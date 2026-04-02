„Drăguș are un singur defect" A spus că vrea să lucreze cu Mirel Rădoi, iar antrenorul FCSB l-a descris: „Mai mult decât doi atacanți la un loc"
„Drăguș are un singur defect” A spus că vrea să lucreze cu Mirel Rădoi, iar antrenorul FCSB l-a descris: „Mai mult decât doi atacanți la un loc”

Publicat: 02.04.2026, ora 18:20
Actualizat: 02.04.2026, ora 18:21
  • Mirel Rădoi (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre calitățile lui Denis Drăguș (26 de ani), dar și despre ceea ce consideră a fi singurul defect al atacantului.

Gigi Becali și-a exprimat în mai multe rânduri aprecierea față de atacantul de la Gaziantep, iar acesta a dat de înțeles recent că ia în calcul o mutare la formația roș-albastră, mai ales după instalarea lui Mirel Rădoi pe banca echipei.

„Fii blestemat!” Căpitanul naționalei din Kosovo, reacție furioasă după ce a fost acuzat de trădare în barajul cu Turcia
Citește și
„Fii blestemat!” Căpitanul naționalei din Kosovo, reacție furioasă după ce a fost acuzat de trădare în barajul cu Turcia
Citește mai mult
„Fii blestemat!” Căpitanul naționalei din Kosovo, reacție furioasă după ce a fost acuzat de trădare în barajul cu Turcia

Mirel Rădoi, despre Denis Drăguș: „Îmi place, dar este prea egoist”

Întrebat despre dorința lui Drăguș de a colabora cu el, Mirel Rădoi a răspuns mai întâi în glumă: „Trebuie să îl întrebăm dacă aici (n.r. - la FCSB), la Gaziantep, sau la Trabzonspor”, apoi a continuat:

„E un jucător interesant, îl știu, am avut o relație bună, cum am cu toți jucătorii pe care i-am antrenat, din punctul meu de vedere. Nu poate nimeni să-i conteste valoarea și calitățile.

E un jucător care îmi place. Poate juca în orice sistem, în partea stângă, atacant central, mie îmi plac jucătorii care pot juca atacant central sau lateral”, a spus Rădoi, despre principalele calități ale atacantului.

I-am găsit o chestie în cantonamentul echipei naționale de tineret, în 2019, unde s-a și accidentat la tendon. I-am zis: „Îmi place că ai o doză de egoism, pentru că ești un jucător de atac, dar doza ta de egoism este mult mai mare decât a doi atacanți la un loc”. Are un singur defect în momentul de față, pentru singurul fapt că este totuși prea egoist. Mirel Rădoi, antrenor FCSB

În prezent, Denis Drăguș evoluează sub formă de împrumut la Gaziantep FK, unde a bifat șapte apariții și a reușit să înscrie de două ori și să ofere o pasă decisivă.

Atacantul a ratat ultimele cinci partide ale echipei sale, din cauza accidentării suferite la genunchi în urmă cu puțin peste o lună.

Tot în această stagiune, atacantul a evoluat și sub formă de împrumut la Eyupspor, pentru care a adunat 12 meciuri, fără să înregistreze vreun gol sau vreun assist.

„Dacă ne uităm totuși, în ultima perioadă nu mai are cifrele pe care le avea în campionatul României, dar dacă stau să mă gândesc bine, nu cred că a avut o continuitate, nu cred că are mai mult de 22-23 de partide jucate consecutiv, sper să nu greșesc.

Chiar nu m-am uitat atent, dar cred că, în momentul în care i se va acorda continuitate, e un jucător care poate face diferența”, a mai spus Rădoi, despre atacant.

Cifrele lui Denis Drăguș, atacant cotat de Transfermarkt la 2,5 milioane de euro:

  • Standard Liege: 60 de meciuri, 11 goluri, două pase decisive
  • Viitorul (actuala Farul): 57 de meciuri, 13 goluri, 6 pase decisive
  • Gaziantep: 42 de meciuri, 17 goluri, 3 pase decisive
  • Trabzonspor: 26 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă
  • Eyupspor: 12 meciuri
  • Crotone: 9 meciuri
  • Genoa: 5 meciuri
6 meciuri
a bifat Denis Drăguș sub conducerea lui Mirel Rădoi, la naționala de tineret a României: trei amicale (a înscris 2 goluri) și alte trei jocuri din preliminariile pentru EURO U21 (în care nu a marcat)

Citește și

„În primul rând, el suferă!” Mirel Rădoi, după decizia CCR în „războiul” Steaua - FCSB: „Să nu mă pună cineva să aduc și banii”
Superliga
16:42
„În primul rând, el suferă!” Mirel Rădoi, după decizia CCR în „războiul” Steaua - FCSB: „Să nu mă pună cineva să aduc și banii”
Citește mai mult
„În primul rând, el suferă!” Mirel Rădoi, după decizia CCR în „războiul” Steaua - FCSB: „Să nu mă pună cineva să aduc și banii”
Ciprian Marica, bun de plată A fost sancționat pentru criticile aduse lui Kyros Vassaras » Ce spusese acționarul Farului
Superliga
16:36
Ciprian Marica, bun de plată A fost sancționat pentru criticile aduse lui Kyros Vassaras » Ce spusese acționarul Farului
Citește mai mult
Ciprian Marica, bun de plată A fost sancționat pentru criticile aduse lui Kyros Vassaras » Ce spusese acționarul Farului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
