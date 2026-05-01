„Trei afecțiuni cronice” Procesul privind moartea lui Maradona continuă! Unul dintre inculpați a depus mărturie: „Nu știa cum să gestioneze frustarea”

Psihologul Carlos Diaz, unul dintre inculpații din procesul privind moartea legendarului Diego Maradona, a depus mărturie, joi, și a venit cu câteva precizări legate problemele cu care se confrunta fostul fotbalist.

Diego Maradona a murit pe 25 noiembrie 2020, la doar 60 de ani, într-o locuință în care ar fi trebuit să fie supravegheat medical.

Ulterior, anchetele au scos la iveală suspiciuni grave privind modul în care a fost tratat în ultimele zile de viață.

Psihologul Carlos Diaz, mărturie în procesul privind moartea lui Diego Maradona

Joi, la Buenos Aires, capitala Argentinei, psihologul Carlos Diaz a depus mărturie în procesul care analizează presupusa neglijență medicală în cazul decesului legendarului Diego Maradona.

În 2020, Maradona se recupera după o intervenție chirurgicală, după ce a suferit un hematom cerebral. Argentinianul a murit în urma unei insuficiențe cardiace și a unui edem pulmonar acut, la două săptămâni după operație.

În cadrul procesului, Carlos Diaz a declarat:

„Există un tablou clinic clar: o dependență, o tulburare bipolară și o tulburare de personalitate. Acestea sunt trei afecțiuni cronice, pe tot parcursul vieții” , a declarat psihologul, conform france24.com.

Diaz a mai precizat că apropiații lui Maradona i-ar fi spus că „consumul de substanțe era strâns legat de performanțele sale sportive, iar atunci când apărea frustrarea, nu știa cum să o gestioneze”.

Echipa medicală care se ocupa de îngrijirea acestuia, formată din 7 cadre medicale, este acuzată de neglijență. Totuși, aceștia susțin că Maradona a murit din cauze naturale.

Cele 7 cadre medicale, inclusiv un neurochirurg, un psihiatru și un asistent medical, riscă pedepse cu închisoarea între 8 și 25 de ani dacă vor fi găsite vinovate.

Îmi amintesc că Maradona stătea într-un fotoliu și bea vin. Mi-a amintit de tatăl meu, și el alcoolic, care murise cu câteva luni înainte. Am simțit că avea o dorință reală de a se schimba, era hotărât. Carlos Diaz, psiholog

Șapte oameni responsabili de starea de sănătate a lui Maradona sunt judecați pentru că nu i-au furnizat îngrijiri adecvate:

Leopoldo Luque - neurochirurg

Agustina Cosachov - psihiatră

Carlos Diaz - psiholog

Nancy Forlini - medic

Pedro Di Spagna - medic și coordonator Swiss Medical

Mariano Perroni - coordonatorul infirmierilor Ricardo Almiron și Dahiana Madrid

Dahiana Madrid - infirmieră

Primul proces privind moartea lui Diego Maradona a fost anulat în luna mai 2025, după ce judecătoarea Julieta Makintach s-a retras din cauza criticilor primite pentru participarea ei la filmările unui documentar despre acest caz.

În luna aprilie a acestui an a început un nou proces.

Un raport medical oficial a concluzionat că Maradona ar fi avut șanse mari de supraviețuire, dacă intervenția medicală ar fi fost una corectă.

Din concluziile anchetatorilor a reieșit că îngrijirea oferită lui Maradona a fost „inadecvată, deficitară și imprudentă”.

Fostul fotbalist ar fi fost lăsat fără monitorizare adecvată într-o perioadă critică în care existau semne clare de agravare a stării de sănătate, însă nu au fost tratate corespunzător.

