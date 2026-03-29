Cere răbdare la Dinamo Florentin Petre, după startul dezamăgitor de play-off: „Să nu uităm prin ce a trecut echipa” + Planul pe termen lung

Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund al celor de la Dinamo, a vorbit despre situația complicată prin care a trecut echipa în ultimele sătpămâni.

„Alb-roșiii” au început play-off-ul cu două înfrângeri, ajungând la un total de 5 eșecuri consecutive, însă „secundul” lui Zeljko Kopic îi îndeamnă pe suporteri să aibă răbdare cu proiectul desfășurat de club.

Florentin Petre: „Să nu uităm prin ce a trecut Dinamo în ultimii ani”

Petre a transmis că înțelege dorința fanilor pentru trofee și performanțe, însă clubul are un plan pe termen lung în acest sens.

„Să nu uităm prin ce a trecut Dinamo în ultimii ani, au fost probleme extraordinare, mari şi greu de rezolvat, dar s-au găsit soluţii prin fani, pentru că, dacă nu erau ei, probabil că nu mai stăteam de vorbă acum şi nu mai eram acum la Dinamo.

Vrem să construim ceva pentru viitor, atât cu jucători tineri, cât şi cu cei cu experienţă pe care îi avem, şi toate lucrurile bune care s-au construit, într-o perioadă atât de scurtă, dau dovadă de muncă şi sacrificiu pe care l-au făcut atât cei din conducerea clubului, cât şi echipa de aici de la Săftica.

Fanul dinamovist este altfel, crescut şi educat, este obişnuit cu trofee, este obişnuit cu o istorie altfel decât există în ţara noastră şi este normal să îşi dorească, într-un timp foarte scurt, să ridicăm un trofeu, să avem o evoluţie extraordinar de bună.

Dar, din punct de vedere al jocului şi a tot ceea ce se întâmplă acum la Dinamo, lucrurile merg către bine”, a transmis Florentin Petre, potrivit orangesport.ro.

FOTO. Dinamo - U Craiova 0-1 , ultimul meci jucat de „ alb-roșii ”

„Câinii” lui Kopic au fost în grafic în lupta pentru titlu până acum câteva etape, însă situația s-a complicat în prezent, iar echipa se află la 7 puncte de liderul U Cluj, cu 8 etape înainte de finalul sezonului.

Dinamo se află în luptă și pentru Cupa României, acolo unde va întâlni Universitatea Craiova în semifinale.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 2 33 2 U Craiova 2 33 3 Rapid 2 31 4 CFR Cluj 2 30* 5 FC Argeș 2 28 6 Dinamo 2 26

*️ - beneficiază de rotunjire

