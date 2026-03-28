„Nu-ți mai arde” Mihai Pintilii, despre meciul amical al României după ce a ratat calificarea la CM 2026 » Explicațiile lui Țicleanu

Mihai Pintilii (41 de ani) și Aurel Țicleanu (67 de ani) au vorbit despre amicalul pe care România îl va disputa, în deplasare, cu Slovacia.

Slovacia - România se joacă marți, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

După ce România a fost învinsă, joi, de Turcia, scor 0-1, în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial, „tricolorii” vor disputa un amical cu Slovacia.

Viitorul adversar al României a pierdut în fața reprezentativei din Kosovo, scor 3-4, tot în semifinala barajului.

Mihai Pintilii: „Am trecut prin momentele astea... nu-ți mai ardea”

Aflat în studioul Prima Sport, Mihai Pintilii a vorbit despre amicalul pe care îl va disputa România împotriva Slovaciei, în deplasare, după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial.

Înainte ca fostul antrenor secund de la FCSB să abordeze acest subiect, Silviu Tudor Samuilă, editorialist GOLAZO.ro și moderator la postul TV Prima Sport, a spus:

„Este cel mai stupid meci, ăsta al pierzătorilor. Care oricum sunt distruși, și noi și ei. N-ai niciun chef să participi la meciul ăsta (n.r - Slovacia - România)”.

Mihai Pintilii a intervenit și a adăugat: „Am trecut prin momentele astea, adică am pierdut un meci oficial și după mai aveam un meci amical… nu-ți mai ardea”.

Mai apoi, Pintilii a dat și un exemplu asemănător cu această situație. Pe 7 iunie 2011, România a disputat un amical cu Brazilia cu ocazia retragerii fostului mare jucător Ronaldo Nazario.

„Tricolorii” au pierdut acea partidă cu scorul de 0-1. Totuși, înainte să se dispute acel amical, România ratase calificarea la EURO 2012, după ce a încheiat preliminariile pe locul 3 în grupă, în spatele Franței (calificată direct) și Bosniei (a mers la baraj).

Naționala se află acum într-o situație asemănătoare, ținând cont că a ratat calificarea la Mondial, iar marți va juca un amical cu Slovacia.

FOTO: Turcia - România 1-0

Aurel Țicleanu: „În fotbalul de astăzi nu ai meciuri amicale”

Aurel Țicleanu, vicepreședinte al Comisiei Tehnice a FRF, a explicat de ce se joacă aceste amicale.

„Este o cerere a antrenorilor, a selecționerilor, pentru că în fotbalul de astăzi nu ai meciuri amicale sau ai foarte puține meciuri amicale la nivel de reprezentativă.

Și atunci, când ai o fereastră din asta, joci meciul ăsta pentru că tot ai chemat (convocat) jucătorii.

Eu, în locul selecționerului, m-aș gândi la viitor. Și aș da drumul la niște jucători foarte tineri, a și luat (n.r. - Mircea Lucescu), dacă nu mă înșel, niște jucători. Și le-aș da primul «botez» (n.r. - debut) care este foarte important.

Când să joci? Că n-ai când să joci. Sunt numai meciuri oficiale, numai meciuri cu miză”, a spus Aurel Țicleanu la Prima Sport.

FOTO. Golul marcat de Ferdi Kadioglu a decis Turcia - România

Turcia și Kosovo, care au trecut de România, respectiv Slovacia, se vor duela marți în finala barajului, meci care va decide viitoarea participantă la Campionatul Mondial din această vară.

