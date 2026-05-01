CSIKSZEREDA - FCSB 1-0. Robert Ilyeș (52 de ani), antrenorul gazdelor, a fost euforic după succesul obținut de echipa sa în fața campioanei.

Attila Csuros a dat lovitura pentru ciucani în minutul 87, iar Csikszereda și-a asigurat în proporție de 95% locul în Liga 1 și în sezonul următor.

Robert Ilyeș: „Am văzut asta și ne-am pregătit două zile"

Reușita fotbalistului de 31 de ani a venit în urma unui corner, iar la finalul partidei, Ilyeș a explicat că una din slăbiciunile celor de la FCSB e reprezentată de fazele fixe.

„M-am lăsat de fotbalul profesionist în Liga a IV-a, acum să bați campioana... Este o satisfacție. Mă bucur pentru clubul nostru și comunitatea noastră.

Au avut 14-15 cornere, am stat foarte bine, am închis poarta, pot să spun. Poate și meritul colegului meu, că el citește adversarul și ce scheme facem.

Lucrăm fazele fixe. Am profitat de slăbiciunea lor, adică defensiva în fazele fixe. Am văzut asta și ne-am antrenat două zile la fazele fixe” , a declarat lyeș la Digi Sport.

Robert Ilyeș: „Departe de a vorbi despre asta”

După victoria cu FCSB, Csikszereda s-a apropiat la un punct de Botoșani, formație care are un meci în minus și care se află pe loc de baraj pentru Conference League.

Întrebat dacă echipa sa se gândește la cupele europene, Ilyes a replicat:

„Asta depinde de meciul de la Arad. Dacă reușim să câștigăm, e bine, dar Botoșaniul are meci acum și momentan e departe. Nu pot să fac alte comentarii”.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 7 36 8 UTA Arad 6 32* 9 FC Botoșani 6 31 10 Csikszereda 7 30* 11 Oțelul Galați 6 28 12 Farul Constanța 6 24* 13 Petrolul Ploiești 6 23 14 Hermannstadt 6 20* 15 Unirea Slobozia 6 20* 16 Metaloglobus București 6 11

*beneficiază de rotunjire

