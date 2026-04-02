„Drăguș are un singur defect” A spus că vrea să lucreze cu Mirel Rădoi, iar antrenorul FCSB l-a descris: „Mai mult decât doi atacanți la un loc”

Mirel Rădoi (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre calitățile lui Denis Drăguș (26 de ani), dar și despre ceea ce consideră a fi singurul defect al atacantului.

Gigi Becali și-a exprimat în mai multe rânduri aprecierea față de atacantul de la Gaziantep, iar acesta a dat de înțeles recent că ia în calcul o mutare la formația roș-albastră, mai ales după instalarea lui Mirel Rădoi pe banca echipei.

Mirel Rădoi, despre Denis Drăguș: „Îmi place, dar este prea egoist”

Întrebat despre dorința lui Drăguș de a colabora cu el, Mirel Rădoi a răspuns mai întâi în glumă: „Trebuie să îl întrebăm dacă aici (n.r. - la FCSB), la Gaziantep, sau la Trabzonspor”, apoi a continuat:

„E un jucător interesant, îl știu, am avut o relație bună, cum am cu toți jucătorii pe care i-am antrenat, din punctul meu de vedere. Nu poate nimeni să-i conteste valoarea și calitățile.

E un jucător care îmi place. Poate juca în orice sistem, în partea stângă, atacant central, mie îmi plac jucătorii care pot juca atacant central sau lateral”, a spus Rădoi, despre principalele calități ale atacantului.

I-am găsit o chestie în cantonamentul echipei naționale de tineret, în 2019, unde s-a și accidentat la tendon. I-am zis: „Îmi place că ai o doză de egoism, pentru că ești un jucător de atac, dar doza ta de egoism este mult mai mare decât a doi atacanți la un loc”. Are un singur defect în momentul de față, pentru singurul fapt că este totuși prea egoist. Mirel Rădoi, antrenor FCSB

În prezent, Denis Drăguș evoluează sub formă de împrumut la Gaziantep FK, unde a bifat șapte apariții și a reușit să înscrie de două ori și să ofere o pasă decisivă.

Atacantul a ratat ultimele cinci partide ale echipei sale, din cauza accidentării suferite la genunchi în urmă cu puțin peste o lună.

Tot în această stagiune, atacantul a evoluat și sub formă de împrumut la Eyupspor, pentru care a adunat 12 meciuri, fără să înregistreze vreun gol sau vreun assist.

„Dacă ne uităm totuși, în ultima perioadă nu mai are cifrele pe care le avea în campionatul României, dar dacă stau să mă gândesc bine, nu cred că a avut o continuitate, nu cred că are mai mult de 22-23 de partide jucate consecutiv, sper să nu greșesc.

Chiar nu m-am uitat atent, dar cred că, în momentul în care i se va acorda continuitate, e un jucător care poate face diferența”, a mai spus Rădoi, despre atacant.

Cifrele lui Denis Drăguș, atacant cotat de Transfermarkt la 2,5 milioane de euro:

Standard Liege : 60 de meciuri, 11 goluri, două pase decisive

: 60 de meciuri, 11 goluri, două pase decisive Viitorul (actuala Farul): 57 de meciuri, 13 goluri, 6 pase decisive

(actuala Farul): 57 de meciuri, 13 goluri, 6 pase decisive Gaziantep : 42 de meciuri, 17 goluri, 3 pase decisive

: 42 de meciuri, 17 goluri, 3 pase decisive Trabzonspor : 26 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă

: 26 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă Eyupspor : 12 meciuri

: 12 meciuri Crotone : 9 meciuri

: 9 meciuri Genoa: 5 meciuri

6 meciuri a bifat Denis Drăguș sub conducerea lui Mirel Rădoi, la naționala de tineret a României: trei amicale (a înscris 2 goluri) și alte trei jocuri din preliminariile pentru EURO U21 (în care nu a marcat)

