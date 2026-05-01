CSIKSZEREDA - FCSB 1-0. Lucian Filip (35 de ani), antrenorul interimar al roș-albaștrilor, a vorbit despre înfrângerea echipei sale.

Filip a declarat că lipsa unui atacant de meserie și a eficienței în fața porții și-au spus cuvântul.

CSIKSZEREDA - FCSB 1-0 . Lucian Filip: „ Ne-a lipsit un atacant”

„Ne-a lipsit un atacant și asta s-a văzut și pe tabelă. Ne-a lipsit Bîrligea, dar nu are rost să vorbim despre el. Jucătorii care sunt aici trebuie să-i suplinească lipsa.

Cu toate că în repriza a doua am jucat mult mai bine, ne-a lipsit inspirația de a marca.

A contat și terenul. Nu a mai fost același ca pe Arena Națională. Presiunea se simte și cred că și eu, și jucătorii o simțim. Când suntem la un club mare avem presiunea să câștigăm fiecare meci”, a declarat Lucian Filip la Digi Sport.

Întrebat ce adversar își dorește dintre Csikszereda și Botoșani la barajul pentru Conference League, antrenorul interimar al campioanei a replicat:

„Nu cred că ar fi corect să spun asta. Ne axăm foarte mult pe jocul nostru și să găsim modalități de a ne ridica nivelul”.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 7 36 8 UTA Arad 6 32* 9 FC Botoșani 6 31 10 Csikszereda 7 30* 11 Oțelul Galați 6 28 12 Farul Constanța 6 24* 13 Petrolul Ploiești 6 23 14 Hermannstadt 6 20* 15 Unirea Slobozia 6 20* 16 Metaloglobus București 6 11

*beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport