca cel mai bun jucător să câștige!».

Look at this disrespect and arrogance by Italy. They were already celebrating after we won penalties. We will take this to account in Zenica!pic.twitter.com/P8DCNvpb39 — Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 27, 2026

Asta e tot, dar am fost destul de surprinși că am fost filmați într-un context în care erau prezenți membri ai familiei, chiar și copii, cred că e o lipsă de respect

Și cum am putea fi aroganți, dacă nu am mai fost la Campionatul Mondial de doisprezece ani?”, a spus unul dintre cei mai buni jucători ai lui Inter în acest sezon.

Acesta a continuat: „Va fi o atmosferă tensionată la Zenica? Știam dinainte… avem totul în joc, noi și ei.

Bosnia e plină de talent, va trebui să ne folosim capul și să rămânem concentrați timp de 90 de minute.

Golurile și pasele mele decisive nu înseamnă nimic dacă nu merg mână în mână cu succesele echipei”.

Citește și

