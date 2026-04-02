Federația Română de Fotbal și Guvernul României au demarat oficial pregătirile pentru finalizarea procesului de depunere a candidaturii pentru găzduirea finalei UEFA Europa League din 2028 sau 2029.

Joi, 2 aprilie, delegația Federației Române de Fotbal a mers la Palatul Victoria, pentru a stabili cele mai importante obiective în încercarea României de a găzdui din nou o finală europeană.

România a făcut primii pași pentru a găzdui din nou o finală europeană

Comitetul Interministerial dedicat acestui proiect este condus de Dragoș Hotea, secretar de stat în cadrul Cabinetului Prim-Ministrului.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat reprezentanți ai tuturor autorităților responsabile de semnarea garanțiilor și acordurilor solicitate de UEFA.

Din partea Federației Române de Fotbal s-au prezentat: Răzvan Burleanu, președintele FRF, Alexandru Cândea, manager de evenimente al FRF, dar și Florin Sari, managerul de responsabilitate socială al Federației.

În cadrul acestei prime ședințe au fost stabilite fundamentele operaționale ale proiectului, principalele puncte de pe agendă fiind:

Regulamentul de Organizare: A fost adoptat oficial regulamentul de funcționare a Comitetului.

Analiza Garanțiilor: S-au trecut în revistă documentele specifice și angajamentele pe care statul român trebuie să și le asume în fața forului european.

Calendarul de implementare: S-a stabilit un ritm de lucru accelerat pentru a respecta termenele UEFA.

Termenele limită stabilite de FRF și Guvernul României:

Finalul lunii aprilie: Finalizarea primei forme a scrisorilor de garanție.

15 mai: Încheierea procesului de semnare a tuturor documentelor necesare dosarului de candidatură.

FRF a candidat și pentru finalele Europa League din 2026 și 2027

Arena Națională din București, cel mai mare stadion al țării, a găzduit finala Europa League din 2012, când Atletico Madrid a învins-o pe Athletic Bilbao, scor 3-0.

Atunci, la meci, au fost prezente 52.347 de persoane.

FRF a mai candidat și pentru finalele din 2026 și 2027, dar fără succes.

Unde se joacă următoarele finale de Europa League:

2026: Istanbul

2027: Frankfurt.

De asemenea, Bucureștiul a organizat meciuri de la EURO 2020 și turneele finale EURO U21 2023 și EURO U19 2025.

