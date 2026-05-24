- Florinel Coman (28 de ani), fostul fotbalist de la FCSB, a fost surprins pe stadionul Steaua la partida „roș-albaștrilor” cu Botoșani, scor 4-3, din barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League.
Coman ar putea reveni în această vară la gruparea bucureșteană, după ce nu a avut evoluțiile așteptate în Qatar, la Al-Gharafa.
Florinel Coman, prezent pe Ghencea la FCSB - Botoșani
Florinel Coman, cel care a părăsit-o pe FCSB în vara lui 2024, a fost prezent din nou la un meci al „roș-albaștrilor”.
Acesta a fost surprins pe stadionul din Ghencea la partida dintre campioana en-titre din Liga 1 și FC Botoșani, din barajul pentru Conference League.
În ultima perioadă s-a vorbit tot mai mult despre revenirea sa la FCSB, inclusiv patronul echipei, Gigi Becali, declarând în iarnă că ar dori să îl readucă la echipă.
Florinel Coman a revenit la echipa națională
Ultima dată la echipa națională în noiembrie 2024, Florinel Coman a fost din nou convocat la lotul național de către Gheorghe Hagi, antrenor care l-a lansat în fotbalul profesionist.
După ce a aflat că a fost convocat, Florinel Coman a vorbit despre colaborarea cu „Regele”.
„Sunt bine, sunt ok, nerăbdător, toate revederile sunt foarte frumoase, când vii la echipa națională. Am vorbit când a fost dânsul prezentat, după prezentare am vorbit la telefon, mi-a spus că sunt luat în calcul.
Sunt entuziasmat că vom lucra din nou împreună, normal. Am crescut la Academia dânsului, acolo m-am format ca jucător, ca om, am câștigat un titlu cu Viitorul, așa că înseamnă foarte mult pentru mine”, a spus Coman, potrivit as.ro.