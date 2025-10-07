„Dobre ar fi trebuit să se abțină” Victor Angelescu a reacționat după ce căpitanul de la Rapid a înjurat Dinamo : „Nu mi se pare normal” +49 foto
Alexandru Dobre/ FOTO: GOLAZO.ro
Superliga

„Dobre ar fi trebuit să se abțină” Victor Angelescu a reacționat după ce căpitanul de la Rapid a înjurat Dinamo: „Nu mi se pare normal”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 07.10.2025, ora 22:42
alt-text Actualizat: 07.10.2025, ora 22:42
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele de la Rapid, a comentat gestul lui Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul giuleștenilor, care a dat tonul injuriilor la adresa lui Dinamo după victoria cu Farul, 3-1.
  • Dinamo - Rapid se joacă duminică, 19 octombrie, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 20:30.

Invitat în studioul Prima Sport, Victor Angelescu a transmis că Alexandru Dobre ar fi trebuit să se abțină.

Pe de altă parte, oficialul de la Rapid nu consideră că gestul jucătorului este grav, în condițiile în care astfel de momente apar des pe stadioanele din România.

Victor Angelescu: „Dobre ar fi trebuit să se abțină

„În general, în calitate de conducător, nu mi se pare normal să înjuri. Nu îmi plac lucrurile astea. Nu pot să spun că m-am bucurat că am văzut că Dobre a făcut chestia asta, dar e o chestie normală. O fac toți jucătorii, toți căpitanii.

Când a câștigat FCSB titlul, unii jucători au postat niște poze pe internet, după care le-au scos. A fost Bîrligea, la un moment dat. Și-au dat seama că au greșit. E o anumită exuberanță. 

De ce există aceste saluturi în care înjurăm anumite echipe eu nu înțeleg, dar eu nu sunt ultras. Mi se pare că se face un caz prea mare. E mai mult o chestie de îmbărbătare pentru că vine un derby.

Ar fi bine ca galeriile să nu aducă injurii, dar asta nu se poate în lumea ultras. Sunt lucruri care așa sunt în fotbal. Poate și Săpunaru a mai făcut-o, poate și căpitani de la Dinamo.

Astea sunt lucruri care sunt normale înaintea unui meci, dar da, probabil Dobre ar fi trebuit să se abțină. În general, e de evitat, dar la fotbal nu e nimeni perfect și mi se pare că se face prea mult caz pe chestia asta” a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

VIDEO Alex Dobre a dat tonul scandărilor anti-Dinamo

Alex Dobre a fost dorit de Dinamo

Înainte de a ajunge în Giulești, Alex Dobre a fost dorit de Dinamo în urmă cu un an.

„Câinii” i-ar fi propus 100.000 de euro la semnătură și un salariu net lunar de 18.000 de euro.

Cu toate acestea, Dobre nu ar fi fost impresionat de ofertă, deși aceasta reprezenta cea mai mare sumă dintre toate propunerile care urmau să vină.

După mai multe negocieri, Dobre s-a întors la Dinamo în speranța de a obține o ofertă mai bună.

Totuși, oficialii lui Dinamo i-ar fi făcut o contraofertă neașteptată: 8.000 de euro pe lună fără bani la semnătură, ceea ce l-a determinat să refuze și să semneze cu giuleștenii.

Rapid - Farul FOTO Iosif Popescu GOLAZO (14).jpg
Rapid - Farul FOTO Iosif Popescu GOLAZO (14).jpg

VIDEO Golul doi marcat de Alex Dobre în Rapid - Farul 3-1

dinamo bucuresti dinamo liga 1 injurii rapid Alexandru Dobre superliga victor angelescu
