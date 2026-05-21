De ce a plecat Robert Ilyeș Antrenorul dă vina pe o „lipsă de compatibilitate” cu Csikszereda: „Eu voiam mai mult” + Cine îl va înlocui

Robert Ilyeș (52 de ani) a pus punct aventurii de la Csikszereda, după un sezon în care a reușit să mențină echipa în Superligă la prima prezență din istorie pe prima scenă a fotbalului românesc.

Ilyeș a confirmat despărțirea după victoria cu FC Botoșani, scor 2-0, din ultima etapă a play-out-ului.

Formația din Miercurea Ciuc a încheiat campionatul pe locul 11, deși la începutul sezonului era văzută drept una dintre echipele cu cele mai mari șanse să retrogradeze.

Robert Ilyeș, explicații după despărțirea de Csikszereda: „Nu mai eram compatibili. Eu voiam mai mult”

„Mi-a fost clar, de multă vreme, că modul în care vedeam eu fotbalul nu era compatibil cu cel al clubului. Adică eu voiam mai mult, știu că pot mai mult. Aveam însă nevoie de jucători de valoare, să fac o echipă cum voiam eu, să pot aduce jucători cu calități care să se muleze pe viziunea mea.

În timp ce clubul voia să mizeze mai mult pe tineri, pe jucători din zonă. E greu așa. Și mie îmi place să promovez tineri, dovadă că am și făcut-o, dar ai nevoie și de experiență, de valoare. Noi, în afară de Anderson, nu aveam un jucător care să poată face diferența.

Ăsta este adevărul. Eu am lucrat pe concepția clubului, cu ce mi s-a pus la dispoziție. Nu am putut să aduc pe cine mi-aș fi dorit. Și dacă simți că nu ești dorit, e bine să faci un pas înainte, să mergi mai departe”, a spus Ilyeș, conform gsp.ro.

După 3 ani, mi s-a terminat contractul, dar nu a venit nimeni să-mi propună nimic pentru o prelungire. E clar că cei din club au alte planuri. Așa că acum aștept, sunt deschis la orice oferte. Știu ce pot și sunt încrezător că voi reveni mai puternic. Robert Ilyeș, fostul antrenor al celor de la Csikszereda

Csikszereda nu câștigase niciun meci în primele 11 etape: „Superliga a fost un pas prea mare”

Antrenorul a explicat că decizia vine după un sezon foarte solicitant. În primele 11 etape, echipa nu obținuse nicio victorie. Primul succes a venit abia în etapa #12, 2-1 cu U Cluj, pe teren propriu.

„Mă așteptam să avem probleme la început, fiindcă nu am adus jucători, iar cei pe care îi aveam nu făceau față. E diferență mare între liga secundă și Superliga. A fost un pas prea mare, chiar dacă dominaserăm eșalonul secund și promovaserăm matematic cu 5 etape înainte.

Când am început în Superliga, mă uitam la meciuri, le analizam și mi-am dat seama că avem mari probleme pe faza defensivă.

Deși jucam cu 3 stoperi, încasam prea multe goluri. Așa am ajuns la concluzia că nu trebuie să mai joc așa deschis, chiar dacă ăsta este stilul meu, să fim combinativi, să atacăm, să ne creăm ocazii”, a mai spus acesta.

M-am axat numai pe organizarea fazei defensive. Am vrut să fac o echipă compactă, să joc numai pe tranziții pozitive, pe contraatac. Chiar dacă nu aveam jucători rapizi în benzi. În afară de Anderson Ceara, nu prea aveam fotbaliști de valoare sau de viteză. Am schimbat și sistemul, de la 3-4-3 la 4-2-3-1, am adus un plus de echilibru defensiv. Am mai adus și jucători. Robert Ilyeș, fostul antrenor al celor de la Csikszereda

Unul dintre motivele de mândrie pentru fostul antrenor al ciucanilor a fost faptul că a promovat jucători tineri.

„N-am putut transfera jucători, am debutat mulți din Academie. Aveam 10 până spre finalul campionatului. Iar în ultima rundă l-am folosit și pe al 11-lea, pe Nyyita Szabolcs, de numai 17 ani.

Noi nu aveam juniori de 2004 sau 2005, am fost nevoiți să folosim jucători mult mai tineri, de 2006, 2007, chiar 2008. Deși nu erau ei copți pentru prima ligă.

Am fost chiar și peste cei de la Hagi la acest capitol, al numărului de jucători promovați la prima echipă. Din câte știu, clubul a și câștigat niște bani pentru asta. Dar nu știu cât, că niciodată nu m-au interesat lucrurile acestea”.

Antrenorul, care a adunat 113 meciuri pe banca „ciucanilor”, a explicat că nu poate oferi foarte multe detalii despre despărțire.

„Am mâncat o pâine la acest club și nu sunt genul care să dea cu noroi după ce pleacă”, a mai spus Ilyeș.

FOTO. Csikszereda - FCSB 1-0

Istvan Szabo îl va înlocui

Despărțirea vine după mai bine de trei ani în care Robert Ilyeș a contribuit la ascensiunea clubului. Pentru înlocuirea sa, favorit este Istvan Szabo, antrenor maghiar liber de contract după despărțirea de Nyiregyhaza (locukl 9 în prima ligă din Ungaria).

„Practic mai lipsește doar semnarea contractului. După aceea, Szabo ar urma să fie anunțat oficial pe 3 iunie ca noul antrenor principal al echipei care a încheiat pe locul 11 primul său sezon în prima ligă din România”, a notat presa maghiară.

Antrenorul ar fi început deja să caute soluții pentru lot și ar fi discutat cu mai mulți foști jucători ai săi din Ungaria despre o posibilă venire la Csikszereda, conform sursei citate.

Istvan Szabo

De-a lungul carierei, antrenorul maghiar a pregătit doar echipe din Ungaria: Cegled, Tiszakecske, Dabas, Kecskemeti și Nyiregyhaza Spartacus.

