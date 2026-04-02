„Burleanu, dă-ți demisia!" Florin Talpan, atac frontal la adresa șefului FRF după ratarea calificării la CM 2026 + Îl desființează și pe Dîncu
Florin Talpan, juistul CSA Steaua
Nationala

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 02.04.2026, ora 10:28
alt-text Actualizat: 02.04.2026, ora 10:28
  • Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a lansat un atac extrem de dur la adresa președintelui FRF, Răzvan Burleanu, pe care îl consideră principalul responsabil pentru declinul fotbalului românesc și pentru rezultatele slabe ale echipei naționale.

Conflictul dintre Talpan (51 de ani) și FRF nu este unul nou. Juristul CSA Steaua se află într-un veritabil război cu FRF de când Clubul Sportiv al Armatei a început procesele împotriva FCSB pentru identitate, palmares și marcă.

Florin Talpan, atac frontal la adresa lui Răzvan Burleanu: „Demisia! Afară! Du-te acasă!

Juristul l-a acuzat constant pe Răzvan Burleanu că favorizează clubul patronat de Gigi Becali.

Într-un interviu acordat GOLAZO.ro, Florin Talpan a profitat de ocazia ratării unei noi calificări la Cupa Mondială pentru a-l critica din nou pe șeful FRF.

„Domnule, Burleanu, dă-ți demisia! Asta-i naționala României? Te bate și Slovacia? 2-0! Rușinos! Ai ratat încă o calificare la Mondiale. Afară! Du-te acasă!

Atâta timp cât va fi Burleanu la Federație, România nu se va califica în veci la Campionatul Mondial. Hai să punem pariu!”.

„Burleanu a încercat să mușamalizeze toate mârșăviile astea cu FCSB”

Florin Talpan îl acuză pe Burleanu că protejează FCSB în ciuda deciziilor instanțelor.

„A încercat să mușamalizeze toate mârșăviile astea cu FCSB, l-a încurajat pe George Becali și l-a menținut în Liga 1, deși trebuia să pornească din Liga 5.

Nu a informat UEFA de faptul că FCSB nu respectă hotărârile pronunțate de către instanță. În continuare, a dus în eroare forul fotbalistic european, ca ei să joace în cupele europene, să beneficieze de coeficientul acela UEFA”.

„FRF a cerut să se ia măsuri împotriva mea”

Talpan susține că FRF a cerut sancționarea lui după demersurile pe care le-a făcut la FRF.

„Știți foarte bine că eu în luna ianuarie am notificat Federația Română de Fotbal, FIFA și UEFA cu privire la faptul că FCSB nu respectă deciziile pronunțate de instanțe și toate abuzurile pe care le-a făcut Federația.

Știți că s-a trimis de la Federație să dispună măsuri împotriva mea? Sunt urmărit, sunt hăituit. Dar nu mi-e frică și o să mă lupt în continuare. Nu mi-e frică, o să mor cu ei, că Dumnezeu sunt convins că este alături de mine”.

„Ne este frică de Burleanu în România? Trebuia să candidez la FRF”

Juristul CSA Steaua ridică și problema influenței pe care o are președintele FRF.

„Nu înțeleg de ce în România ne este frică de domnul Burleanu. Mie îmi pare rău că n-am fost pe fază să-mi depun candidatura pentru președinția FRF pe 18 martie. Tot se spune de Dâncu. Nu mi-era frică nici de Dâncu”, a punctat Florin Talpan.

„Dîncu să tacă din gură! În fața mea, ar tăcea mâlc

Acesta a pus tunurile și pe fostul ministru al Apărării Vasile Dîncu, pe care l-a criticat pentru modul cum a gestionat situația Stelei.

„Tot se spune că Dîncu… Dîncu, că a zis el la un moment dat că, vai, dacă el mai era ministru, făcea nu știu ce. Păi i-am dat toate documentele și n-a făcut nimic. Să tacă din gură! Să tacă din gură, că în fața mea nu cred că, dacă ar fi în fața mea, ar tăcea mâlc din gură”.

Talpan a mers și mai departe cu atacurile la adresa lui Vasile Dîncu, considerat protectorul din umbră al lui Răzvan Burleanu.

„Are tupeu să vorbească așa cu presa când nu este în prezența mea. Să fie lângă mine, să vedem. De ce n-a modificat legea sportului ca Steaua să promoveze?

Era ministru. De ce n-a făcut nimic cât a fost ministru? Acum, după ce nu mai e ministru, vai, că el, dacă era, făcea. Haideți!”.

S-a încercat să mă intimideze pe mine”

Juristul CSA Steaua denunță, totodată, lipsa de reacție a instituțiilor:

„Îmi pare rău, iar în continuare, uitați, mai sunt alte instituții în România. Să mi se răspundă de ce, la acele notificări pe care le-am făcut la Federația Română de Fotbal, nu s-a luat nicio măsură. Ba, din contră, s-a încercat să mă intimideze pe mine, ca și cum aș fi făcut eu un abuz.

Eu cer unei federații de drept privat că nu respectă o societate comercială niște hotărâri pronunțate de către instanță și statul român, în loc să apere angajatul care reclamă lucrul ăsta, se îndreaptă tot împotriva angajatului. Spun: « Dom'le, dar de ce Talpan a spus lucrul ăsta? Hai să găsim, poate să-l sancționăm»”.

Talpan spune că nu se teme și că va continua să lupte:

„Mai sunt alte instituții în România. Să mi se răspundă de ce, la acele notificări pe care le-am făcut la Federația Română de Fotbal, nu s-a luat nicio măsură. Îmi pare rău că românii sunt slabi și îl lasă în continuare pe Burleanu să conducă Federația Română de Fotbal”.

Sportul românesc este la pământ. În 25 de ani la Clubul Sportiv al Armatei Steaua am văzut multe, aș putea să scriu o carte. N-am văzut atâta lipsă de responsabilitate. Unii se comportă ca niște amatori, care pretind că acum au inventat apa caldă. Florin Talpan, jurist CSA Steaua

