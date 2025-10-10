„Vom obține un rezultat bun”  Moruțan și Dragomir, încrezători că România poate învinge Austria: „Trebuie să fim uniți” +32 foto
Olimpiu Moruțan. Foto: Raed Krishan
„Vom obține un rezultat bun” Moruțan și Dragomir, încrezători că România poate învinge Austria: „Trebuie să fim uniți”

Vlad Nedelea , George Neagu
Publicat: 10.10.2025, ora 10:07
Actualizat: 10.10.2025, ora 11:38
  • România-Moldova 2-1. Olimpiu Moruțan (26 de ani) și Vlad Dragomir (26 de ani) sunt încrezători că naționala poate obține un rezultat pozitiv cu Austria.
  • Partida din preliminariile CM va avea loc duminică, de la ora 21:45, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

România s-a impus în amicalul de joi contra Moldovei. Pentru „tricolori” au înscris Louis Munteanu (min. 11) și Ianis Hagi (min. 44), în timp ce oaspeții au profitat de autogolul lui Ionuț Radu din minutul 39.

Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are  „calități deosebite"
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are „calități deosebite”
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are  „calități deosebite”

România-Moldova 2-1. Olimpiu Moruțan, despre meciul cu Austria: „O să scoatem un rezultat mare”

Olimpiu Moruțan, jucătorul care a reușit cele două pase de gol în amicalul cu Moldova, este convins că dacă echipa națională va fi unită, atunci va obține un rezultat pozitiv cu Austria.

„Suntem foarte fericiți că am reușit să facem un joc foarte bun în seara asta (n.r. - joi cu Moldova) și trebuie să ne pregătim foarte bine mental cu Austria pentru că avem nevoie să facem un meci bun și să câștigăm.

Trebuie să fim motivați cum am fost și în trecut, trebuie să jucăm împreună și să muncim pentru echipă. Dacă o să fim uniți o să reușim să facem un meci bun și o să scoatem un rezultat mare”, a spus Olimpiu Moruțan după meci.

Întrebat dacă crede că Austria va juca cu România la fel de bine cum a făcut-o cu San Marino (scor 10-0), Moruțan a spus:

Nu cred că meciul lor din seara asta va semăna cu cel de duminică împotriva noastră. Chiar cred că vom obține un rezultat bun. Pentru noi este cel mai important meci”.

Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa în seara asta și sunt foarte bucuros că am reintrat în grup. Sper să continui pe acest drum și spre să îmi cresc nivelul Olimpiu Moruțan

VIDEO. Declarațiile lui Olimpiu Moruțan după meciul cu Moldova

Vlad Dragomir e mulțumit că a jucat în amicalul cu Moldova: „A fost un moment special”

Jucătorul lui Pafos s-a simțit foarte bine în meciul de joi pentru că a mai bifat câteva minute pentru națională. Dragomir a subliniat că trece prin cea mai bună perioadă a carierei lui.

„Pentru mine a fost un moment special pentru că am început ca titular. A fost bine să mai prind minute în tricoul naționalei și mă simt foarte bine.

Trec prin cea mai bună perioadă a carierei, având în vedere că joc cu Pafos în Champions League și avem meciuri foarte grele și importante. Mă simt apreciat acolo, lumea mă iubește foarte mult și mă simt ca acasă”, a declarat Vlad Dragomir.

Întrebat ce părere are despre egalul obținut de Cipru cu Bosnia, Vlad Dragomir a precizat:

V-am spus și data trecută că au început să ne surprindă. Se vede că au calitate și au jucători tineri care pot să facă diferența. Sper să ne ajute cât mai mult”.

VIDEO. Declarațiile lui Vlad Dragomir după meciul cu Moldova

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria5 (19-2)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România5 (10-6)7
4. Cipru6 (7-9)5
5. San Marino6 (1-28)0
Locul 1 se califică direct. Locul 2 joacă baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

„Batem și România, și Austria" Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru"
„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”
„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”
„O legendă" Reacție oficială » Ce a spus vicepreședintele lui Eyupspor despre venirea lui Gică Hagi
„O legendă” Reacție oficială » Ce a spus vicepreședintele lui Eyupspor despre venirea lui Gică Hagi
„O legendă” Reacție oficială » Ce a spus vicepreședintele lui Eyupspor despre venirea lui Gică Hagi

RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
„Cunosc ambele imnuri" Cum vine la București atacantul care  a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat" » Criza prin care trece
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care  a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!"
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria : „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta" » Ce l-a șocat la adversari
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria: „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria : „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
„România, țara care urăște Kosovo"  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
„România, țara care urăște Kosovo” Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
„România, țara care urăște Kosovo”  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el"
Vassaras l-a uimit pe Stoica Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA: „Eram pornit pe el”
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”

