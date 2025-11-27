Coelho, emoționat Antrenorul Universității Craiova, despre victoria uriașă în fața lui Mainz: „A fost un mix” + De ce l-a schimbat pe Baiaram

U Craiova - Mainz 1-0. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, și-a felicitat jucătorii la finalul partidei.

Tehnicianul a explicat de ce l-a schimbat pe Ștefan Baiaram (22 de ani), în minutul 64.

Universitatea Craiova a învins grație golului marcat din penalty de Al Hamlawi, în minutul 67.

U Craiova - Mainz 1-0 . Filipe Coelho, emoționat după succesul istoric: „Este o victorie corectă”

La finalul partidei de pe „Ion Oblemenco”, Filipe Coelho și-a lăudat jucătorii pentru victoria obținută împotriva celor de la Mainz, fiind vizibil emoționat:

„Este o victorie corectă. Am încercat să punem în practică ce am lucrat (n.r. - la antrenament) și, evident, sunt foarte mulțumit de victorie și de joc.

A fost un mix între strategie și fani. Jucătorii s-au bucurat pe teren ”, a spus antrenorul, la Prima Sport.

Coelho explică de ce l-a schimbat pe Baiaram

Portughezul a explicat de ce l-a schimbat pe Ștefan Bairam, cu Monday Etim, în minutul 64.

„Pe final, păream puțin obosiți, simțeam că pierdem forță. Baiaram părea puțin obosit, de asta l-am schimbat”, a spus Filipe Coelho.

Ștefan Baiaram a primit cartonașul galben, după ce a criticat decizia arbitrului Dario Bel de a fluiera finalul primei reprize.

Filipe Coelho: „Face parte din fotbal”

În minutul 88, Mainz a marcat, după ce Potulski a reluat în poartă o lovitură liberă, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid.

Întrebat despre acea fază, antrenorul lusitan a spus: „Face parte din fotbal, victoria e una corectă și ne bucurăm pentru ea”.

Universitatea Craiova a obținut trei puncte importante în cuantumul calificării în fazele eliminatorii ale Conference League.

Programul Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 Rapid Viena - U Craiova 0-1

0-1 U Craiova - FSV Mainz 05 1-0

- FSV Mainz 05 1-0 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

Clasamentul grupei în Conference League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Samsunspor 7-0 9 2. Celje 8-4 9 3. Mainz 4-2 9 4. Rakow 7-2 8 5. AEK Larnaca 5-0 7 6. Rayo Vallecano 8-6 7 7. Strasbourg 5-3 7 8. Lausanne 5-3 7 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Sigma Olomouc 5-5 7 10. U Craiova 3-3 7 11. Fiorentina 6-2 6 12. Lech Poznan 9-6 6 13. Crystal Palace 5-2 6 14. Shakhtar 6-4 6 15. Zrinjski 7-8 6 16. AZ Alkmaar 4-7 6 17. KuPS 4-2 5 18. Omonia 4-3 5 19. Drita 3-2 5 20. Jagiellonia 3-2 5 21. AEK Atena 8-4 4 22. Sparta Praga 4-2 4 23. Noah 3-3 4 24. Rijeka 2-2 4 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Shkendija 2-3 4 26. Lincoln 4-10 4 27. Dynamo Kiev 6-7 3 28. Legia Varșovia 3-4 3 29. Slovan Bratislava 4-7 3 30. Hamrun Spartans 3-6 3 31. Hacken 4-6 2 32. Shelbourne 0-4 1 33. Shamrock 2-7 1 34. Breidablik 0-5 1 35. Aberdeen 2-9 1 36. Rapid Viena 2-12 0

