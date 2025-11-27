Coelho, emoționat Antrenorul Universității Craiova, despre victoria uriașă în fața lui Mainz: „A fost un mix” + De ce l-a schimbat pe Baiaram

- U Craiova - Mainz 1-0. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, și-a felicitat jucătorii la finalul partidei.
- Tehnicianul a explicat de ce l-a schimbat pe Ștefan Baiaram (22 de ani), în minutul 64.
Universitatea Craiova a învins grație golului marcat din penalty de Al Hamlawi, în minutul 67.
U Craiova - Mainz 1-0. Filipe Coelho, emoționat după succesul istoric: „Este o victorie corectă”
La finalul partidei de pe „Ion Oblemenco”, Filipe Coelho și-a lăudat jucătorii pentru victoria obținută împotriva celor de la Mainz, fiind vizibil emoționat:
„Este o victorie corectă. Am încercat să punem în practică ce am lucrat (n.r. - la antrenament) și, evident, sunt foarte mulțumit de victorie și de joc.
A fost un mix între strategie și fani. Jucătorii s-au bucurat pe teren”, a spus antrenorul, la Prima Sport.
Coelho explică de ce l-a schimbat pe Baiaram
Portughezul a explicat de ce l-a schimbat pe Ștefan Bairam, cu Monday Etim, în minutul 64.
„Pe final, păream puțin obosiți, simțeam că pierdem forță. Baiaram părea puțin obosit, de asta l-am schimbat”, a spus Filipe Coelho.
Ștefan Baiaram a primit cartonașul galben, după ce a criticat decizia arbitrului Dario Bel de a fluiera finalul primei reprize.
Filipe Coelho: „Face parte din fotbal”
În minutul 88, Mainz a marcat, după ce Potulski a reluat în poartă o lovitură liberă, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid.
Întrebat despre acea fază, antrenorul lusitan a spus: „Face parte din fotbal, victoria e una corectă și ne bucurăm pentru ea”.
Universitatea Craiova a obținut trei puncte importante în cuantumul calificării în fazele eliminatorii ale Conference League.
Programul Universității Craiova în Conference League
- Rakow - U Craiova 2-0
- U Craiova - FC Noah 1-1
- Rapid Viena - U Craiova 0-1
- U Craiova - FSV Mainz 05 1-0
- 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
- 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova
Clasamentul grupei în Conference League
|Poziție/Echipă
|Gol
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Samsunspor
|7-0
|9
|2. Celje
|8-4
|9
|3. Mainz
|4-2
|9
|4. Rakow
|7-2
|8
|5. AEK Larnaca
|5-0
|7
|6. Rayo Vallecano
|8-6
|7
|7. Strasbourg
|5-3
|7
|8. Lausanne
|5-3
|7
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. Sigma Olomouc
|5-5
|7
|10. U Craiova
|3-3
|7
|11. Fiorentina
|6-2
|6
|12. Lech Poznan
|9-6
|6
|13. Crystal Palace
|5-2
|6
|14. Shakhtar
|6-4
|6
|15. Zrinjski
|7-8
|6
|16. AZ Alkmaar
|4-7
|6
|17. KuPS
|4-2
|5
|18. Omonia
|4-3
|5
|19. Drita
|3-2
|5
|20. Jagiellonia
|3-2
|5
|21. AEK Atena
|8-4
|4
|22. Sparta Praga
|4-2
|4
|23. Noah
|3-3
|4
|24. Rijeka
|2-2
|4
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Shkendija
|2-3
|4
|26. Lincoln
|4-10
|4
|27. Dynamo Kiev
|6-7
|3
|28. Legia Varșovia
|3-4
|3
|29. Slovan Bratislava
|4-7
|3
|30. Hamrun Spartans
|3-6
|3
|31. Hacken
|4-6
|2
|32. Shelbourne
|0-4
|1
|33. Shamrock
|2-7
|1
|34. Breidablik
|0-5
|1
|35. Aberdeen
|2-9
|1
|36. Rapid Viena
|2-12
|0