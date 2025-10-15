Răzvan Marin, atacat Intervenție dură în conflictul dintre fotbalist și Mircea Lucescu: „Cum poți să spui asta?” + Cine îi ia apărarea „tricolorului”

Florin Prunea (57 de ani) îl critică dur pe Răzvan Marin (29 de ani), după răspunsul acestuia la adresa lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Dorin Goian (44 de ani), fost internațional, îi ia apărarea jucătorului de la AEK Atena.

Selecționerul României a declarat marți că rezultatul de egalitate cu Cipru (2-2) a venit în urma evoluțiilor slabe ale lui Nicolae Stanciu și Răzvan Marin.

În aceeași zi, jucătorul lui AEK Atena s-a declarat deranjat de declarațiile lui Lucescu. Ba chiar l-a contrazis pe selecționer.

Citește și Dominantă la Osaka Sorana Cîrstea obține o victorie categorică și se califică în sferturile turneului din Japonia Citește mai mult Dominantă la Osaka Sorana Cîrstea obține o victorie categorică și se califică în sferturile turneului din Japonia

Florin Prunea îl critică dur pe Răzvan Marin: „Cum poți să spui asta?”

După intervenția telefonică pe care a avut-o Răzvan Marin la Digi Sport, Florin Prunea a venit cu un răspuns pentru internaționalul român.

„Nu are ce să caute o asemenea declarație în presă. La fel și declarația lui nea Mircea, nu a fost inspirată. Astea trebuie să rămână în vestiar. E clar că aici este o ruptură, care, după părerea mea, va fi greu de remediat.

Pe de altă parte, și Răzvan Marin a zis că a jucat foarte bine cu Cipru. Cum poți să spui că ai jucat bine cu Cipru? El a jucat bine cu Cipru? Îl dezavantajează declarația asta după meciul cu Austria, când au alergat ăia la mijloc de au făcut spume la gură ”, a spus Florin Prunea pentru iAM Sport, citat de fanatik.ro.

În partida cu Cipru, Răzvan Marin a jucat 80 de minute, fiind înlocuit cu Adrian Șut. Jucătorul lui AEK Atena a oferit și o pasă decisivă, la golul de 2-0 marcat de Denis Drăguș în minutul 18.

70 de selecții și 12 goluri a reușit Răzvan Marin pentru România

Dorin Goian îi ia apărarea lui Răzvan Marin: „E un jucător important”

Dorin Goian, fundaș cu 60 de selecții în naționala României, consideră că Răzvan Marin este un jucător foarte important pentru prima reprezentativă.

„Categoric, nu avem toate datele despre ce s-a întâmplat între ei, chiar dacă Mircea Lucescu a recunoscut că nu i-au convenit evoluțiile cu Austria și Cipru.

Nu aș renunța așa ușor la Răzvan Marin . Nu știu nici de ce a făcut publică toată situația asta, care ar fi motivul selecționerului, dacă a fost sau nu un semnal pentru colegi. Ca antrenor, nu pot să îmi dau seama”, a declarat Goian, potrivit gsp.ro.

Răzvan Marin este un jucător important pentru echipa națională a României, are experiență și a ajutat foarte mult până acum. Că mai are și prestații slabe, se întâmplă oricui Dorin Goian

FOTO. Imagini din meciul câștigat de România cu Austria, 1-0

Citește și

Europa League 12:41 Chiricheș revine pe lista UEFA Veteranul care va face 36 de ani luna viitoare îl va înlocui pe Mihai Popescu pentru meciurile FCSB din Europa League Citește mai mult Chiricheș revine pe lista UEFA Veteranul care va face 36 de ani luna viitoare îl va înlocui pe Mihai Popescu pentru meciurile FCSB din Europa League

VIDEO: cele mai noi imagini din sport