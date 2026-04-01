„Vom avea drept de promovare” Adrian Bumbescu face anunțul așteptat de suporterii CSA Steaua: „Avem niște oameni care ne vor ajuta”
01.04.2026, ora 21:41
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 21:41
  • Adrian Bumbescu (66 de ani) a anunțat că Steaua București ar urma să aibă drept de promovare în sezonul viitor.

Fostul mare fotbalist a anunțat că se fac demersuri la nivelul Ministerului Apărării pentru ca Steaua să poată promova în prima ligă la finalul sezonului 2026/27.

Declarația lui Bumbescu vine chiar în ziua în care Curtea Constituțională a României a respins sesizarea prin care avocații FCSB au susținut că Legea mărcilor este neconstituțională. Astfel, FCSB nu mai are nicio cale de atac disponibilă pentru a recupera marca Steaua.

Adrian Bumbescu: „La anul vom avea drept de promovare”

Într-o intervenție telefonică în care a vorbit despre succesul din instanță al grupării din Ghencea, Bumbescu a mai declarat:

„Deja avem ceva semnale, mare parte din treabă e rezolvată. Noi am făcut dosarul de licențiere, s-a depus, și avem și niște oameni în Minister care ne vor ajuta.

Și la anul vom avea drept de promovare. Vreau să spun că de acolo trebuie bunăvoință, de la Minister.

Sigur (n.r. - să desprindă secția de fotbal), suntem de atâția ani, și Oprița s-a săturat. Și anul acesta poate terminăm pe locul doi, și vrea și el undeva mai sus. Are oferte, a avut, a refuzat, și a rămas aici”, a declarat Adrian Bumbescu, conform digisport.ro.

În acest moment, Steaua ocupă locul al patrulea în play-off-ul ligii secunde, cu 39 de puncte acumulate.

