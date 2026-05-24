FCSB - FC BOTOȘANI. Joyskim Dawa (30 de ani), fundașul roș-albaștrilor, a marcat după un corner extrem de controversat.

Condusă cu 0-1, după reușita lui Mailat, FCSB a întors soarta partidei în favoarea ei.

Joao Pedro a egalat în minutul 20, iar Dawa i-a adus în avantaj pe roș-albaștri, la capătul unei faze care a ridicat mai multe semne de întrebare.

FCSB - FC BOTOȘANI. Dawa, gol după un corner controversat

În minutul 53, Tavi Popescu a fost lansat pe flancul stâng, a încercat să pătrundă în careu, dar mingea a fost blocată cu pieptul de Friday Adams, care se afla în alunecare.

Moldovenii au cerut aut de poartă, deoarece balonul a părut că l-a lovit pe jucătorul de la FCSB în călcăi înainte să iasă în afara terenului.

Totuși, Istvan Kovacs a arătat colțul terenului. De menționat că nici reluările TV nu au lămurit clar din cine a ieșit mingea.

Același Tavi Popescu a centrat, iar Dawa a înscris cu toată opoziția lui Anestis. Elevii antrenați de Marius Croitoru au solicitat un fault în atac la stoperul camerunez, însă Kovacs nu a întors decizia.

Nici Cătălin Popa sau Rareș Vidican nu au intervenit din camera VAR.

FCSB și-a dublat avantajul în minutul 69, în urma unui penalty transformat de Florin Tănase, după un henț comis de un apărător advers la un șut trimis de Crețu.

Inițial, Kovacs a lăsat jocul să continue, dar a fost chemat să revadă faza, moment în care și-a schimbat decizia. În minutul 77 centralul din Carei a dictat lovitură de pedeapsă și în celălalt careu, tot pentru un henț.

Mailat a transformat fără emoții. În prelungirile partide, Kovtalyk a restabilit egalitatea, iar învingătoare se va decide după alte 30 de minute suplimentare sau lovituri de departajare.

