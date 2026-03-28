„Nu-ți mai arde”  Mihai Pintilii, despre meciul amical al României după ce a ratat calificarea la CM 2026 » Explicațiile lui Țicleanu +77 foto
Foto: Sport Pictures
„Nu-ți mai arde” Mihai Pintilii, despre meciul amical al României după ce a ratat calificarea la CM 2026 » Explicațiile lui Țicleanu

alt-text Publicat: 28.03.2026, ora 19:57
alt-text Actualizat: 28.03.2026, ora 19:57
  • Mihai Pintilii (41 de ani) și Aurel Țicleanu (67 de ani) au vorbit despre amicalul pe care România îl va disputa, în deplasare, cu Slovacia.
  Slovacia - România se joacă marți, de la ora 21:45.

După ce România a fost învinsă, joi, de Turcia, scor 0-1, în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial, „tricolorii” vor disputa un amical cu Slovacia.

Viitorul adversar al României a pierdut în fața reprezentativei din Kosovo, scor 3-4, tot în semifinala barajului.

Mihai Pintilii: „Am trecut prin momentele astea... nu-ți mai ardea”

Aflat în studioul Prima Sport, Mihai Pintilii a vorbit despre amicalul pe care îl va disputa România împotriva Slovaciei, în deplasare, după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial.

Înainte ca fostul antrenor secund de la FCSB să abordeze acest subiect, Silviu Tudor Samuilă, editorialist GOLAZO.ro și moderator la postul TV Prima Sport, a spus:

„Este cel mai stupid meci, ăsta al pierzătorilor. Care oricum sunt distruși, și noi și ei. N-ai niciun chef să participi la meciul ăsta (n.r - Slovacia - România)”.

Mihai Pintilii a intervenit și a adăugat: „Am trecut prin momentele astea, adică am pierdut un meci oficial și după mai aveam un meci amical… nu-ți mai ardea”.

Mai apoi, Pintilii a dat și un exemplu asemănător cu această situație. Pe 7 iunie 2011, România a disputat un amical cu Brazilia cu ocazia retragerii fostului mare jucător Ronaldo Nazario.

„Tricolorii” au pierdut acea partidă cu scorul de 0-1. Totuși, înainte să se dispute acel amical, România ratase calificarea la EURO 2012, după ce a încheiat preliminariile pe locul 3 în grupă, în spatele Franței (calificată direct) și Bosniei (a mers la baraj).

Naționala se află acum într-o situație asemănătoare, ținând cont că a ratat calificarea la Mondial, iar marți va juca un amical cu Slovacia.

Aurel Țicleanu: „În fotbalul de astăzi nu ai meciuri amicale”

Aurel Țicleanu, vicepreședinte al Comisiei Tehnice a FRF, a explicat de ce se joacă aceste amicale.

„Este o cerere a antrenorilor, a selecționerilor, pentru că în fotbalul de astăzi nu ai meciuri amicale sau ai foarte puține meciuri amicale la nivel de reprezentativă.

Și atunci, când ai o fereastră din asta, joci meciul ăsta pentru că tot ai chemat (convocat) jucătorii.

Eu, în locul selecționerului, m-aș gândi la viitor. Și aș da drumul la niște jucători foarte tineri, a și luat (n.r. - Mircea Lucescu), dacă nu mă înșel, niște jucători. Și le-aș da primul «botez» (n.r. - debut) care este foarte important.

Când să joci? Că n-ai când să joci. Sunt numai meciuri oficiale, numai meciuri cu miză”, a spus Aurel Țicleanu la Prima Sport.

Turcia și Kosovo, care au trecut de România, respectiv Slovacia, se vor duela marți în finala barajului, meci care va decide viitoarea participantă la Campionatul Mondial din această vară.

