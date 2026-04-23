Jocul stoperilor și al unui portar Numai fundașii puteau marca în semifinala Dinamo - Craiova. Rus s-a bucurat la final. L-a ajutat Popescu, erou la 11 metri

DINAMO - CRAIOVA 1-1, 1-4 la penaltyuri. O partidă în care au înscris doar fundașii centrali, în prelungiri.

Kennedy Boateng a deschis scorul la o fază fixă, dar Adrian Rus a egalat după o centrare și o recentrare.

Iar portarul Laurențiu Popescu a calificat Craiova în finală la penaltyuri.

Într-un asemenea meci, la cum s-a jucat în această semifinală de Cupa României, nu se putea înscrie decât dintr-o fază fixă. Sau dintr-o centrare. Sau din penalty.

A fost partida stoperilor și a unui portar. Laurențiu Popescu, de la Craiova.

Boateng, primul gol la Dinamo în Cupa României

Primul fundaș central care a marcat joi seară, pe Arena Națională, a fost Kennedy Boateng. Al 5-lea lui gol în acest sezon. Întâiul în Cupă.

Internaționalul togolez, 29 de ani, s-a înălțat deasupra tuturor la centrarea lui Armstrong, din corner, și a lovit puternic și plasat cu capul. 1-0, în minutul 105.

De bucurie, a traversat tot terenul pentru a sărbători reușita în fața peluzei PCH. Nu mai punctase din 4 februarie, de la „dubla” cu Farul, la 3-2 în deplasare.

Alt stoper a egalat. Rus i-a luat bucuria lui Boateng

Boateng nu s-a putut bucura însă până la sfârșit. Pentru că alt stoper a egalat când nu se mai aștepta nimeni.

În minutul 119, încă o centrare lungă a Craiovei, la capătul căreia Mora a plonjat și a retrimis în fața porții, de unde Rus a șutat pe jos, în plasă.

Era 1-1, s-a ajuns la penaltyuri.

Popescu, două parade la 11 metri. Decisive. Craiova, în finală

La loviturile de departajare, Rus a înscris din nou, iar Popescu a apărat mingile lui Armstrong și Milanov.

Scor final, 4-1 pentru Craiova la 11 metri. Echipa lui Filipe Coelho s-a calificat în finala Cupei. Poate face eventul în acest sezon.

Citește și

