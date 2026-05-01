Coelho vrea să-i surprindă pe „câini” VIDEO. Antrenorul de la U Craiova anunță schimbări la meciul cu Dinamo: „Strategia va fi diferită”

Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, a prefațat partida cu Dinamo din cadrul etapei #7 din play-off-ul Ligii 1.

U Craiova - Dinamo se joacă duminică, de la ora 21:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Filipe Coelho a rămas cu picioarele pe pământ după ce Craiova a eliminat-o pe Dinamo din Cupa României și consideră că acest meci va fi diferit față de duelul pe care echipa sa l-a câștigat la loviturile de departajare.

Filipe Coelho, înainte de meciul cu Dinamo: „Detaliile și determinarea vor decide partida”

„Este următorul meci, deci este cel mai important, împotriva unei echipe cu care am jucat zilele trecute. Știm că au o echipă valoroasă, care vrea să obțină victoria în campionat.

Știm că pot juca în sisteme diferite, au jucători care pot dezechilibra oricând jocul. Sunt foarte puternici la fazele fixe.

Este o echipă căreia îi place să aibă posesia balonului, cu o dinamică foarte bună în timpul partidei. Detaliile și determinarea vor decide partida și nu trebuie să pierdem focusul nici măcar o secundă în timpul jocului.

Trecutul nu este important pentru următorul joc. Fiecare meci are o poveste a lui. Trebuie să demonstrăm și să arătăm că ne dorim toate cele trei puncte puse în joc.

Obiectivul nostru este să ne focusăm pe treaba noastră, pe ce trebuie să facem. Știm că trebuie să fim la un nivel extrem de ridicat ca să reușim să câștigăm”, a declarat Filipe Coelho la conferința de presă.

Singurul obiectiv în acest moment este să reușim să câștigăm, să obținem toate cele trei puncte în meciul cu Dinamo. Acesta este obiectivul următor. Filipe Coelho, antrenor Universitatea Craiova

Filipe Coelho: „Strategia va fi diferită din partea noastră”

Coelho a anunțat că strategia oltenilor va fi schimbată la meciul de duminică. Crede că și Dinamo va proceda la fel, ținând cont că este a cincea confruntarea directă din acest sezon.

„Cred că strategia va fi diferită din partea noastră, poate și din partea lor.

Este pentru prima oară când îi vom înfrunta pe teren propriu cu mine din postura de antrenor. Sper că alături de suporterii noștri să fim mult mai puternici decât am fost înainte”.

Întrebat care este starea de spirit a Craiovei în acest final de sezon, Filipe Coelho a precizat:

„Pentru noi este întotdeauna la fel. Trebuie să pregătim toate meciurile pentru a le câștiga.

Reprezentăm o echipă mare, reprezentăm foarte mulți suporteri care iubesc acest club. Știm că trebuie să facem totul pentru a obține cele trei puncte.

Este clar că nu suntem singuri în competiție. Suntem în competiție cu alte echipe la fel de puternice, cu antrenori experimentați. Dar noi trebuie să ne facem treaba noastră în continuare”, a mai declarat antrenorul portughez.

Alexandru Cicâldău: „Trebuie să ne urmărim obiectivul”

Alexandru Cicâldău, mijlocașul Craiovei, a vorbit și el despre duelul cu Dinamo din etapa #7 din play-off.

„Ne va aștepta o partidă foarte importantă, în care noi trebuie să ne urmărim obiectivul, acela de a câștiga cele trei puncte, cum de altfel ne-am descurcat foarte bine și săptămâna trecută.

Știm că sunt o echipă bună, dar în același timp știm și că noi suntem foarte buni, mai ales că jucăm acasă. Din ce am înțeles și sper, stadionul va fi plin și acest lucru ne va ajuta foarte mult. Mai sunt puține meciuri și avem o dorință extraordinară de a arăta că merităm să fim acolo sus.

Cred că la fiecare meci, indiferent că a fost de la săptămână la săptămână sau din trei în trei zile, am arătat că vrem să muncim, că vrem să câștigăm fiecare meci, indiferent de perioadă sau poate de starea de oboseală puțin sau de nimic altceva”, a declarat Cicâldău la conferința de presă.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 6 42 2 U Cluj 6 39 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 6 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 6 30 *beneficiază de rotunjire

