„Asta trebuie să facem" VIDEO. Filipe Coelho, înaintea meciului cu U Cluj, care ar putea aduce titlu în Bănie: „Important pentru noi"
alt-text Publicat: 16.05.2026, ora 20:53
  • U CRAIOVA - U CLUJ. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, a prefațat meciul care ar putea aduce titlu în Bănie după 35 de ani.
  • U Craiova - U Cluj se joacă duminică, de la ora 20:30, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cele două echipe s-au întâlnit și la mijlocul săptămânii în finala Cupei României, iar oltenii s-au impus după loviturile de departajare, scor 0-0 (6-5 d.pen).

U CRAIOVA - U CLUJ. Filipe Coelho: „Asta trebuie să facem”

Tehnicianul portughez al oltenilor se așteaptă la un meci diferit față de cel jucat în urmă cu câteva zile și a subliniat că echipa are nevoie de luciditate pentru a obține maximum de la acest joc.

„Este încă un meci care ne poate aduce un trofeu. Știm că va fi dificil, dar vom da totul.

Știm că va fi un meci diferit, dar trebuie să jucăm cum am jucat până acum. Este o nouă finală și vom vedea ce se va întâmpla.

Atmosfera este mereu bună și când avem momente dificile oamenii sunt echilibrați. Știm că suntem pe drumul nostru, vrem să obținem lucruri bune pentru noi, pentru oraș, pentru club. Este bine după ce am câștigat trofeul, dar era bine și înainte.

Mâine dimineață vom lua decizia asupra echipei și vom încerca să pregătim meciul.

Știm că trebuie să jucăm pentru inima orașului, pentru a suporterilor, dar în același timp trebuie să ne folosim mintea în direcția corectă. Este foarte important pentru noi”, a declarat Filipe Coelho.

Acesta a ținut să le mulțumească și suporterilor, care vor umple „Ion Oblemenco” până la refuz, după ce toate biletele pentru meciul cu U Cluj au fost epuizate în șase ore.

„Vreau să le mulțumesc fanilor pentru ceea ce au făcut până acum. Au fost uimitori în toate momentele. Cred că legătura dintre noi și suporteri este mai bună și acum avem o conexiune puternică pentru că echipa merge bine.

Jucătorii au ambiție în toate meciurile și de aceea vreau să le mulțumesc. Așa cum am spus, trebuie să luptăm cu ambiția, cu inimile lor și modestia, dar să folosim și mintea”, a concluzionat Coelho.

Adrian Rus: „Tot ce contează este să câștigăm”

Stoperul oltenilor s-a arătat și el încrezător înaintea partidei din Bănie.

„Va fi o partidă grea. I-am întâlnit acum trei zile, a fost un meci echilibrat. U Cluj este o echipă agresivă, dar trebuie să ne facem jocul și să fim mai dinamici față de meciul trecut. Tot ce contează este să câștigăm.

După ce câștigi un trofeu, atmosfera este bună. Ne-am bucurat, dar doar puțin, pentru că mâine este o altă partidă, mai importantă, iar noi ne gândim doar la victorie, ca să-i facem fericiți pe fani.

Mi-a părut rău că nu am putut să-mi ajut colegii (n.r. în finala Cupei), dar avem un lot echilibrat. Oricine lipsește poate fi înlocuit. Toți colegii se pregătesc bine și cred că antrenorul poate pune pe oricine în primul 11”, a spus și Adrian Rus.

U Craiova poate deveni campioană la meciul cu U Cluj

Cu două etape înainte de finalul sezonului, oltenii sunt lideri în Liga 1, cu 46 de puncte, unul mai mult decât adversara directă în lupta pentru titlu.

Astfel, în cazul unui succes în meciul de duminică, formația antrenată de Filipe Coelho devine matematic campionă înaintea ultimei etape.

Dacă partida se termină la egalitate, titlul se va decide în ultima etapă, când U Craiova se deplasează în Giulești pentru duelul cu Rapid.

În cazul unei înfrângeri cu U Cluj, lucrurile se complică pentru olteni, care vor avea nevoie de victorie în ultima etapă și de o înfrângere a lui U Cluj în meciul cu Dinamo.

La egalitate de puncte, U Craiova este avantajată datorită celui de-al doilea criteriu de departajare: numărul mai mare de puncte de la finalul sezonului regulat (60 față de 54).

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova846
2U Cluj845
3CFR Cluj841*
4Dinamo837
5Rapid933
6FC Argeș931
*beneficiază de rotunjire

