- CSIKSZEREDA - FCSB 1-0. Lucian Filip (35 de ani), antrenorul interimar al roș-albaștrilor, a vorbit despre înfrângerea echipei sale.
Filip a declarat că lipsa unui atacant de meserie și a eficienței în fața porții și-au spus cuvântul.
CSIKSZEREDA - FCSB 1-0. Lucian Filip: „Ne-a lipsit un atacant”
„Ne-a lipsit un atacant și asta s-a văzut și pe tabelă. Ne-a lipsit Bîrligea, dar nu are rost să vorbim despre el. Jucătorii care sunt aici trebuie să-i suplinească lipsa.
Cu toate că în repriza a doua am jucat mult mai bine, ne-a lipsit inspirația de a marca.
A contat și terenul. Nu a mai fost același ca pe Arena Națională. Presiunea se simte și cred că și eu, și jucătorii o simțim. Când suntem la un club mare avem presiunea să câștigăm fiecare meci”, a declarat Lucian Filip la Digi Sport.
Întrebat ce adversar își dorește dintre Csikszereda și Botoșani la barajul pentru Conference League, antrenorul interimar al campioanei a replicat:
„Nu cred că ar fi corect să spun asta. Ne axăm foarte mult pe jocul nostru și să găsim modalități de a ne ridica nivelul”.
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|7
|FCSB
|7
|36
|8
|UTA Arad
|6
|32*
|9
|FC Botoșani
|6
|31
|10
|Csikszereda
|7
|30*
|11
|Oțelul Galați
|6
|28
|12
|Farul Constanța
|6
|24*
|13
|Petrolul Ploiești
|6
|23
|14
|Hermannstadt
|6
|20*
|15
|Unirea Slobozia
|6
|20*
|16
|Metaloglobus București
|6
|11
*beneficiază de rotunjire