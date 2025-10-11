„Avem această salvare” Florin Tănase dezvăluie marele avantaj al României înainte de meciul cu Austria

România - Austria. Florin Tănase (30 de ani) a prefațat partida cu echipa antrenată de Ralf Rangnick (67 de ani) din preliminariile pentru CM 2026.

Meciul se va disputa duminică, de la ora 21:45, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

În cadrul grupei H, România se află pe locul 3, cu 7 puncte obținute în 5 partide. În schimb, adversarii „tricolorilor” sunt lideri, cu maximum de puncte (15).

România - Austria. Florin Tănase: „Nu trebuie să existe relaxare”

Întrebat dacă, în cazul unui eșec cu Austria, va exista o relaxare în rândul jucătorilor pentru că România are deja locul asigurat la baraj prin Liga Națiunilor, Florin Tănase a răspuns:

„Consider că suntem jucători maturi. La echipa națională nu trebuie să existe relaxare, chiar dacă este și un meci amical. Da, avem această plasă de salvare.

Trebuie să creștem ca joc pentru a putea trece de baraj”, a declarat Florin Tănase în conferința premergătoare meciului cu Austria.

Austria e o echipă de top. Au o componență numai jucători care joacă în campionate tari. Majoritatea evoluează în Bundesliga. Florin Tănase

Florin Tănase își dorește victoria cu Austria: „Suntem pregătiți”

Jucătorul celor de la FCSB a declarat că nu contează cine marchează pentru România atât timp cât „tricolorii” obțin victoria.

„Nu va fi un meci ușor, dar suntem pregătiți pentru acest meci. Legat de goluri, cred că nu e atât de important cine marchează.

Mi-aș dori să o fac pentru că sunt un jucător ofensiv. Mâine sper să câștigăm, chiar și cu un gol al unui fundaș ”, a mai spus Florin Tănase.

Întrebat dacă este pregătit să joace pe mai multe poziții în meciul cu Austria, Tănase a mai adăugat:

„Da. Sunt pregătit să joc pe orice poziție unde va fi nevoie de mine și cu siguranță voi pune calitățile în slujba echipei”.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Lotul României pentru meciul cu Austria

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 5/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 26/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 6/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Adrian ȘUT (FCSB 8/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 2/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 40/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 48/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 1/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 2/1), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 5/0).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 5 (19-2) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 6 (7-9) 5 5. San Marino 6 (1-28) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

