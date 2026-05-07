Valverde, transportat la spital  Mijlocașul a avut nevoie de copci după conflictul cu Tchouameni! Ce urmează la Real Madrid 

Federico Valverde (27 de ani), mijlocașul lui Real Madrid, ar fi ajuns la spital ca urmare a unui nou conflict pe care l-a avut azi cu Aurelien Tchouameni (26 de ani) în timpul unui antrenament.

Tensiunile sunt tot mai mari la gruparea din capitala Spaniei. După un sezon ratat, starea de spirit precară din vestiar a dus azi la un conflict fizic, după ce, ieri, presa spaniolă scrisese despre o ceartă între cei doi.

Conflictul dintre Tchouameni și Valverde de azi a izbucnit după un fault dur, care a declanșat un schimb de replici extrem de tensionat.

Situația a degenerat rapid, iar cei doi jucători s-au îmbrâncit și au continuat disputa în vestiar.

Conform as.com, acolo s-a ajuns la un conflict fizic, Valverde primind o lovitură în față, care i-a provocat o tăietură.

Incidentul a fost descris ca unul dintre cele mai aprinse momente petrecute la baza de pregătire de la Valdebebas în ultimii ani.

Uruguayanul a fost transportat imediat la spital, acolo unde i s-au pus mai multe copci.

Antrenorul Alvaro Arbeloa a stat cu acesta la spital până la finalul intervenției, Valverde fiind ulterior externat.

Real Madrid va aplica sancțiuni disciplinare

După incidentul extrem de grav, la Real Madrid va urma o ședință în care clubul va deschide proceduri disciplinare împotriva ambilor jucători, inclusiv una care prevede ca aceștia să nu facă parte din lot pentru derby-ul cu FC Barcelona.

După antrenament, Jose Angel Sanchez, directorul executiv al clubului, a avut o întâlnire de urgență cu toți jucătorii, pentru a calma spiritele. Despre conflict a fost înștiințat și Florentino Perez, președintele clubului.

Conform sursei citate, căpitanul Dani Carvajal va participa și el la o ședință cu jucătorii, conducătorii și membrii staff-ului.

Conflictele de la Real Madrid au apărut într-un moment extrem de vulberabil. Echipa se pregătește pentru El Clasico decisiv împotriva rivalei FC Barcelona, pe 10 mai, de la 22:00.

Miza este uriașă: Barcelona are nevoie de doar un punct pentru a-și asigura titlul în La Liga și ar putea deveni campioană chiar în El Clasico.

Fanii au ironizat incidentul

După ce s-a aflat în spațiul public despre conflictul dintre Valverde și Tchouameni, fanii au făcut ironii pe seama incidentului.

Pe un fan-page al mijlocașului francez a apărut o postare de promovare a unui meci fictiv de UFC între cei doi jucători, iar textul asociat postării a fost: „Cine are nevoie de El Clasico și de trofee când avem așa ceva?”

Who needs El Clasico and trophies when we have this? pic.twitter.com/4r17LZzSeG — َ (@Asensii20) May 7, 2026

