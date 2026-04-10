Florin Tănase (31 de ani), atacantul celor de la FCSB, i-a adus un omagiu lui Mircea Lucescu prin intermediul rețelelor de socializare.

Tănase a mers ieri la Arena Națională, alături de jucătorii FCSB-ului, pentru a-și lua rămas-bun de la fostul selecționer.

Azi a avut loc înmormântarea marelui antrenor și jucător Mircea Lucescu, decedat pe 7 aprilie, în urma unor probleme cardiace accentuate de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

Florin Tănase, omagiu pentru Mircea Lucescu: „Un caracter, un lider, o legendă a fotbalului”

Sub comanda lui Mircea Lucescu, Florin Tănase a bifat 10 apariții în tricoul echipei naționale, reușind să înscrie de două ori și să ofere o pasă decisivă.

„Am avut onoarea să lucrez și să învăț de la dumneavoastră. Un caracter, un lider, o legendă a fotbalului.

Drum lin, Domnule Profesor”, a notat fotbalistul, pe rețelele de socializare.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

