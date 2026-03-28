„I-am dat mesaj lui Dzeko” Dimarco despre imaginile criticate de bosniaci: „Cum am putea fi  aroganți, dacă nu am mai fost la Mondial de 12 ani?”
Dimarco a fost surprins bucurându-se alături de colegi la finalul meciului Țara Galilor - Bosnia 1-1 (2-4 d. pen.)
„I-am dat mesaj lui Dzeko” Dimarco despre imaginile criticate de bosniaci: „Cum am putea fi aroganți, dacă nu am mai fost la Mondial de 12 ani?”

alt-text Publicat: 28.03.2026, ora 20:10
  • Italia va juca pentru un loc la CM 2026 în finala barajului, cu Bosnia, în deplasare
  • Bosnia - Italia se joacă marți, 31 martie, cu calificarea pe masă, de la 21:45

Bosniacii s-au enervat când au văzut cum au reacționat „azzurrii” când au aflat că voi juca împotriva lor și i-au acuzat de aroganță și lipsă de respect.

Iorgulescu își vinde casa FOTO: Care e prețul dorit pe vila de lux din cartierul Primăverii, din București
Iorgulescu își vinde casa FOTO: Care e prețul dorit pe vila de lux din cartierul Primăverii, din București

Acum, Federico Dimarco a comentat imaginile în care a fost surprins bucurându-se alături de colegi la finalul meciului Țara Galilor - Bosnia 1-1 (2-4 d. pen.).

Federico Dimarco: „Imediat după aceea i-am trimis un mesaj lui Dzeko”

„Am decis să vin și să vorbesc, pentru că am vrut să spun ceva foarte important: eu am avut întotdeauna un respect profund pentru orice club și orice echipă națională.

A fost un gest simplu, instinctiv, în fața penalty-urilor, ca între prieteni, al meu și al celorlalți coechipieri ai mei.

Imediat după aceea i-am trimis un mesaj lui Edin Dzeko, suntem în relații excelente, am jucat împreună și ne-am văzut chiar și în vacanță: l-am felicitat, el m-a felicitat și mi-a spus «Fie ca cel mai bun jucător să câștige!».

Asta e tot, dar am fost destul de surprinși că am fost filmați într-un context în care erau prezenți membri ai familiei, chiar și copii, cred că e o lipsă de respect

Și cum am putea fi aroganți, dacă nu am mai fost la Campionatul Mondial de doisprezece ani?”, a spus unul dintre cei mai buni jucători ai lui Inter în acest sezon.

Acesta a continuat: „Va fi o atmosferă tensionată la Zenica? Știam dinainte… avem totul în joc, noi și ei.

Bosnia e plină de talent, va trebui să ne folosim capul și să rămânem concentrați timp de 90 de minute.

Golurile și pasele mele decisive nu înseamnă nimic dacă nu merg mână în mână cu succesele echipei”.

„Nu-ți mai arde” Mihai Pintilii, despre meciul amical al României după ce a ratat calificarea la CM 2026 » Explicațiile lui Țicleanu
„Nu-ți mai arde”  Mihai Pintilii, despre meciul amical al României după ce a ratat calificarea la CM 2026 » Explicațiile lui Țicleanu
Furt de identitate și trafic sexual S-a dat drept actriță de filme pentru adulți pentru a înșela jucători din NBA și NFL
Furt de identitate și trafic sexual S-a dat drept actriță de filme pentru adulți pentru a înșela jucători din NBA și NFL

Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Moment uluitor la Gloria Bistrița - Ikast De ce a întrerupt arbitrul partida. A cerut crainicului sălii să facă un anunț: „Vă rugăm!”
Moment uluitor la Gloria Bistrița - Ikast De ce a întrerupt arbitrul partida. A cerut crainicului sălii să facă un anunț: „Vă rugăm!”
„Asta e acum problema voastră?” Petrolul nu-l poate numi pe Topal antrenor principal: ce riscă + reacție oficială
„Asta e acum problema voastră?” Petrolul nu-l poate numi pe Topal antrenor principal: ce riscă + reacție oficială
Vești proaste la FCSB Ce se întâmplă cu Ngezana și Chiricheș + Campioana, nemulțumită: „Cineva a făcut o glumă proastă”
Vești proaste la FCSB Ce se întâmplă cu  Ngezana și Chiricheș + Campioana, nemulțumită: „Cineva a făcut o glumă proastă”
Au ratat calificarea la EURO! România U19 s-a încurcat și cu Irlanda de Nord!
Au ratat calificarea la EURO! România U19 s-a încurcat și cu Irlanda de Nord!
„O mare problemă”  Basarab Panduru, nemulțumit de decizia lui Mircea Lucescu: „Dacă-l pui căpitan, nu poate fi schimbat”
„Când aud că puteam bate...” Adrian Mutu n-a avut milă de „tricolori” după eșecul cu Turcia: „Nu puteam emite pretenții”
Accident pe bicicletă  FOTO: Cel mai bun marcator din istoria Premier League, plin de zgărieturi
Alegeri la FRH Un avocat și fost arbitru internațional vrea să-l detroneze pe actualul președinte: are în plan o școală de antrenori și un All Star Game
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
„Cea mai mare prostie” VIDEO. Problema pe care o are Ion Țiriac cu noul stadion Dinamo: „Nici Bernabeu, nici Barcelona! Nu-și mai are locul acolo”
„Cea mai mare prostie” VIDEO.  Problema pe care o are Ion Țiriac cu noul stadion Dinamo: „Nici Bernabeu, nici Barcelona! Nu-și mai are locul acolo”
96% gata! Sala Polivalentă de 25 de milioane de euro din România e aproape terminată: imagini spectaculoase
96% gata! Sala  Polivalentă de 25 de milioane de euro din România e aproape terminată: imagini spectaculoase
Derby-ul echipelor secunde VIDEO Victorie importantă: Dinamo 2 câștigă în fața lui FCSB 2! Roș-albaștrii ratează play-off-ul
Derby-ul echipelor secunde VIDEO Victorie importantă:  Dinamo 2 câștigă în fața lui FCSB 2! Roș-albaștrii ratează play-off-ul
Avertizare meteo de vreme severă în București, emisă de ANM în această dimineață. La noi se anunță vânt puternic și ploi; unde în țară o să și ningă
Avertizare meteo de vreme severă în București, emisă de ANM în această dimineață. La noi se anunță vânt puternic și ploi; unde în țară o să și ningă

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
