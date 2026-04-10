- Florin Tănase (31 de ani), atacantul celor de la FCSB, i-a adus un omagiu lui Mircea Lucescu prin intermediul rețelelor de socializare.
- Tănase a mers ieri la Arena Națională, alături de jucătorii FCSB-ului, pentru a-și lua rămas-bun de la fostul selecționer.
Azi a avut loc înmormântarea marelui antrenor și jucător Mircea Lucescu, decedat pe 7 aprilie, în urma unor probleme cardiace accentuate de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.
Florin Tănase, omagiu pentru Mircea Lucescu: „Un caracter, un lider, o legendă a fotbalului”
Sub comanda lui Mircea Lucescu, Florin Tănase a bifat 10 apariții în tricoul echipei naționale, reușind să înscrie de două ori și să ofere o pasă decisivă.
„Am avut onoarea să lucrez și să învăț de la dumneavoastră. Un caracter, un lider, o legendă a fotbalului.
Drum lin, Domnule Profesor”, a notat fotbalistul, pe rețelele de socializare.
Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României
Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.
De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).
Trofeele câștigate de Mircea Lucescu
- Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)
- Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)
- Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)
- Beșiktaș - 1 titlu (2003)
- Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)
- Zenit - 1 Supercupă (2016)
- Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).
Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.